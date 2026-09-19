Ezt a magyar autósok is meg fogják érezni: a szaúdi olajcsapok elzárása miatt, rekordfelárat kérnek az uniós országoktól a pótlásért

Októberben nem kapnak olajat hosszú távú szerződéseik alapján a Saudi Aramco európai ügyfelei – közölte a szaúdi vállalat a vevőivel szeptember 18-án a Bloomberg beszámolója szerint. Az európai finomítók így alternatív szállítmányokért versenyeznek egy olyan piacon, ahol a közel-keleti fennakadások, az élénkülő kínai vásárlások és a készletek apadása már korábban is szűkítette a mozgásteret. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a norvég Johan Sverdrup olajfajtát a héten már hordónként akár 35 dollárral a fizikai olajpiac meghatározó referenciaára, a Dated Brent fölött kínálták. Szeptember 8-án ugyanez a felár még mindössze 60 cent volt. Vagyis hiába csökken az irányadó Brent olajár, a a fizikai piacon még nőhetnek az árak.

Hiába mérséklődik a tőzsdei olajár, az európai finomítók egyre drágábban jutnak tényleges szállítmányokhoz Fotó: Carina Johansen

A felár tehát közel hatvanszorosára ugrott, bár a 35 dolláros szint eladói ajánlatot jelentett, nem megerősített ügyletet.

A Johan Sverdrup különösen keresett, mert tulajdonságai alapján viszonylag jól helyettesítheti a kieső szaúdi nyersolajat. Az európai feldolgozóknak pedig sürgősen alapanyagra van szükségük: a térségi üzemanyagpiaci szűkösség enyhítéséhez magas szinten kellene tartaniuk a finomítók termelését.

Kiesett a Hormuzi-szorost megkerülő útvonal

Az újabb ellátási sokkot a Szaúd-Arábiát átszelő Kelet–Nyugat olajvezeték elleni támadás okozta. A napi akár hétmillió hordó szállítására képes rendszer a Vörös-tengerhez juttatja a nyersolajat, így lehetővé teszi a Hormuzi-szoros elkerülését. Az iráni háború alatt ez kulcsfontosságú menekülőút volt a szaúdi export számára.

A vezeték leállása után az Aramco a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások növelésével próbálja fenntartani az exportot. Ázsiai vevők a héten több tízmillió hordó szaúdi olajat vásároltak a szoroson kívüli térségből, az átrendeződés azonban az európai finomítók számára kedvezőtlen: a rakományok hosszabb útvonalon érhetnek el hozzájuk.

A Bloomberg a hét elején arról számolt be, hogy a királyság napokon belül a vezeték kapacitásának mintegy felét próbálja helyreállítani. Ez ugyanakkor még helyreállítási cél, nem a teljes ellátás rendeződésének bizonyítéka.