Százöt dollár fölött ragadt az olaj ára, vörösen izzanak a kereskedők vonalai – őszre mi is megkapjuk a hatalmas közel-keleti pofont

Nagyot ugrott csütörtökön az olaj ára, miután ismét erősödtek a közel-keleti konfliktus kiszélesedésével és az energiapiaci ellátás biztonságával kapcsolatos aggodalmak. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) határidős jegyzése 4,3 százalékkal, hordónként 100,13 dollárra emelkedett, miközben a nemzetközi benchmarknak számító Brent olajár 4,1 százalékkal, 105,38 dollárra drágult. Cikkünk készítésekor a Brent jegyzési ára már megközelíti a 106 dollárt.

105 dollár fölött az olajár, elhúzódó vörös-tengei válságra készül a piac

Fotó: Shady Alassar

Nem kizárt a 120 dolláros olajár

A piacon egyre inkább az a kérdés, hogy meddig tarthat az árak emelkedése. A Goldman Sachs szerint a jelenlegi konfliktus eszkalációja jelentősen növeli annak kockázatát, hogy az olaj ára 120 dollár fölé emelkedik.

Daan Struyven, a Goldman Sachs globális árupiaci elemzőcsapatának társvezetője a CNBC-nek azt mondta: a szállítások elleni támadások fokozódása tovább szűkítheti az olajpiaci kínálatot.

A fizikai piac helyzetét pedig tovább ronthatja a tranzitforgalom további visszaesése, a konfliktus szélesebb körű eszkalációja vagy az energiainfrastruktúra elleni fenyegetések – mondta Andrei Constantin, a TFP Software FZCO kereskedelmi igazgatója és kereskedési tanácsadója.

A piaci fordulat jelentőségét jól mutatja, hogy a WTI gyakorlatilag teljesen ledolgozta a június eleje és július között elszenvedett esését.

A Brent pedig már jóval magasabb szinten forog, mint június elején

– mondta David Morrison, a Trade Nation vezető piaci elemzője.

Két kulcsfontosságú hajózási útvonal is veszélyben van

Az olajpiaci kockázatokat különösen növeli, hogy egyszerre kerülhet veszélybe két kulcsfontosságú tengeri szállítási útvonal:

a Hormuzi-szoros, és

a Vörös-tenger.

A jemeni húszik csütörtökön a beszámolók szerint ellenőrzésük alá vonták Mokha kikötővárosát. A lépés tovább növelheti a nyomást a Báb el-Mandeb-szoroson, amely a Vörös-tenger déli kijárata, és a világ egyik legfontosabb hajózási útvonala.

A Hormuzi-szoros helyzete ennél is súlyosabb az olajpiac szempontjából.

A konfliktus miatt az útvonal gyakorlatilag lezárult, miközben korábban a világ olajfelhasználásának mintegy ötöde haladt át rajta. Szaúd-Arábia ezért a Vörös-tengeri útvonalra támaszkodott az olajszállítások fenntartásában.