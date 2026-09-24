Vérfürdő zajlik az olajpiacon: már 108 dollár a Brent, határt se ismer az olaj ára, ekkora rémület csak a háború elején volt

Fékevesztett emelkedésbe fogott az olaj ára csütörtökön, felkavarva a világot: az aranyat és a részvényeket is eladják, miközben a "fekete arany" egyre drágább. Az üzemanyag ára miatt izgulni most nem alap nélküli Európában és Magyarországon sem: a hetek óta tartó, és most épp felgyorsult olajáremelkedés mintha nem ismerne határokat.

Az olaj ára megállíthatatlannak tűnik, és a háború elején elért csúcsok felé közelít Fotó: Eddie Seal

Nem újabb háború tört ki, hanem a már február vége óta a világot izgalomban tartó iráni konfliktusban történt újabb negatív fordulat.

A Brent olaj ára csaknem 5 dollárt és 5 százalékot emelkedve a hordónként 108 dollárt döngette. Június végén még 70 dollár környékén járt, akkor azonban elkezdett felszívódni az optimizmus a háború lezárására, és az olaj ára most már ismét a konfliktus elején elért 120 dollárhoz közeli csúcsok felé közelít.

A drágulás kezdeti szakaszában a magyar tankolókat még megmentette, hogy a Mol profitja elbírta az önmérsékleltet az üzemanyagárak emelésében. Az utóbbi hetekben azonban már növekvő izgalommal figyelik a benzinkutak ártábláit, amelyeken egyre emelkednek a számok.

Még mindig az orosz olaj védi meg a magyarokat, de csak egyvalaki nem veszít: az állam keres Putyinon és az üzemanyagon

Meghökkentő adatokkal szolgált az Eurostat: Magyarországon drágult a legkevésbé az üzemanyag a nyáron. Az orosz olaj védi meg a magyarokat, ha a statisztika mögé nézünk, a drágulásra azonban mindenki ráfizet – egy valaki keres Vlagyimir Putyinon: Magyar Péter kormánya, még a frissen bejelentett támogatások kifizetése után is. Ennek a fényében még érthetetlenebb az orosz diplomaták kiutasításával vállalt friss konfliktus.

Az iráni konfliktus végében reménykedtek, de a kiterjedése vált reális veszéllyé

Az olaj ára csütörtökön azután emelkedett meredeken, hogy Irán azzal fenyegetőzött: kiterjeszti a közel-keleti háborút, tovább rontva annak esélyét, hogy megállapodás szülessen a létfontosságú Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról – jelentette a Bloomberg.

Egy magas rangú iráni katonai tisztségviselő azt mondta: Teherán az Indiai-óceánra is kiterjesztheti a háborút, ha az Egyesült Államok vagy Izrael ismét megtámadja. Szaúd-Arábiát közben újra támadás érte a húszik részéről.

Ez egy olyan piac, ahol már nagyon kevés a sokkhatásokat tompító tényező, ezért minden hiteles hír, amely újabb lehetséges fizikai ellátási zavarra vagy eszkalációra utal, aránytalanul nagy hatást gyakorol az árakra

– idézte a hírügynökség Emily Ashfordot, a Standard Chartered energiapiaci kutatási vezetője.