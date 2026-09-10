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Egyre nyugtalanabb a piac, tovább emelkedik az olajár – Donald Trump baljós forgatókönyvről beszélt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Tartósan 100 dollár felett mozog a Brent hordónkénti ára. Donald Trump szerint a novemberi amerikai félidős választásokig nem számíthatunk az olajár mérséklődésére.
VG
2026.09.10, 14:09
Frissítve: 2026.09.10, 14:16

Tovább folytatódik az áremelkedés a globális olajpiacokon. Az augusztus végén tapasztalt enyhe korrekciót követően szeptemberben folyamatosan emelkedik az irányadó Brent nyersolaj jegyzése, csütörtökön elérte a hordónkénti 103 dolláros árat. Május 22-e óta nem jár ilyen magasan a jegyzés.

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Tovább tart az olajpiaci áremelkedés / Fotó: Shutterstock

A Trading Economics adatai szerint tavaly ilyenkor még csupán 66,39 dolláron állt a Brent hordónkénti ára. Kisebb kilengésekkel, de idén február közepéig tartotta is ezt az árszintet. Február végén azonban az Amerikai Egyesült Államok és Izrael nagyszabású katonai akciót indított Irán ellen. A közel-keleti konfliktus, és főleg az egyik legfontosabb olajszállítási útvonal, a Hormuzi-szoros lezárása azonban az egekbe lőtte az árfolyamot. A rekord a május 4-i 114,44 dolláros hordónkénti ár volt.

Az iráni háború vége egyelőre még nem látszik, így nem is várható jelentős enyhülés a piacokon. Sőt, Donald Trump legújabb bejelentése újabb olaj volt a tűzre. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke szerdán kijelentette, hogy szerinte Irán az amerikai félidős választások után felhagy majd a háborús tevékenységével. Trump a dallasi republikánus félidős kongresszusra tartva újságíróknak nyilatkozva állította, hogy Irán novemberig folytatni fogja a háborút annak érdekében, hogy politikai kárt okozzon neki – számolt be róla a CNN.

Trump szerint november előtt nem várható megnyugvás az olajpiacokon

„Kétségbeesetten próbálják befolyásolni a választásokat, hogy egy kedvező, gyenge csoport kerüljön hatalomra, akik békén hagyják őket, és akik megengedik Iránnak, hogy megtartsa a nukleáris fegyvereit” – mondta Trump.

A republikánus elnök hozzátette, hogy szerinte Irán az összeomlás szélén áll, és közvetlenül a választások után a konfliktus befejezésére fog törekedni, ami az olajárak zuhanását fogja eredményezni. Azonban úgy véli, hogy a választásokig nem fog érdemben csökkenni az olajár.

Ráadásul az elmúlt héten ismét felerősödtek az Egyesült Államok és Irán közötti harcok. A nagyjából egy hónapos viszonylagos nyugalmat követően mindkét fél fokozta támadásait, ezzel együtt ismét előtérbe került a közel-keleti energiaellátás további zavarának veszélye.

Teherán közölte, hogy felkészült egy intenzívebb konfliktusra, ellenáll az amerikai haditengerészeti blokádnak, és további támadásokat helyezett kilátásba arra az esetre, ha az Amerikai Egyesült Államok folytatja az iráni területek elleni csapásokat.

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Majdnem 200 napja tart már az amerikai-iráni háború, melynek sormintáját látványosan követi a különböző olajtípusuk jegyzési ára. Amikor kiújulnak a harcok az Egyesült Államok és Irán között, akkor jellemzően több pénzt kérnek a Brentért és a WTI-ért. Ennek megfelelően a két olajfajta közötti különbség idén tavasszal, amikor szintén nagyobb intenzitással zajlott a legújabb közel-keleti konfliktus, közel 17 dollárra ugrott. Ez az eltérés azonban júniusra szinte teljesen eltűnt, ami az újabb eszkalációval az elmúlt napokban ismét 5 dollár környékére nyílt.

A két olajfajta eltérő reakciója összefügg a benchmarkok szerepével, ugyanis a Brent a globális olajkereskedelem meghatározó referenciaára, ezért különösen érzékeny azokra a fejleményekre, amelyek a nemzetközi tengeri szállítást vagy a Közel-Kelet exportkapacitását veszélyeztetik.

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