Magyar Péter arra ébredt hétfőn, hogy a szeme láttára porlik szét az 5000 forintos dízeltámogatás: ez így már kevés lesz a védett ár kompenzálásához – kilőtt az olaj

Hétfő hajnalban ismét jelentősen, több mint 2 százalékkal ugrottak meg az olajárak, miután a jemeni húszik újabb támadásokat hajtottak végre Szaúd-Arábia ellen, Irán pedig hajókat támadott meg a Perzs-öböl térségében. Mindez tovább fokozta az ellátással kapcsolatos aggodalmakat azt követően, hogy lezárták Szaúd-Arábia egyik kulcsfontosságú olajvezetékét.

A dízeltámogatást is próbára teheti az újabb brutális olajáremelkedés / Fotó: AFP

A Brent nyersolaj határidős jegyzése hordónként 2,90 dollárral, 2,77 százalékkal 107,51 dollárra emelkedett. Az amerikai WTI határidős jegyzése 2,27 dollárral, 2,27 százalékkal 102,32 dollárra nőtt hordónként. A kereskedés kezdetén az árak még több mint 3 százalékos emelkedést mutattak – írta a Reuters.

A szaúdi állami média vasárnap videófelvételeket tett közzé a dél-szaúd-arábiai Dzsázán tartományban megrongálódott lakóházakról és egy mecsetről. A közlemény szerint a károkat egy húszi támadás okozta. Ezt a húszik is megerősítették, hozzátéve, hogy egy szomszédos tartományban található szaúdi katonai támaszpontot is támadás érte.

A Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Szervezete (UKMTO) vasárnap arról számolt be, hogy a Hormuzi-szorosban egy hajót találat ért, melynek következtében tűz ütött ki a fedélzeten, a legénységet pedig evakuálni kellett. Irán pedig arról adott ki tájékoztatást, hogy egy ember életét vesztette, a legénység négy tagja pedig megsebesült egy iráni kereskedelmi hajón, amelyet az ország partjainál ért támadás.

Múlt héten is nagyot drágult az olaj

Az olajárak emelkedésére hétfőn már az incidensek nélkül is számítani lehetett, mivel egyre nagyobb aggodalom övezi a világ legnagyobb olajexportőrének számító Szaúd-Arábia szállításait. Az ország kelet–nyugati irányú olajvezetékét pénteken állították le egy Irakból indított dróntámadás következtében.

A vezeték kiesése – amely lehetővé tette Szaúd-Arábia számára, hogy exportjának egy részét a Hormuzi-szoros elkerülésével juttassa el a piacokra – a globális olajkínálat akár 4 százalékát is veszélyeztetheti.

Eközben az Iránnal szövetséges jemeni húszik pénteken elérték a stratégiai jelentőségű Perim-szigetet, és ezzel tovább erősítették ellenőrzésüket a Báb el-Mandeb-szoros felett. Ez egy másik kulcsfontosságú olajszállítási útvonal, amelyen az elmúlt hónapokban a globális kínálat 4–5 százalékának megfelelő mennyiség haladt át.