Ezt a magyar autósok is meg fogják érezni: a szaúdi olajcsapok elzárása miatt, rekordfelárat kérnek az uniós országoktól a pótlásért
Októberben nem kapnak olajat hosszú távú szerződéseik alapján a Saudi Aramco európai ügyfelei – közölte a szaúdi vállalat a vevőivel szeptember 18-án a Bloomberg beszámolója szerint. Az európai finomítók így alternatív szállítmányokért versenyeznek egy olyan piacon, ahol a közel-keleti fennakadások, az élénkülő kínai vásárlások és a készletek apadása már korábban is szűkítette a mozgásteret. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a norvég Johan Sverdrup olajfajtát a héten már hordónként akár 35 dollárral a fizikai olajpiac meghatározó referenciaára, a Dated Brent fölött kínálták. Szeptember 8-án ugyanez a felár még mindössze 60 cent volt. Vagyis hiába csökken az irányadó Brent olajár, a a fizikai piacon még nőhetnek az árak.
A felár tehát közel hatvanszorosára ugrott, bár a 35 dolláros szint eladói ajánlatot jelentett, nem megerősített ügyletet.
A Johan Sverdrup különösen keresett, mert tulajdonságai alapján viszonylag jól helyettesítheti a kieső szaúdi nyersolajat. Az európai feldolgozóknak pedig sürgősen alapanyagra van szükségük: a térségi üzemanyagpiaci szűkösség enyhítéséhez magas szinten kellene tartaniuk a finomítók termelését.
Kiesett a Hormuzi-szorost megkerülő útvonal
Az újabb ellátási sokkot a Szaúd-Arábiát átszelő Kelet–Nyugat olajvezeték elleni támadás okozta. A napi akár hétmillió hordó szállítására képes rendszer a Vörös-tengerhez juttatja a nyersolajat, így lehetővé teszi a Hormuzi-szoros elkerülését. Az iráni háború alatt ez kulcsfontosságú menekülőút volt a szaúdi export számára.
A vezeték leállása után az Aramco a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások növelésével próbálja fenntartani az exportot. Ázsiai vevők a héten több tízmillió hordó szaúdi olajat vásároltak a szoroson kívüli térségből, az átrendeződés azonban az európai finomítók számára kedvezőtlen: a rakományok hosszabb útvonalon érhetnek el hozzájuk.
A Bloomberg a hét elején arról számolt be, hogy a királyság napokon belül a vezeték kapacitásának mintegy felét próbálja helyreállítani. Ez ugyanakkor még helyreállítási cél, nem a teljes ellátás rendeződésének bizonyítéka.
A tőzsdei ár elfedi a beszerzési válságot
A fizikai és a határidős olajpiac között látványos különbség alakult ki. A tényleges rakományok árazásában használt Dated Brent a héten egy ponton 130 dollár fölé emelkedett, amire április óta nem volt példa. Ezzel szemben a Brent határidős jegyzése pénteken 0,9 százalékos eséssel, 104 dollár közelében zárt.
A két érték eltérő piacot és szállítási feltételeket tükröz. A finomítóknak a fizikai referenciaár mellett az adott olajfajta felárát és a szállítás költségét is figyelembe kell venniük. Így a határidős jegyzés csökkenése mellett is drágulhat a tényleges beszerzésük.
Ráadásul a távolabbi források bevonása is rendkívül költséges: a Bloomberg szerint az Egyesült Államokból Ázsiába irányuló olajszállítás fuvardíja hordónként 26 dollárra rúg. Ez a rövidebb útvonalak felé tereli a vevőket, tovább fokozva az európai nyersolaj iránti keresletet.
A drágulás más olajfajtákra is átterjedt. A norvég Johan Castberget 30 dollár fölötti felárral kínálták, míg a közel-keleti nyersolajokat kevésbé jól helyettesítő CPC Blend felára egy hét alatt az egy dollár alatti szintről mintegy kilenc dollárra nőtt.
A magyar dízelpiacra is átterjedhet a nyomás
A beszerzési verseny egyik leglátványosabb példája a lengyel Orlen: szeptember 11. óta több mint tíz tendert írt ki alternatív szállítmányokra. A társaság vezérigazgatója a Bloombergnek adott interjúban négy olyan szeptemberi szállítmányról beszélt, amely nem érkezik meg.
Az európai dízelár közben hordónként 200 dollár fölé emelkedett. Ez piaci termékár, nem benzinkúti ár, de jelzi, milyen erős nyomás nehezedik az üzemanyag-ellátási láncra.
Magyarország számára ebből elsősorban az következik, hogy a tőzsdei Brent olcsóbbodása önmagában még nem garantálja az üzemanyagok beszerzési költségének csökkenését. A tartós európai dízelhiány és a magasabb finomítói alapanyagköltség felfelé nyomhatja a hazai nagykereskedelmi árakat is; a kutakon jelentkező hatást ugyanakkor a forint árfolyama és az érvényes árszabályozás is alakítja.
A fuvarozók és az őszi mezőgazdasági munkákat végző gazdaságok számára ezért különösen fontos, milyen gyorsan áll helyre a szaúdi vezeték működése. Az elhúzódó fennakadás a szállítást, a betakarítást és a talajmunkákat is drágíthatja.