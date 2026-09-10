Százöt dollár fölött ragadt az olaj ára, vörösen izzanak a kereskedők vonalai – őszre mi is megkapjuk a hatalmas közel-keleti pofont
Nagyot ugrott csütörtökön az olaj ára, miután ismét erősödtek a közel-keleti konfliktus kiszélesedésével és az energiapiaci ellátás biztonságával kapcsolatos aggodalmak. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) határidős jegyzése 4,3 százalékkal, hordónként 100,13 dollárra emelkedett, miközben a nemzetközi benchmarknak számító Brent olajár 4,1 százalékkal, 105,38 dollárra drágult. Cikkünk készítésekor a Brent jegyzési ára már megközelíti a 106 dollárt.
Nem kizárt a 120 dolláros olajár
A piacon egyre inkább az a kérdés, hogy meddig tarthat az árak emelkedése. A Goldman Sachs szerint a jelenlegi konfliktus eszkalációja jelentősen növeli annak kockázatát, hogy az olaj ára 120 dollár fölé emelkedik.
Daan Struyven, a Goldman Sachs globális árupiaci elemzőcsapatának társvezetője a CNBC-nek azt mondta: a szállítások elleni támadások fokozódása tovább szűkítheti az olajpiaci kínálatot.
A fizikai piac helyzetét pedig tovább ronthatja a tranzitforgalom további visszaesése, a konfliktus szélesebb körű eszkalációja vagy az energiainfrastruktúra elleni fenyegetések – mondta Andrei Constantin, a TFP Software FZCO kereskedelmi igazgatója és kereskedési tanácsadója.
A piaci fordulat jelentőségét jól mutatja, hogy a WTI gyakorlatilag teljesen ledolgozta a június eleje és július között elszenvedett esését.
A Brent pedig már jóval magasabb szinten forog, mint június elején
– mondta David Morrison, a Trade Nation vezető piaci elemzője.
Két kulcsfontosságú hajózási útvonal is veszélyben van
Az olajpiaci kockázatokat különösen növeli, hogy egyszerre kerülhet veszélybe két kulcsfontosságú tengeri szállítási útvonal:
- a Hormuzi-szoros, és
- a Vörös-tenger.
A jemeni húszik csütörtökön a beszámolók szerint ellenőrzésük alá vonták Mokha kikötővárosát. A lépés tovább növelheti a nyomást a Báb el-Mandeb-szoroson, amely a Vörös-tenger déli kijárata, és a világ egyik legfontosabb hajózási útvonala.
A Hormuzi-szoros helyzete ennél is súlyosabb az olajpiac szempontjából.
A konfliktus miatt az útvonal gyakorlatilag lezárult, miközben korábban a világ olajfelhasználásának mintegy ötöde haladt át rajta. Szaúd-Arábia ezért a Vörös-tengeri útvonalra támaszkodott az olajszállítások fenntartásában.
A két útvonal egyidejű zavara így közvetlenül az olaj globális kínálatát veszélyezteti. Ha a hajóforgalom tartósan visszaesik, a piac gyorsan szűkülhet, ami további jelentős árnyomást eredményezhet.
A helyzetet tovább élezi, hogy Irán és az Egyesült Államok az elmúlt napokban kölcsönös támadásokat hajtott végre a térség hajózási útvonalain. Irán állítása szerint szerdán tíz hajót támadott meg a Hormuzi-szoros közelében, miközben az Egyesült Államok öt iráni olajszállító tartályhajót süllyesztett el.
A Brent azonnali szállítású olaj árának alakítása, követve a határidős jegyzések emelkedését:
Már a háború elhúzódásával számol a piac
A konfliktus időtartama szintén komoly kockázatot jelent az energiapiac számára. Donald Trump amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy a háború hamarosan véget érhet, legutóbb azt mondta, hogy szerinte a novemberi amerikai félidős választások után azonnal lezárulhat a konfliktus.
A Wall Street Journal ugyanakkor arról számolt be, hogy a Fehér Ház vezető tanácsadói – köztük JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter –
már arról figyelmeztették Trumpot, hogy a háború akár elnökségének végéig, 2029 januárjáig is elhúzódhat.
A Reuters ezt az értesülést nem tudta azonnal ellenőrizni.
Ez az olajpiac szempontjából különösen fontos fejlemény: egy rövid konfliktus által okozott ellátási zavar még kezelhető lehet,
egy hónapokon vagy éveken át fennmaradó szállítási kockázat azonban tartósan magasabb olajárat eredményezhet.
A Goldman Sachs 120 dollár feletti árra vonatkozó figyelmeztetése ezért már nem pusztán egy átmeneti piaci kilengés kockázatáról szól. A Hormuzi-szoros és a Vörös-tenger egyidejű zavara, valamint az energiainfrastruktúra elleni esetleges támadások olyan kínálati sokkot idézhetnek elő, amely az egész globális olajpiacot új helyzet elé állítaná.
A konfliktus elhúzódása közvetlenül az üzemanyagárakban, illetve a kőolaj felhasználásával készült termékek gyártásánál is érezteti majd hatását.