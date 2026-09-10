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olaj
konfliktus
Irán

Százöt dollár fölött ragadt az olaj ára, vörösen izzanak a kereskedők vonalai – őszre mi is megkapjuk a hatalmas közel-keleti pofont

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csütörtökön újra kilőtt az olaj ára a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt. A Brent jegyzése már 106 dollár közelében jár, miközben a Goldman Sachs szerint a háború elhúzódása és a tengeri szállítások újabb zavarai 120 dollár fölé is lökhetik az árakat. Az olajár tartósan 100 dollár fölött ragadása arra utal, hogy a piac egyre kevésbé bízik abban, hogy valóban közel van a Donald Trump amerikai elnök által hangoztatottt béke.
VG
2026.09.10, 15:05
Frissítve: 2026.09.10, 15:05

Nagyot ugrott csütörtökön az olaj ára, miután ismét erősödtek a közel-keleti konfliktus kiszélesedésével és az energiapiaci ellátás biztonságával kapcsolatos aggodalmak. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) határidős jegyzése 4,3 százalékkal, hordónként 100,13 dollárra emelkedett, miközben a nemzetközi benchmarknak számító Brent olajár 4,1 százalékkal, 105,38 dollárra drágult. Cikkünk készítésekor a Brent jegyzési ára már megközelíti a 106 dollárt.

olajár Hormuzi-szoros
105 dollár fölött az olajár, elhúzódó vörös-tengei válságra készül a piac
Fotó: Shady Alassar

Nem kizárt a 120 dolláros olajár

A piacon egyre inkább az a kérdés, hogy meddig tarthat az árak emelkedése. A Goldman Sachs szerint a jelenlegi konfliktus eszkalációja jelentősen növeli annak kockázatát, hogy az olaj ára 120 dollár fölé emelkedik.

Daan Struyven, a Goldman Sachs globális árupiaci elemzőcsapatának társvezetője a CNBC-nek azt mondta: a szállítások elleni támadások fokozódása tovább szűkítheti az olajpiaci kínálatot. 

A fizikai piac helyzetét pedig tovább ronthatja a tranzitforgalom további visszaesése, a konfliktus szélesebb körű eszkalációja vagy az energiainfrastruktúra elleni fenyegetések – mondta Andrei Constantin, a TFP Software FZCO kereskedelmi igazgatója és kereskedési tanácsadója.

A piaci fordulat jelentőségét jól mutatja, hogy a WTI gyakorlatilag teljesen ledolgozta a június eleje és július között elszenvedett esését. 

A Brent pedig már jóval magasabb szinten forog, mint június elején

– mondta David Morrison, a Trade Nation vezető piaci elemzője.

Két kulcsfontosságú hajózási útvonal is veszélyben van

Az olajpiaci kockázatokat különösen növeli, hogy egyszerre kerülhet veszélybe két kulcsfontosságú tengeri szállítási útvonal: 

  • a Hormuzi-szoros, és
  • a Vörös-tenger.

A jemeni húszik csütörtökön a beszámolók szerint ellenőrzésük alá vonták Mokha kikötővárosát. A lépés tovább növelheti a nyomást a Báb el-Mandeb-szoroson, amely a Vörös-tenger déli kijárata, és a világ egyik legfontosabb hajózási útvonala.

A Hormuzi-szoros helyzete ennél is súlyosabb az olajpiac szempontjából. 

A konfliktus miatt az útvonal gyakorlatilag lezárult, miközben korábban a világ olajfelhasználásának mintegy ötöde haladt át rajta. Szaúd-Arábia ezért a Vörös-tengeri útvonalra támaszkodott az olajszállítások fenntartásában.

A két útvonal egyidejű zavara így közvetlenül az olaj globális kínálatát veszélyezteti. Ha a hajóforgalom tartósan visszaesik, a piac gyorsan szűkülhet, ami további jelentős árnyomást eredményezhet.

A helyzetet tovább élezi, hogy Irán és az Egyesült Államok az elmúlt napokban kölcsönös támadásokat hajtott végre a térség hajózási útvonalain. Irán állítása szerint szerdán tíz hajót támadott meg a Hormuzi-szoros közelében, miközben az Egyesült Államok öt iráni olajszállító tartályhajót süllyesztett el.

A Brent azonnali szállítású olaj árának alakítása, követve a határidős jegyzések emelkedését:

BRENT quote by TradingView

Már a háború elhúzódásával számol a piac

A konfliktus időtartama szintén komoly kockázatot jelent az energiapiac számára. Donald Trump amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy a háború hamarosan véget érhet, legutóbb azt mondta, hogy szerinte a novemberi amerikai félidős választások után azonnal lezárulhat a konfliktus.

A Wall Street Journal ugyanakkor arról számolt be, hogy a Fehér Ház vezető tanácsadói – köztük JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter – 

már arról figyelmeztették Trumpot, hogy a háború akár elnökségének végéig, 2029 januárjáig is elhúzódhat.

A Reuters ezt az értesülést nem tudta azonnal ellenőrizni.

Ez az olajpiac szempontjából különösen fontos fejlemény: egy rövid konfliktus által okozott ellátási zavar még kezelhető lehet, 

egy hónapokon vagy éveken át fennmaradó szállítási kockázat azonban tartósan magasabb olajárat eredményezhet.

A Goldman Sachs 120 dollár feletti árra vonatkozó figyelmeztetése ezért már nem pusztán egy átmeneti piaci kilengés kockázatáról szól. A Hormuzi-szoros és a Vörös-tenger egyidejű zavara, valamint az energiainfrastruktúra elleni esetleges támadások olyan kínálati sokkot idézhetnek elő, amely az egész globális olajpiacot új helyzet elé állítaná.

A konfliktus elhúzódása közvetlenül az üzemanyagárakban, illetve a kőolaj felhasználásával készült termékek gyártásánál is érezteti majd hatását.

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