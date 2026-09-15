Deviza
EUR/HUF365,5 0% USD/HUF316,76 +0,1% GBP/HUF426,62 -0,13% CHF/HUF386,7 -0,12% PLN/HUF84,15 -0,07% RON/HUF69,5 -0,08% CZK/HUF15,04 -0,12% EUR/HUF365,5 0% USD/HUF316,76 +0,1% GBP/HUF426,62 -0,13% CHF/HUF386,7 -0,12% PLN/HUF84,15 -0,07% RON/HUF69,5 -0,08% CZK/HUF15,04 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX153 518,25 +1,18% MTELEKOM2 576 +0,94% MOL5 170 -3,63% OTP46 940 +1,05% RICHTER12 660 +0,8% OPUS285 -2,73% ANY6 350 -0,78% AUTOWALLIS125,5 -0,79% WABERERS4 300 +0,23% BUMIX9 158,15 -0,63% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 229,6 -0,13% BUX153 518,25 +1,18% MTELEKOM2 576 +0,94% MOL5 170 -3,63% OTP46 940 +1,05% RICHTER12 660 +0,8% OPUS285 -2,73% ANY6 350 -0,78% AUTOWALLIS125,5 -0,79% WABERERS4 300 +0,23% BUMIX9 158,15 -0,63% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 229,6 -0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szaúd-Arábia
közel-keleti válság
energiahelyzet
határidős jegyzés
üzemanyagárak
olajpiac

Brutális dolog történik Európában: a szaúdi hírekre teljesen elszállt az olaj ára, egyes szállítmányokért már 130 dollárt kérnek hordónként

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb lökést kapott az olajár-emelkedés, miután a közel-keleti konfliktus miatt egyre több szállítás akadozik. Európában már 130 dollár fölött kötik a fizikai olajügyleteket, a Forties ára pedig megközelítette a 137 dollárt.
VG
2026.09.15, 21:49

130 dollár fölé ugrott kedden több Európába tartó fizikai olajszállítmány ára, miközben a közel-keleti háború miatt egyre nehezebb alternatív forrásokat találni. Az olajpiaci feszültséget tovább növeli, hogy Szaúd-Arábia szeptember végi európai szállítmányokat törölt, miután támadás érte az ország egyik kulcsfontosságú olajvezetékét.

Smoke,And,Flames,Engulfing,The,Oil,Pump,Or,Donkey,Pump olaj gáz olajmező
A közel-keleti háború már közvetlenül az európai olajellátás árát hajtja felfelé / Fotó: muratart

Újabb komoly rali indult az olajpiacon, miután a közel-keleti konfliktus miatt egyre több szállítmány kerül veszélybe. 

Kedden egyes Európába tartó fizikai olajrakományok ára már meghaladta a hordónkénti 130 dollárt, miközben a kereskedők olyan alternatív források után kutatnak, amelyek pótolhatják a kieső közel-keleti mennyiségeket.

A drágulás egyik közvetlen oka, hogy Szaúd-Arábia több, szeptember végére tervezett Európába irányuló olajszállítmányt törölt, miután támadás érte a szaúdi Kelet-Nyugat olajvezetéket, emiatt pedig fel kellett függeszteni a rakodásokat az ország egyik legfontosabb vörös-tengeri kikötőjében, Jambuiban.

A kieső mennyiségek miatt a vevők azonnal alternatív olajforrások felé fordultak. Ez az északi-tengeri olaj árát is meredeken felhajtotta: a Forties kedden hordónként 136,75 dollárig drágult az LSEG adatai szerint. Ez már veszélyesen közel van az április 13-án elért 147,37 dolláros történelmi rekordhoz, amelyet szintén a közel-keleti exportok háború miatti fennakadása után ért el a piac.

A határidős jegyzések sem maradtak érintetlenek. A kőolaj esetében ezek kedden több mint 3 dollárral emelkedett, a Brent novemberi határidős kontraktusa pedig megközelítette a hordónkénti 110 dollárt. A szaúdi szállítások leállása mellett az is tovább fokozta az aggodalmakat, hogy Líbiában három olajmező működését is felfüggesztették.

Hosszú fennakadásoktól tart az olajpiac

A piac számára különösen aggasztó, hogy a kiesések nem feltétlenül csak néhány napig tarthatnak. Ha a közel-keleti konfliktus miatt továbbra is támadások érik az energia-infrastruktúrát, miközben a Reuters szerint más termelőknél is fennakadások jelentkeznek, Európának egyre drágábban kell beszereznie az olajat.

A fizikai szállítmányok ára ráadásul azért is lehet jóval magasabb a Brent határidős áránál, mert ezeket a rakományokat már néhány héten belül le kell szállítani. A piac tehát nem csupán a jövőbeli olajáraktól tart: a mostani szűkös kínálatra azonnal megoldást kell találni.

A 130 dollár fölé emelkedő fizikai árak miatt az ellátási zavarok már nem pusztán a határidős piacokon okoznak feszültséget: ahogy az európai vevők számára a ténylegesen elérhető olajért folyó verseny egyre keményebbé válik, az újabb lökést adhat az üzemanyagáraknak is.

Sorra törlik az európai olajszállításokat, veszélyben az ellátás: súlyos ára van, hogy leállt az export szíve – minden órával egyre rosszabb a helyzet

Szaúd-Arábia több európai olajszállítmányt is törölt, miután a térségben kialakult biztonsági helyzet ellehetetlenítette egyes megrendelések teljesítését. A piac azonnal reagált, a nyersolaj ára kedden május óta nem látott szintre emelkedett.

 

Energiaválság

Energiaválság
1929 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu