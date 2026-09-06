Ez már teljesen egyértelmű: veszélyben a nyugdíjak – a magyar idősek megélhetése is kérdéses lehet

A világ népessége soha nem látott ütemben öregszik, és ez alapjaiban írhatja át a nyugdíjrendszerek működését. 2060-ra már több mint egymilliárddal nőhet a 65 év felettiek száma, miközben az időskor nem feltétlenül jelent egészségesebb vagy anyagilag biztonságosabb életet – írta a Pénzcentrum.

A világ olyan demográfiai fordulóponthoz érkezett, amelyre a gazdaságok és a nyugdíjrendszerek jelentős része nincs felkészülve / Fotó: Raketir / Shutterstock

Az „Öregedő világ 2025” című jelentés szerint a 65 év felettiek aránya globálisan csaknem megduplázódik 2060-ra. E

z nem egyszerű demográfiai adat, hanem olyan változás, amely a nyugdíjrendszereket, az egészségügyet, a munkaerőpiacot és az állami költségvetéseket is alapjaiban alakíthatja át.

A folyamat sebességét jól mutatja, hogy 2020 és 2025 között a 65 év felettiek aránya a világ népességén belül először haladta meg a 0-5 éves gyermekekét. Vagyis történelmi fordulópont következett be: a világban már több idős ember él, mint ahány kisgyermek.

Az idősek száma ráadásul elképesztő ütemben növekedhet. A világ népessége 2060-ra várhatóan több mint 2 milliárd fővel gyarapodik, ennek több mint felét pedig a 65 év felettiek adják majd. Mintegy 1,148 milliárd idős emberrel lehet több, miközben a 85 év felettiek száma 160 országban akár négyszeresére is nőhet.

A dél-koreai nyugdíjrendszer lehet az első dominó

A demográfiai átalakulás nem egyformán érinti az országokat. Japán jelenleg a világ legidősebb országa, ahol a lakosság 29,7 százaléka 65 év feletti. 2060-ra azonban Dél-Korea veheti át a vezetést, ahol az idősek aránya elérheti a 41 százalékot. Japán ekkor már csak a harmadik helyen állhat.

Európa közben megőrizheti a világ legöregebb régiója címet, ám az abszolút számok még ennél is érdekesebb változást jeleznek. 2060-ra Afrikában már 249 millió 65 év feletti ember élhet, miközben Európában 214 millió. Az öregedés tehát nem csupán a fejlett országok problémája lesz: egyre több fejlődő ország szembesülhet vele.

Az Egyesült Államok helyzete ebből a szempontból különleges. A 65 év felettiek aránya 18,9 százalékról 23,4 százalékra emelkedhet 2025 és 2060 között, az ország azonban a demográfiai öregedési rangsorban a 48. helyről a 110. helyre kerülhet.

Ennek oka nem az, hogy Amerika fiatalodik, hanem az, hogy más országok még gyorsabban öregszenek.

A hosszabb élet sem feltétlenül jelent egészségesebb időskort. Az Egyesült Államokban a 60 év felettiek egészségben eltöltött éveinek aránya 2000 és 2019 között több mint 2 százalékponttal csökkent. A 65 év feletti amerikaiak 73 százaléka pedig két vagy több krónikus betegséggel küzdött 2016 és 2019 között.