Trump: Irán túlbecsült alkupozícióját, „egy évvel ezelőtt elfogadtuk volna" – nem lesz rövid távú rendezés, tovább drágul a fekete arany

Emelkedett az olajár, miután Irán közölte, hogy nem enyhít a feltételein a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatban, miután Donald Trump amerikai elnök elutasította Teherán erre vonatkozó javaslatát. A fejlemény szertefoszlatta azokat a reményeket, hogy hamarosan újraindulhat a forgalom a kulcsfontosságú vízi útvonalon.

Tanker a Horuzi-szorosnál - nem lesz rövid távon megegyezés, tovább emelkedik az olajár / Fotó: Fatemeh Bahrami

A Brent ára hordónként 108 dollár felé emelkedett, míg a West Texas Intermediate (WTI) jegyzése 94 dollár fölé került. Trump az Axiosnak adott vasárnapi interjújában azt mondta, hogy

Teherán feltételei olyanok, amelyekbe Washington körülbelül egy évvel ezelőtt még beleegyezhetett volna, de szerinte Irán túlbecsülte alkupozícióját.

Az Axios szerint az amerikai elnök arra számít, hogy a tárgyalások ezen a héten újraindulnak.

"A diplomáciai erőfeszítések kilátásai bizonytalanabbá váltak, ami hozzájárul az áremelkedéshez” – mondta Takahiro Asaoka, az Itochu Research Institute vezető közgazdásza.

Korábban volt némi várakozás arra, hogy a novemberi amerikai félidős választások előtt megállapodás születhet, ez azonban most már kevésbé tűnik valószínűnek

- tette hozzá.

Rekordszinten a dízel, Trump exportkorlátozást fontolgat, az olajár 75 százalékkal emelkedett az idén

A nyersolaj ára a múlt héten jelentősen ingadozott a tárgyalásokkal kapcsolatos ellentmondásos jelzések, a közel-keleti olajszállítások élénkülése, valamint az amerikai kormány rekordmagas dízelárak megfékezésére irányuló intézkedéseivel kapcsolatos bizonytalanság miatt. Trump közölte, hogy a Fehér Ház „nagyon komolyan” fontolgatja a dízelexport korlátozását. A Brent ára idén mintegy 75 százalékkal emelkedett, miközben az amerikai–iráni konfliktus a nyolcadik hónapjába lépett, tovább fokozva az inflációs nyomást.

Kétséges az amerikai-iráni tárgyalások folytatása

A tárgyalásokhoz való visszatérés útja továbbra is bizonytalan. Az ügyet ismerő egyik forrás szerint a tárgyalófelek egy olyan megállapodás lehetőségét vizsgálták, amelynek keretében újranyitnák a vízi útvonalat, Washington pedig feloldaná az iráni kikötők blokádját. A megállapodás hasonló lett volna a június közepén létrejött egyetértési megállapodáshoz, amely törékeny tűzszünethez vezetett, mielőtt az összeomlott.

Az Iszlám Köztársaság várhatóan két héten belül teljesíti utolsó kínai olajszállításait, mivel Peking jelentősen csökkenti az országnak nyújtott támogatását – mondta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox Newsnak.

Tájékoztatása szerint már csak mintegy 15 millió hordó iráni nyersolaj van úton a tengeren, ami további nyomást gyakorol Teheránra, hogy megállapodásra jusson.

A kereskedők továbbra is szorosan figyelik a Hormuzi-szoroson áthaladó tényleges szállításokat. A háború kitörése előtt ezen az útvonalon haladt át a világ nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának (LNG) mintegy ötöde. Trump szerint szombat éjjel „rekordmennyiségű” olajat szállítottak ki a szoroson keresztül, miközben a Fars hírügynökség arról számolt be, hogy az iráni erők olyan hajókat vettek célba, amelyek nem engedélyezett útvonalakon közlekedtek a vízi úton. A Közel-Keleten továbbra is feszült a helyzet.

A jemeni, szaúdi vezetésű koalíciós erők szombaton közölték, hogy a légvédelem elfogott Rijád felé tartó húszi drónokat, valamint

egy rakétát, amely a délen fekvő Khamis Mushait városát vette célba.

Riasztást adtak ki Abha és Jazan térségében is, ahol az Aramco energetikai létesítményei találhatók.

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