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közel-keleti válság
Szaúd-Arábia
Kína
üzemanyagárak
olajpiac

Óriási tartalékokat halmozott fel, de ez sem volt elég: Kína is beszállt az olajvadászatba – rekordárat hozott a szaúdi vezeték leállása

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Újabb front nyílt az olajpiacon: a szaúdi vezeték elleni támadás után Kínában rekordra ugrottak az árak. A világ legnagyobb kőolajimportőre visszatér a piacra, és ezzel újabb nyomást helyez a már amúgy is szűk kínálatra.
VG
2026.09.16, 20:16

Rekordmagasságba ugrottak a kínai olajárak, miután a szaúdi olajexport egyik kulcsfontosságú útvonalát támadás miatt le kellett állítani. A kínai finomítók egyre agresszívebben vadásznak a szabadon elérhető kőolajszállítmányokra, miközben az ország korábban éppen készleteinek leépítésével tompította a közel-keleti háború világpiaci hatását.

Liberia-flagged oil tanker arrives at Mumbai, India via Strait of Hormuz olaj
A közel-keleti konfliktus újabb lökést adott az olajáraknak, ezúttal Kínában is rekord született / Fotó: Anadolu via AFP

Rekordmagasságba emelkedett a kínai olaj ára, miután a szaúdi olajexport egyik legfontosabb alternatív útvonalát támadás érte. A sanghaji határidős jegyzés szerdán hordónként 129 dollár körül mozgott, jóval meghaladva az iráni háború első heteiben elért 121,80 dolláros csúcsot. Az ár a múlt hét vége óta 14 százalékkal ugrott meg.

Kínát is megrázta az olajpiaci válság

A piacot az rázta meg, hogy Szaúd-Arábia kénytelen volt leállítani az 1200 kilométeres Kelet-Nyugat olajvezetéket, amely a Perzsa-öböltől a Vörös-tengerig szállítja a nyersolajat, megkerülve a Hormuzi-szorost. A vezetéket dróntámadás érte, amelyet Rijád szerint iraki területről indítottak. A szállítási útvonal kiesése különösen súlyos helyzetet teremtett, mivel a Hormuzi-szoroson keresztül továbbra is jelentős korlátozások vannak.

A kieső szaúdi mennyiség miatt világszerte verseny indult az azonnal elérhető hordókért. A fizikai Brent ára szerdán már 146 dollárra ugrott, miközben New Yorkban az ultraalacsony kéntartalmú dízel ára hordónként 221 dollárig emelkedett. Az Energy Aspects elemzői szerint a nyersolaj és a finomított termékek piacán mintegy napi 5 millió hordós hiány alakult ki, ami újabb árrobbanással fenyeget.

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Szaúd-Arábia több európai olajszállítmányt is törölt, miután a térségben kialakult biztonsági helyzet ellehetetlenítette egyes megrendelések teljesítését. A piac azonnal reagált, a nyersolaj ára kedden május óta nem látott szintre emelkedett.

Kína különösen fontos szereplője a mostani piaci fordulatnak. Peking a háború eddigi szakaszában éppen azzal tompította a világpiaci sokkot, hogy visszafogta az importot, készleteket használt fel, és a magasabb hazai üzemanyagárakkal mérsékelte a keresletet. A kínai nyersolaj-behozatal a háború előtt még napi 12 millió hordó felett volt, júniusban azonban 7,1 millió hordóig zuhant, augusztusra pedig 8,9 millió hordóra kapaszkodott vissza.

Most viszont Peking kénytelen ismét megjelenni a nemzetközi piacon. A kínai állami finomítók új szállítmányokat próbálnak biztosítani, miközben a független finomítók is ellátási nehézségekkel szembesülnek. Közben gyorsan csökkennek a benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyag-készletek is, ezért már az is felmerült, hogy Kína ismét korlátozza az üzemanyagok exportját.

A helyzet azért különösen kényes, mert Kína a világ legnagyobb kőolajimportőre, így amikor Peking újra nagyobb mennyiségben kezd vásárolni, az az egész piacra hatással van. 

Guy Wolf, a Marex elemzési vezetője a Financial Timesnak elmondta, hogy szerinte minél tovább tart a konfliktus, annál kisebbé válik a fizikai készletek védőpárnája.

A szaúdi vezeték helyreállításának időpontja továbbra sem biztos. Az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright szerint a fennakadás napok alatt rendeződhet, több piaci szereplő azonban akár egy hónapos kieséssel is számol. A Vörös-tenger közben továbbra is háborús övezet, így még a vezeték újbóli megnyitása sem garantálná a korábbi olajáramlások gyors visszatérését.

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Újabb lökést kapott az olajár-emelkedés, miután a közel-keleti konfliktus miatt egyre több szállítás akadozik. Európában már 130 dollár fölött kötik a fizikai olajügyleteket, a Forties ára pedig megközelítette a 137 dollárt.

 

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