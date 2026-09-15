Brutális dolog történik Európában: a szaúdi hírekre teljesen elszállt az olaj ára, egyes szállítmányokért már 130 dollárt kérnek hordónként
130 dollár fölé ugrott kedden több Európába tartó fizikai olajszállítmány ára, miközben a közel-keleti háború miatt egyre nehezebb alternatív forrásokat találni. Az olajpiaci feszültséget tovább növeli, hogy Szaúd-Arábia szeptember végi európai szállítmányokat törölt, miután támadás érte az ország egyik kulcsfontosságú olajvezetékét.
Újabb komoly rali indult az olajpiacon, miután a közel-keleti konfliktus miatt egyre több szállítmány kerül veszélybe.
Kedden egyes Európába tartó fizikai olajrakományok ára már meghaladta a hordónkénti 130 dollárt, miközben a kereskedők olyan alternatív források után kutatnak, amelyek pótolhatják a kieső közel-keleti mennyiségeket.
A drágulás egyik közvetlen oka, hogy Szaúd-Arábia több, szeptember végére tervezett Európába irányuló olajszállítmányt törölt, miután támadás érte a szaúdi Kelet-Nyugat olajvezetéket, emiatt pedig fel kellett függeszteni a rakodásokat az ország egyik legfontosabb vörös-tengeri kikötőjében, Jambuiban.
A kieső mennyiségek miatt a vevők azonnal alternatív olajforrások felé fordultak. Ez az északi-tengeri olaj árát is meredeken felhajtotta: a Forties kedden hordónként 136,75 dollárig drágult az LSEG adatai szerint. Ez már veszélyesen közel van az április 13-án elért 147,37 dolláros történelmi rekordhoz, amelyet szintén a közel-keleti exportok háború miatti fennakadása után ért el a piac.
A határidős jegyzések sem maradtak érintetlenek. A kőolaj esetében ezek kedden több mint 3 dollárral emelkedett, a Brent novemberi határidős kontraktusa pedig megközelítette a hordónkénti 110 dollárt. A szaúdi szállítások leállása mellett az is tovább fokozta az aggodalmakat, hogy Líbiában három olajmező működését is felfüggesztették.
Hosszú fennakadásoktól tart az olajpiac
A piac számára különösen aggasztó, hogy a kiesések nem feltétlenül csak néhány napig tarthatnak. Ha a közel-keleti konfliktus miatt továbbra is támadások érik az energia-infrastruktúrát, miközben a Reuters szerint más termelőknél is fennakadások jelentkeznek, Európának egyre drágábban kell beszereznie az olajat.
A fizikai szállítmányok ára ráadásul azért is lehet jóval magasabb a Brent határidős áránál, mert ezeket a rakományokat már néhány héten belül le kell szállítani. A piac tehát nem csupán a jövőbeli olajáraktól tart: a mostani szűkös kínálatra azonnal megoldást kell találni.
A 130 dollár fölé emelkedő fizikai árak miatt az ellátási zavarok már nem pusztán a határidős piacokon okoznak feszültséget: ahogy az európai vevők számára a ténylegesen elérhető olajért folyó verseny egyre keményebbé válik, az újabb lökést adhat az üzemanyagáraknak is.
Sorra törlik az európai olajszállításokat, veszélyben az ellátás: súlyos ára van, hogy leállt az export szíve – minden órával egyre rosszabb a helyzet
Szaúd-Arábia több európai olajszállítmányt is törölt, miután a térségben kialakult biztonsági helyzet ellehetetlenítette egyes megrendelések teljesítését. A piac azonnal reagált, a nyersolaj ára kedden május óta nem látott szintre emelkedett.