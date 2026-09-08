Olajár: rémisztően közel a lélektani határ – elhúzódó háborút áraz az olajpiac, retteghetnek az autósok

A kereskedők az Irán és Omán között készülő megállapodás részleteit várják, amely a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom szabályozását célozza. Eközben az erős kínai vásárlások tovább szűkítették a piacot. Az olajár rémisztően közel került a 100 dolláros lélektani határhoz.

Várakozó tankerek a Hormuzi-szorosnál - lélektani határ közelébe emelkedett az olajár / Fotó: Shady Alassar

A globális irányadó olajfajta ára már kevesebb mint 3 dollárra van a 100 dolláros szinttől, miután a múlt héten az ellenségeskedések újbóli fellángolása nyomán jelentősen drágult. Irán közölte, hogy a megállapodás megkötése küszöbön áll, és az egy ideiglenes biztonságos hajózási útvonalat is magában foglal majd. Ez kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogyan reagál majd az Egyesült Államok, miután a hétvégén iráni tartályhajókra mért csapást. Teherán arra is figyelmeztetett, hogy az Omán közelében közlekedő hajókat támadás veszélye fenyegeti.

Tartósan magas maradhat az olajár

Az olaj határidős jegyzései tovább emelkednek, mivel erősödnek az aggodalmak, hogy még súlyosabb fennakadások következhetnek be a kulcsfontosságú vízi útvonalon zajló energiaszállításokban.

A félelmeket az Egyesült Államok és Irán közötti harcok kiújulása táplálja, amely véget vetett a viszonylagos nyugalom időszakának.

A kínai finomítók szintén fokozták nyersolaj-vásárlásaikat, ami felhajtotta az afrikai, kanadai és latin-amerikai olajfajták árát. A vásárlások növekedése ugyanakkor nem feltétlenül jelzi a kereslet tartós élénkülését.

A piacok egyre inkább egy elhúzódó közel-keleti konfliktust áraznak

– írták a Goldman Sachs elemzői. A bank mérsékelten megemelte olajár-előrejelzését, abból kiindulva, hogy a hajózási fennakadások 2027-ben is fennmaradnak. „Az árprognózisunkat övező kockázatok továbbra is jelentős mértékben felfelé mutatnak” - teszik hozzá.

A Brent ára több mint 30 százalékkal emelkedett azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael több mint hat hónappal ezelőtt megtámadta Iránt, ugyanakkor az irányadó olajfajta jegyzése továbbra is jóval elmarad az április végén elért, hordónként 126 dollár feletti csúcstól. A finomított üzemanyagok, például a dízel ára ennél is nagyobb mértékben emelkedett, mivel az orosz–ukrán háború tovább fokozta a kínálati szűkösséget.