Szaúd-Arábia légiriadókat rendelt el – újabb csapás fenyegeti az olajpiacot

Újabb veszélyforrás jelent meg a már így is rendkívül feszült olajpiacon: szombat hajnalban Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban is légiriadót rendeltek el. A királyság több térségében kiadott riasztások közvetlenül azután érkeztek, hogy az ország egyik legfontosabb olajvezetéke elleni támadás miatt összeomlottak az Európába irányuló szaúdi szállítások. A helyzet azért különösen érzékeny, mert miközben a határidős Brent ára valamelyest csökkent, az európai finomítók a fizikai piacon már rekordfelárakat fizetnek a kieső hordók pótlásáért. Szaúd-Arábia hatóságai szombat hajnalban két alkalommal is légiriadót rendeltek el Rijádban – számolt be róla a Bloomberg. A királyság korai előrejelző rendszere helyi idő szerint hajnali 4 órakor, majd ismét 6 órakor küldött vészjelzést a főváros lakóinak. A polgári védelem mindkét esetben röviddel később lefújta a riadót.

Rijádban robbanásoka is hallottak. Szaúd-Arábia helyzete érzékenyen hat az olaj piacára is Fotó: AFP

Hasonló figyelmeztetések érkeztek az éjszaka folyamán az ország több más részén is, köztük a vörös-tengeri Dzsidda és Janbu városában, valamint a Faraszán-szigeteken. Az AP szerint Rijádban legalább egy robbanást is hallottak, áldozatokról vagy károkról ugyanakkor nem érkezett jelentés. A szaúdi hatóságok egyelőre nem közölték, pontosan mi váltotta ki a riasztásokat.

A Bloomberg szerint ilyen figyelmeztetést a fővárosban március és április, az amerikai–iráni háború legsúlyosabb időszaka óta nem adtak ki.

Az olajipart már elérte a háború

A mostani riadók azért jelentenek újabb komoly kockázatot, mert Szaúd-Arábia energetikai infrastruktúrája az elmúlt napokban már több támadás célpontja volt. A jemeni, Irán által támogatott húszik nyugati szaúdi városokat és energetikai létesítményeket támadtak, miközben a múlt héten egy Irak felől érkező dróncsapás súlyosan megrongálta a stratégiai Kelet–Nyugat olajvezetéket.

A Reuters szerint a támadásban három szivattyúállomás sérült meg. A mintegy 1200 kilométer hosszú vezeték az elmúlt hónapokban napi 4–5 millió hordó olajat szállított, vagyis önmagában a világ kínálatának 4–5 százalékát mozgatta. Jelentőségét az adja, hogy a szaúdi olajat a Perzsa-öböl térségéből a vörös-tengeri Janbu kikötőjébe juttatja, így lehetővé teszi a nagyrészt lezárt Hormuzi-szoros megkerülését.