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finomító
részvény
Dangote
IPO

Most gyűlik a pénz a világ legnagyobb olajfinomítójára, 2028-ban kaphat koronát a csúcsüzem – bárki tulajdonossá válhat egy kontinens történetének legnagyobb IPO-ja során

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Hétfőn megkezdődött Afrika legnagyobb olajfinomítójának történelmi jelentőségű tőzsdei bevezetése: a Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals, azaz a Dangote Finomító részvényeit elsődleges nyilvános kibocsátás (IPO) keretében kínálják a befektetőknek. A nigériai Lekkiben működő hatalmas olajfinomító az utóbbi évek egyk legjelentősebb afrikai infrastrukturális fejlesztése, a részvénykibocsátáskor bárki vásárolhat a papírokból. 2028-ra a világ legnagyobb finomítójává tennék a létesítményt.
Juhász Péter
2026.09.15, 11:20

Várhatóan Afrika történetének legnagyobb tőzsdei bevezetése lesz a Dangote Finomító elsődleges részvénykibocsátása, mely ma indult és október 13-án zárul. A tulajdonos, Aliko Dangote, a kontinens leggazdagabb embere 10 millió részvényest szeretne elérni az olajfinomító IPO-ján keresztül, amivel mintegy 1,6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be. A kisbefektetők számára is elérhetővé tették a részvényeket: már 10 darab papír is vásárolható, részvényenként mindössze 0,38 dolláros áron. Az IPO bevétele teremtené meg  Dangote kifejezetten úgy pozicionálta a kibocsátást, mint amely lehetőséget teremt az átlagos afrikaiak számára, hogy részesedést szerezzenek az egyik legfontosabb kontinensbeli ipari vállalkozásban.

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A Dangote olajfinomító elsődleges részvénykibocsátása Afrika legnagyobb IPO-ja lehet
Fotó: Aspectum /  Shutterstock

Bárki beszállhat a világ leendő legnagyobb olajfinomítójába

„Nagyvállalatokat hozunk létre, de nem akarjuk, hogy csak mi élvezzük ennek előnyeit. Szeretnénk ezt az afrikai kontinens többi részére is kiterjeszteni” – mondta a nigériai származású milliárdos. Ezzel alighanem arra utalt, hogy a hatalmas létesítmény nem csak egy elképesztő infrastrukturális létesítményt jelent, hanem annak ígérerét, hogy a hatalmas olajkinccsel rendelkező Nigéria végre megfelelő finomítókapacitással fog rendelkezni ahhoz, hogy annak előnyeit belföldön élvezze, illetve olaj- és finomított termék exportáló országgá váljon.

Dangote arra is számított, hogy a részvények árfolyama hosszabb távon akár a jelenlegi érték tizenkilencszeresére emelkedhet, bár arra nem adott időbeli előrejelzést, hogy ez mikorra következhet be. Közlése szerint az IPO-n belül szinte bármely nigériai állampolgár számára elérhetővé vált a kistulajdonossá válás, de más afrikaiak, illetve külföldön élők is vásárolhatnak részvényt.

A milliárdos szerint bár a részvényeket nairában jegyzik, az osztalékot dollárban fizetik majd, ehhez azonban hozzá lkell tenni, hogy ezt előtte a nigériai szabályozó hatóságoknak kell engedélyezni. A konstrukció ugyanakkor épp ezért nem kockázatmentes, ugyanis Nigéria nemzeti fizetőeszköze az utóbbi időben jelentősen leértékelődött a dollárral szemben, illetve a jegybank tudatos döntései nyomán.

Már az első órában milliárdokat jegyeztek

A befektetői érdeklődés már a kibocsátás első órájában jelentős volt. A Business Insider Africa szerint több ezer befektető több mint 7 millió dollárnak, vagyis mintegy 10 milliárd nigériai nairának megfelelő összeget jegyzett le az első órában.

Umaru Kwairanga, a nigériai tőzsde elnöke közölte az első adatokat a befektetői kötelezettségvállalásokról. A nigériai tőzsdén tartott bemutatón Aigboje Aig-Imoukhuede, a legnagyobb nigériai, nemzetközi pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Access Holdings elnöke történelmi jelentőségűnek nevezte a kibocsátást.

A végső kibocsátási volumen és a befektetői kör nagysága alapján az ügylet könnyen Afrika eddigi legnagyobb IPO-jává válhat a lap gyorsértékelése szerint. Erre minden esély megvan: a hírek szerint egyes afrikai fintech cégek applikációi a délután folyamán összeomlottak a nagyszámú érdeklődőtől, akik azon keresztül szeretnének részvényt jegyezni.

A világ egyik legnagyobb finomítójából lehet tőzsdei vállalat

A Lagos közelében, Lekki térségében működő Dangote-finomító 2024-ben kezdte meg működését. Az üzem a világ legnagyobb, egyetlen feldolgozósort használó finomítói közé tartozik, és az elmúlt időszakban egyre fontosabb szerepet játszott Nigéria olajiparában.

A kibocsátásból befolyó pénz egy részét a finomító további bővítésére fordítják. A Dangote-csoport tervei szerint 

  • egy új, napi 750 ezer hordó kapacitású nyersolaj-desztillációs egység épülhet, 
  • amely több további feldolgozóberendezéssel együtt 2028 végére készülhet el.

Ezzel a komplexum teljes kapacitása a jelenlegi mintegy 700 ezer hordóról napi 1,45 millió hordóra emelkedne. 

A beruházás megvalósulása esetén a lekki létesítmény a világ legnagyobb olajfinomítójává válhatna, megelőzve az indiai Reliance Industries napi mintegy 1,4 millió hordós dzsamnagari komplexumát.

A Dangote-finomító felfutása nemcsak Nigéria számára jelentett fordulatot. Mint a közelmúltban megjelent összeállításunkban bemutattuk, az üzem az elmúlt hónapokban jelentős mennyiségű üzemanyagot exportált Európába, miközben a közel-keleti válság miatt különösen fontossá váltak az alternatív beszállítási források.

A finomító teljes kapacitásának elérése történelmi változást hozott Nigéria olajpiacán is: az ország évtizedek után ismét nettó üzemanyag-exportőrré vált.

A Dangote-csoport hosszabb távú tervei ennél is nagyobbak. A vállalat Afrikát lefedő üzemanyag-tárolási és -elosztási hálózatot építene ki, miközben további finomítói beruházásokat is vizsgál.

A cég például egy napi 700 ezer hordós finomító megépítését is fontolgatja a kenyai Mombasában. A mintegy 17 milliárd dolláros beruházás azonban még csak terv, és kérdéses, hogy a különböző projekteket – köztük a lekki finomító bővítését és a regionális logisztikai hálózatot – a tervezett ütemben sikerül-e megvalósítani.

A mostani IPO mindenesetre új fejezetet nyithat a Dangote-birodalom történetében: az eddig elsősorban egyetlen milliárdos által kontrollált finomító tulajdonosi köre több millió afrikai kisbefektetővel bővülhet.

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