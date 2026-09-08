Olajár: rémisztően közel a lélektani határ – elhúzódó háborút áraz az olajpiac, retteghetnek az autósok
A kereskedők az Irán és Omán között készülő megállapodás részleteit várják, amely a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom szabályozását célozza. Eközben az erős kínai vásárlások tovább szűkítették a piacot. Az olajár rémisztően közel került a 100 dolláros lélektani határhoz.
A globális irányadó olajfajta ára már kevesebb mint 3 dollárra van a 100 dolláros szinttől, miután a múlt héten az ellenségeskedések újbóli fellángolása nyomán jelentősen drágult. Irán közölte, hogy a megállapodás megkötése küszöbön áll, és az egy ideiglenes biztonságos hajózási útvonalat is magában foglal majd. Ez kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogyan reagál majd az Egyesült Államok, miután a hétvégén iráni tartályhajókra mért csapást. Teherán arra is figyelmeztetett, hogy az Omán közelében közlekedő hajókat támadás veszélye fenyegeti.
Tartósan magas maradhat az olajár
- Az olaj határidős jegyzései tovább emelkednek, mivel erősödnek az aggodalmak, hogy még súlyosabb fennakadások következhetnek be a kulcsfontosságú vízi útvonalon zajló energiaszállításokban.
- A félelmeket az Egyesült Államok és Irán közötti harcok kiújulása táplálja, amely véget vetett a viszonylagos nyugalom időszakának.
- A kínai finomítók szintén fokozták nyersolaj-vásárlásaikat, ami felhajtotta az afrikai, kanadai és latin-amerikai olajfajták árát. A vásárlások növekedése ugyanakkor nem feltétlenül jelzi a kereslet tartós élénkülését.
A piacok egyre inkább egy elhúzódó közel-keleti konfliktust áraznak
– írták a Goldman Sachs elemzői. A bank mérsékelten megemelte olajár-előrejelzését, abból kiindulva, hogy a hajózási fennakadások 2027-ben is fennmaradnak. „Az árprognózisunkat övező kockázatok továbbra is jelentős mértékben felfelé mutatnak” - teszik hozzá.
A Brent ára több mint 30 százalékkal emelkedett azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael több mint hat hónappal ezelőtt megtámadta Iránt, ugyanakkor az irányadó olajfajta jegyzése továbbra is jóval elmarad az április végén elért, hordónként 126 dollár feletti csúcstól. A finomított üzemanyagok, például a dízel ára ennél is nagyobb mértékben emelkedett, mivel az orosz–ukrán háború tovább fokozta a kínálati szűkösséget.
- Irán és Omán arra törekszik, hogy hivatalos keretek közé foglalja a Hormuzi-szoros ellenőrzését, és idővel akár tranzitdíjat is kivethetnek az áthaladó hajókra.
- Az Egyesült Államok, amely az Iráni Iszlám Köztársaság exportjának visszaszorítása érdekében blokád alatt tartja az iráni kikötőket,
- azt szeretné, hogy a Hormuzi-szoros visszatérjen a háború előtti állapothoz, amikor szabadon hajózható vízi útvonal volt.
A hajózást fenyegető kockázatok ellenére továbbra is érkeznek ki olajszállítmányok a Perzsa-öbölből. A Hormuzi-szoroson áthaladó napi forgalom továbbra is mintegy 10 millió hordó, amelynek túlnyomó részét nyersolaj teszi ki – mondta Russell Hardy, a Vitol Group vezérigazgatója kedden.Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az olajtermékek piacán már a kínálati szűkösség jelei mutatkoznak.
Kína újra nekiállt nagy tételben vásárolni
A kedden közzétett vámadatok szerint augusztusban erősödött Kína nyersolajimportja: a Perzsa-öbölből érkező szállítmányok mennyisége enyhén nőtt, miközben a finomítók más forrásokból is fokozták beszerzéseiket.
A nagyobb import lehetővé tette Kína számára, hogy több olajterméket exportáljon, ami némi enyhülést hozott a globális piacokon.
Az ellenségeskedések közelmúltbeli kiújulását követően Mohsen Rezaee iráni tisztségviselő közölte, hogy „alapjaiban kalibrálták újra az amerikai hadihajókkal és katonai bázisokkal szembeni műveleti hozzáállást”. A magas rangú biztonsági tisztségviselő az X-en közzétett bejegyzésében azt mondta, hogy az Egyesült Államok az elmúlt napokban „egyértelmű figyelmeztetést” kapott Irán rakétáival kapcsolatban.
Február vége óta annyi fordulatot láttunk, és valahányszor úgy tűnt, hogy végre sikerül előrelépni, minden újra széthullott
– mondta Chris Weston, a Pepperstone Group Ltd. kutatási vezetője. „Szinte ismét visszajutottunk a kiindulópontra.”