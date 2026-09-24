Vérfürdő zajlik az olajpiacon: már 108 dollár a Brent, határt se ismer az olaj ára, ekkora rémület csak a háború elején volt
Fékevesztett emelkedésbe fogott az olaj ára csütörtökön, felkavarva a világot: az aranyat és a részvényeket is eladják, miközben a "fekete arany" egyre drágább. Az üzemanyag ára miatt izgulni most nem alap nélküli Európában és Magyarországon sem: a hetek óta tartó, és most épp felgyorsult olajáremelkedés mintha nem ismerne határokat.
Nem újabb háború tört ki, hanem a már február vége óta a világot izgalomban tartó iráni konfliktusban történt újabb negatív fordulat.
A Brent olaj ára csaknem 5 dollárt és 5 százalékot emelkedve a hordónként 108 dollárt döngette. Június végén még 70 dollár környékén járt, akkor azonban elkezdett felszívódni az optimizmus a háború lezárására, és az olaj ára most már ismét a konfliktus elején elért 120 dollárhoz közeli csúcsok felé közelít.
A drágulás kezdeti szakaszában a magyar tankolókat még megmentette, hogy a Mol profitja elbírta az önmérsékleltet az üzemanyagárak emelésében. Az utóbbi hetekben azonban már növekvő izgalommal figyelik a benzinkutak ártábláit, amelyeken egyre emelkednek a számok.
Még mindig az orosz olaj védi meg a magyarokat, de csak egyvalaki nem veszít: az állam keres Putyinon és az üzemanyagon
Meghökkentő adatokkal szolgált az Eurostat: Magyarországon drágult a legkevésbé az üzemanyag a nyáron. Az orosz olaj védi meg a magyarokat, ha a statisztika mögé nézünk, a drágulásra azonban mindenki ráfizet – egy valaki keres Vlagyimir Putyinon: Magyar Péter kormánya, még a frissen bejelentett támogatások kifizetése után is. Ennek a fényében még érthetetlenebb az orosz diplomaták kiutasításával vállalt friss konfliktus.
Az iráni konfliktus végében reménykedtek, de a kiterjedése vált reális veszéllyé
Az olaj ára csütörtökön azután emelkedett meredeken, hogy Irán azzal fenyegetőzött: kiterjeszti a közel-keleti háborút, tovább rontva annak esélyét, hogy megállapodás szülessen a létfontosságú Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról – jelentette a Bloomberg.
Egy magas rangú iráni katonai tisztségviselő azt mondta: Teherán az Indiai-óceánra is kiterjesztheti a háborút, ha az Egyesült Államok vagy Izrael ismét megtámadja. Szaúd-Arábiát közben újra támadás érte a húszik részéről.
Ez egy olyan piac, ahol már nagyon kevés a sokkhatásokat tompító tényező, ezért minden hiteles hír, amely újabb lehetséges fizikai ellátási zavarra vagy eszkalációra utal, aránytalanul nagy hatást gyakorol az árakra
– idézte a hírügynökség Emily Ashfordot, a Standard Chartered energiapiaci kutatási vezetője.
Az iráni Fars hírügynökség által ismertetett kijelentések tovább gyengítették a csaknem hét hónapja tartó konfliktus diplomáciai rendezéséhez fűzött reményeket, és növelik az energiaszállításra leső veszélyeket.
A kereskedők feszülten figyelik Szaúd-Arábia exportját is. Az országot ismét megtámadták a Teherán által támogatott húszik; Rijád közlése szerint elfogtak több rakétát, amelyeket a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőváros felé lőttek ki. Janbu kulcsfontosságú olajexport-központ.
Az olajáramlás ugyanakkor továbbra sem állt le. Szaúd-Arábia szeptemberi nyersolajszállításai az iráni háború kezdete óta a legmagasabb szintre ugrottak, mivel az ország a Kelet–Nyugat olajvezeték elleni támadást követően fokozta a Hormuzi-szoroson keresztüli exportját. A szaúdi Aramco vezérigazgatója derűlátóan nyilatkozott arról, milyen gyorsan állhat helyre a vezeték működése, aminek Európában talán Lengyelországban örülnek a legjobban, ha nem is felhőtlenül.
A dízelben még nagyobb a baj, mint eddig látszott
Az üzemanyagpiacokat eközben még erősebben sújtották a fejlemények, ami további terheket ró a fogyasztókra, és fokozza a jegybankokra nehezedő inflációs nyomást.
Az Egyesült Államokban a közlekedés, az építőipar és a mezőgazdaság számára kulcsfontosságú dízel kiskereskedelmi ára rekordmagasságba emelkedett. Ez arra ösztönzött egyes törvényhozókat, hogy exportkorlátozásokat sürgessenek a közelgő félidős választások előtt. Trump a hét elején azt mondta, arra ösztönözte tanácsadóit, hogy támogassanak egy ilyen tilalmat.
Az amerikai dízel határidős ára az elmúlt napokban enyhült, miközben
Európában az árak meredeken emelkedtek annak kilátására, hogy csökkenhetnek a kulcsfontosságú amerikai szállítások.