Egyre nyugtalanabb a piac, tovább emelkedik az olajár – Donald Trump baljós forgatókönyvről beszélt

Tovább folytatódik az áremelkedés a globális olajpiacokon. Az augusztus végén tapasztalt enyhe korrekciót követően szeptemberben folyamatosan emelkedik az irányadó Brent nyersolaj jegyzése, csütörtökön elérte a hordónkénti 103 dolláros árat. Május 22-e óta nem jár ilyen magasan a jegyzés.

Tovább tart az olajpiaci áremelkedés / Fotó: Shutterstock

A Trading Economics adatai szerint tavaly ilyenkor még csupán 66,39 dolláron állt a Brent hordónkénti ára. Kisebb kilengésekkel, de idén február közepéig tartotta is ezt az árszintet. Február végén azonban az Amerikai Egyesült Államok és Izrael nagyszabású katonai akciót indított Irán ellen. A közel-keleti konfliktus, és főleg az egyik legfontosabb olajszállítási útvonal, a Hormuzi-szoros lezárása azonban az egekbe lőtte az árfolyamot. A rekord a május 4-i 114,44 dolláros hordónkénti ár volt.

Az iráni háború vége egyelőre még nem látszik, így nem is várható jelentős enyhülés a piacokon. Sőt, Donald Trump legújabb bejelentése újabb olaj volt a tűzre. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke szerdán kijelentette, hogy szerinte Irán az amerikai félidős választások után felhagy majd a háborús tevékenységével. Trump a dallasi republikánus félidős kongresszusra tartva újságíróknak nyilatkozva állította, hogy Irán novemberig folytatni fogja a háborút annak érdekében, hogy politikai kárt okozzon neki – számolt be róla a CNN.

Trump szerint november előtt nem várható megnyugvás az olajpiacokon

„Kétségbeesetten próbálják befolyásolni a választásokat, hogy egy kedvező, gyenge csoport kerüljön hatalomra, akik békén hagyják őket, és akik megengedik Iránnak, hogy megtartsa a nukleáris fegyvereit” – mondta Trump.

A republikánus elnök hozzátette, hogy szerinte Irán az összeomlás szélén áll, és közvetlenül a választások után a konfliktus befejezésére fog törekedni, ami az olajárak zuhanását fogja eredményezni. Azonban úgy véli, hogy a választásokig nem fog érdemben csökkenni az olajár.

Ráadásul az elmúlt héten ismét felerősödtek az Egyesült Államok és Irán közötti harcok. A nagyjából egy hónapos viszonylagos nyugalmat követően mindkét fél fokozta támadásait, ezzel együtt ismét előtérbe került a közel-keleti energiaellátás további zavarának veszélye.