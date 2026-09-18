Eldőlt: nem tudni, mikor javítják meg a létfontosságú vezetéket, októberben sem kap olajat a szaúdiaktól Európa – újabb nyomás alá kerül a piac

Szaúd-Arábia októberben sem szállít kőolajat több európai finomítónak, miután egy dróntámadás miatt le kellett állítani a királyság kulcsfontosságú, a Vörös-tengerhez vezető olajvezetékét. A lépés újabb komoly nyomást helyez az európai olajpiacra, miközben a Brent ára továbbra is 100 dollár felett van hordónként.

Szaúd-Arábia felfüggeszti az európai finomítók egy részének októberi kőolajszállítását a stratégiai East-West vezeték elleni támadás után / Fotó: muratart

A Bloomberg bennfentes forrásokra hivatkozva közölte, hogy Szaúd-Arábia októberben sem szállít kőolajat legalább két európai finomítónak. A döntés az East-West olajvezeték elleni múlt heti dróntámadás után született, és a források szerint valamennyi európai vevőt érintheti.

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A Saudi Aramco európai ügyfelei jellemzően hosszú távú szerződések alapján kapnak minden hónapban meghatározott mennyiségű szaúdi kőolajat. Ezeket a szállításokat azonban októberben nem teljesítik. A Saudi Aramco egyelőre nem kommentálta az értesülést.

Az 1200 kilométer hosszú East-West vezeték a szaúdi olajmezőket köti össze a Vörös-tenger partján fekvő Yanbu kikötőjével, így lehetővé teszi, hogy a szaúdi kőolaj elkerülje a Hormuzi-szorost. A múlt heti támadásban három szivattyúállomás is megsérült, a javítás pontos időtartama továbbra sem ismert.

Az európai finomítók jellemzően az egyiptomi Sidi Kerir kikötőjén keresztül kapják a szaúdi kőolajat, amely szintén a Vörös-tenger felől kapcsolódik az ellátási rendszerhez. A kiesés már most érezteti hatását:

a lengyel Orlen több mint tíz tendert írt ki péntek óta, hogy alternatív forrásból biztosítsa az olajat.

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint az OECD európai országai júniusban napi 577 ezer hordó szaúdi kőolajat importáltak. A kiesés ezért nemcsak egyedi finomítói problémát jelenthet, hanem tovább szűkítheti az európai piac mozgásterét.

A piac közben valamelyest megnyugodott a hét eleji sokk után:

a Brent délelőtt 102,68 dollárig esett;

miközben a WTI 100,08 dollár körül járt.

A mérséklődést részben az segítette, hogy Szaúd-Arábia alternatív útvonalakon, Ománon keresztül is próbál több kőolajat piacra juttatni, miközben az amerikai, szingapúri és európai készletek is növekedtek. A vezeték részleges újraindítása napokon belül megtörténhet, a teljes helyreállítás azonban még heteket vehet igénybe.