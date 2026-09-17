Egyelőre fellélegezhetnek az autósok: a közel-keleti hírekre esnek az olajárak

Enyhén csökkent az olaj ára a csütörtöki ázsiai kereskedésben, miután Szaúd-Arábia új útvonalon próbálja növelni exportját. A közel-keleti háború kiszélesedése és a szaúdi exportinfrastruktúrát ért támadások miatt azonban továbbra is száz dollár felett kereskednek a két meghatározó olajtípussal.

Ha folytatódnak a támadások és incidensek a Hormuzi-szorosban, valamint a Vörös-tengeren, a Brent-olaj ára akár 120 dollárig is felszökhet. / Fotó: NurPhoto via AFP

Az olajpiac az amerikai-kínai csúcstalálkozót várja – enyhülhet a feszültség

A Reuters összefoglalója szerint a Brent hordónkénti ára 19 centtel, 105,64 dollárra csökkent csütörtök hajnalban, az amerikai WTI pedig 33 centes eséssel 102,10 dolláron állt.

Az árak esésének oka, hogy Szaúd-Arábia további olajszállítmányokat Ománon keresztül mégis képes eljuttatni az ázsiai finomítóknak. A nyersolajat a Sohar kikötője előtti vizeken hajóról hajóra rakodják át. Rijád ezzel próbálja mérsékelni a Vörös-tengerhez vezető Kelet–Nyugat olajvezetéket ért támadások következményeit.

Hirojuki Kikukava, a Nissan Securities Investment vezető stratégája szerint az ománi szállításokról érkező hírek valamelyest csökkentették a kínálat szűkülésével kapcsolatos aggodalmakat. Az árak emelkedését az is fékezi, hogy a piac a közel-keleti feszültség enyhülésében reménykedik a jövő heti amerikai–kínai csúcstalálkozó előtt.

A Saxo Bank elemzői azonban arra mutattak rá, hogy az új szállítási útvonal csak részben képes pótolni a szaúdi Vörös-tengeri exportkikötőből kieső mennyiséget.

A Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom élénkülése sem ellensúlyozza teljesen az exportkiesést. A szaúdi Kelet–Nyugat vezetéket ért dróntámadások miatt ugyanis jelentős mennyiségű nyersolaj tűnt el a piacról – jegyzik meg.

Az olaj ára a hét elején négyhavi csúcs közelébe emelkedett, miután felfüggesztették a rakodást Szaúd-Arábia vörös-tengeri exportközpontjában, Janbuban, a támadások miatt Rijád több európai vevőek szánt szállítmányt is kénytelen volt törölni.

A kiesést a Kelet–Nyugat vezeték elleni támadások okozták. A múlt héten két szivattyúállomás is megsérült, a javítás várható időtartama továbbra sem ismert.

Janbu különösen fontossá vált Szaúd-Arábia számára, miután Irán az Egyesült Államok és Izrael február végi támadásait követően blokád alá vette a Hormuzi-szorost.

A csütörtöki árcsökkenés ellenére a közel-keleti konfliktus további eszkalációjától tart a piac. Az elmúlt napokban Szaúd-Arábia Jemenben hajtott végre légicsapásokat, a húszik pedig drónokat és rakétákat indítottak szaúdi városok ellen. Az Irán által támogatott mozgalom előrenyomulása újabb bizonytalanságot hozott a jelenleg egyébként is igen ingatag olajpiacra.

A DBS Bank alapforgatókönyve szerint az Egyesült Államok és Irán közötti háború intenzitása a negyedik negyedévben csökkenhet. Ebben az esetben a Brent ára hordónként 85–95 dollár között stabilizálódhat.

Ugyanakkor Suvro Sarkar, a DBS Bank energiapiaci kutatási vezetője úgy véli, hogy a jelenlegi, kedvezőtlenebb forgatókönyv egészen más árpályát hozhat. Ha folytatódnak a támadások és incidensek a Hormuzi-szorosban, valamint a Vörös-tengeren, a Brent ára akár 120 dollárig is felszökhet hordónként, mielőtt ismét 100 dollár közelébe süllyedne.