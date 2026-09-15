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Szaúd-Arábia
olajexport

Sorra törlik az európai olajszállításokat, veszélyben az ellátás: súlyos ára van, hogy leállt az export szíve – minden órával egyre rosszabb a helyzet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szaúd-Arábia több európai olajszállítmányt is törölt, miután a térségben kialakult biztonsági helyzet ellehetetlenítette egyes megrendelések teljesítését. A piac azonnal reagált, a nyersolaj ára kedden május óta nem látott szintre emelkedett.
VG
2026.09.15, 18:00

Szaúd-Arábia több európai partnerét is értesítette, hogy törli a szeptember végére tervezett kőolaj-szállítmányok egy részét a közel-keleti feszültségek miatt. Az olaj ára közben hordónként 103,50 dollár környékére emelkedett, miközben a szaúdi export egyik kulcsfontosságú útvonala továbbra is áll.

szaúdi-arábia olaj
Európa is kezdi megérezni a közel-keleti konfliktus olajpiaci következményeit: Szaúd-Arábia több szállítmányt nem tud teljesíteni a egsérült infrastruktúra miatt / Fotó: AFP

Szaúd-Arábia több európai partnerét is értesítette arról, hogy törli a szeptember végére ütemezett olajszállítmányok egy részét – írja a Reuters három piaci forrásra hivatkozva. A világ egyik legnagyobb exportőre egyes megrendeléseket nem tud teljesíteni, miután a közel-keleti konfliktus miatt egyszerre több szállítási útvonal is veszélybe került.

Megállt a szaúdi olajexport szíve

A legsúlyosabb problémát a szaúdi Kelet-Nyugat kőolajvezeték, a Petroline leállása okozza. A mintegy 1200 kilométeres vezeték Abkaik térségét köti össze a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjével, és arra szolgál, hogy Szaúd-Arábia a Hormuzi-szoros megkerülésével juttassa el az olajat a világpiacra. Kapacitása a közelmúltbeli bővítések után napi mintegy 7 millió hordó.

A vezeték a mostani konfliktusban különösen fontos, hiszen a Hormuzi-szoros hajóforgalma akadozik, miközben a jemeni húszik támadásai a Vörös-tengeri útvonalat is veszélyeztetik. A Petroline leállása ezért éppen azt az alternatív exportútvonalat üti ki, amelyre Szaúd-Arábiának most a legnagyobb szüksége lenne.

A kiesés becslések szerint napi mintegy 4 millió hordó exportot érinthet, miközben a szaúdi készletek csak körülbelül öt-hét napig képesek érdemi puffert biztosítani. 

Ha a vezeték javítása több hetet vesz igénybe, egyre nagyobb nyomás kerülhet az európai vevőkre is.

Az egyik legnagyobb szaúdi vásárló, a lengyel Orlen már alternatív beszerzési forrásokat keres. A piaci források szerint a társaság pénteken és hétfőn több azonnali vásárlási tenderen is kőolajat szerzett, a vállalat azonban nem kommentálta az egyes ügyleteket. Az Orlen szóvivője szerint ugyanakkor a beszerzési portfólió aktív kezelése biztosítja a finomítók folyamatos működését, és jelenleg nincs fennakadás az alapanyag-ellátásban.

A piac közben már beárazza a kockázatokat. A nyersolaj kedden hordónként mintegy 103,50 dollárra emelkedett, ami május 19. óta a legmagasabb szint, és az előző napi 1,3 százalékos drágulás után további emelkedést jelent.

Az Egyesült Államok energiaügyi minisztere, Chris Wright szerint a Petroline hamarosan újraindulhat, de ha ez nem történik meg gyorsan, a szaúdi export kiesése tartósabb olajpiaci sokkot okozhat. Közben Donald Trump amerikai elnök az orosz és ukrán energetikai létesítmények elleni támadások felfüggesztését jelentette be, Törökország pedig a Fekete-tengeri hajózás elleni támadások leállításáról próbál megállapodást tető alá hozni.

Felrobbant az olajár, és még nincs vége – kritikus vezeték állt le

Szaúd-Arábia napokon belül kifogyhat az exportra szánt készleteiből. Az olajár már hordónként 108 dollárra emelkedett.

 

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