Brutális dolog történik Európában: a szaúdi hírekre teljesen elszállt az olaj ára, egyes szállítmányokért már 130 dollárt kérnek hordónként

130 dollár fölé ugrott kedden több Európába tartó fizikai olajszállítmány ára, miközben a közel-keleti háború miatt egyre nehezebb alternatív forrásokat találni. Az olajpiaci feszültséget tovább növeli, hogy Szaúd-Arábia szeptember végi európai szállítmányokat törölt, miután támadás érte az ország egyik kulcsfontosságú olajvezetékét.

A közel-keleti háború már közvetlenül az európai olajellátás árát hajtja felfelé / Fotó: muratart

Újabb komoly rali indult az olajpiacon, miután a közel-keleti konfliktus miatt egyre több szállítmány kerül veszélybe.

Kedden egyes Európába tartó fizikai olajrakományok ára már meghaladta a hordónkénti 130 dollárt, miközben a kereskedők olyan alternatív források után kutatnak, amelyek pótolhatják a kieső közel-keleti mennyiségeket.

A drágulás egyik közvetlen oka, hogy Szaúd-Arábia több, szeptember végére tervezett Európába irányuló olajszállítmányt törölt, miután támadás érte a szaúdi Kelet-Nyugat olajvezetéket, emiatt pedig fel kellett függeszteni a rakodásokat az ország egyik legfontosabb vörös-tengeri kikötőjében, Jambuiban.

A kieső mennyiségek miatt a vevők azonnal alternatív olajforrások felé fordultak. Ez az északi-tengeri olaj árát is meredeken felhajtotta: a Forties kedden hordónként 136,75 dollárig drágult az LSEG adatai szerint. Ez már veszélyesen közel van az április 13-án elért 147,37 dolláros történelmi rekordhoz, amelyet szintén a közel-keleti exportok háború miatti fennakadása után ért el a piac.

A határidős jegyzések sem maradtak érintetlenek. A kőolaj esetében ezek kedden több mint 3 dollárral emelkedett, a Brent novemberi határidős kontraktusa pedig megközelítette a hordónkénti 110 dollárt. A szaúdi szállítások leállása mellett az is tovább fokozta az aggodalmakat, hogy Líbiában három olajmező működését is felfüggesztették.

Hosszú fennakadásoktól tart az olajpiac

A piac számára különösen aggasztó, hogy a kiesések nem feltétlenül csak néhány napig tarthatnak. Ha a közel-keleti konfliktus miatt továbbra is támadások érik az energia-infrastruktúrát, miközben a Reuters szerint más termelőknél is fennakadások jelentkeznek, Európának egyre drágábban kell beszereznie az olajat.