Óriási tartalékokat halmozott fel, de ez sem volt elég: Kína is beszállt az olajvadászatba – rekordárat hozott a szaúdi vezeték leállása

Rekordmagasságba ugrottak a kínai olajárak, miután a szaúdi olajexport egyik kulcsfontosságú útvonalát támadás miatt le kellett állítani. A kínai finomítók egyre agresszívebben vadásznak a szabadon elérhető kőolajszállítmányokra, miközben az ország korábban éppen készleteinek leépítésével tompította a közel-keleti háború világpiaci hatását.

A közel-keleti konfliktus újabb lökést adott az olajáraknak, ezúttal Kínában is rekord született / Fotó: Anadolu via AFP

Rekordmagasságba emelkedett a kínai olaj ára, miután a szaúdi olajexport egyik legfontosabb alternatív útvonalát támadás érte. A sanghaji határidős jegyzés szerdán hordónként 129 dollár körül mozgott, jóval meghaladva az iráni háború első heteiben elért 121,80 dolláros csúcsot. Az ár a múlt hét vége óta 14 százalékkal ugrott meg.

Kínát is megrázta az olajpiaci válság

A piacot az rázta meg, hogy Szaúd-Arábia kénytelen volt leállítani az 1200 kilométeres Kelet-Nyugat olajvezetéket, amely a Perzsa-öböltől a Vörös-tengerig szállítja a nyersolajat, megkerülve a Hormuzi-szorost. A vezetéket dróntámadás érte, amelyet Rijád szerint iraki területről indítottak. A szállítási útvonal kiesése különösen súlyos helyzetet teremtett, mivel a Hormuzi-szoroson keresztül továbbra is jelentős korlátozások vannak.

A kieső szaúdi mennyiség miatt világszerte verseny indult az azonnal elérhető hordókért. A fizikai Brent ára szerdán már 146 dollárra ugrott, miközben New Yorkban az ultraalacsony kéntartalmú dízel ára hordónként 221 dollárig emelkedett. Az Energy Aspects elemzői szerint a nyersolaj és a finomított termékek piacán mintegy napi 5 millió hordós hiány alakult ki, ami újabb árrobbanással fenyeget.

Sorra törlik az európai olajszállításokat, veszélyben az ellátás: súlyos ára van, hogy leállt az export szíve – minden órával egyre rosszabb a helyzet Szaúd-Arábia több európai olajszállítmányt is törölt, miután a térségben kialakult biztonsági helyzet ellehetetlenítette egyes megrendelések teljesítését. A piac azonnal reagált, a nyersolaj ára kedden május óta nem látott szintre emelkedett.

Kína különösen fontos szereplője a mostani piaci fordulatnak. Peking a háború eddigi szakaszában éppen azzal tompította a világpiaci sokkot, hogy visszafogta az importot, készleteket használt fel, és a magasabb hazai üzemanyagárakkal mérsékelte a keresletet. A kínai nyersolaj-behozatal a háború előtt még napi 12 millió hordó felett volt, júniusban azonban 7,1 millió hordóig zuhant, augusztusra pedig 8,9 millió hordóra kapaszkodott vissza.