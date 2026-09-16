Óriási tartalékokat halmozott fel, de ez sem volt elég: Kína is beszállt az olajvadászatba – rekordárat hozott a szaúdi vezeték leállása
Rekordmagasságba ugrottak a kínai olajárak, miután a szaúdi olajexport egyik kulcsfontosságú útvonalát támadás miatt le kellett állítani. A kínai finomítók egyre agresszívebben vadásznak a szabadon elérhető kőolajszállítmányokra, miközben az ország korábban éppen készleteinek leépítésével tompította a közel-keleti háború világpiaci hatását.
Rekordmagasságba emelkedett a kínai olaj ára, miután a szaúdi olajexport egyik legfontosabb alternatív útvonalát támadás érte. A sanghaji határidős jegyzés szerdán hordónként 129 dollár körül mozgott, jóval meghaladva az iráni háború első heteiben elért 121,80 dolláros csúcsot. Az ár a múlt hét vége óta 14 százalékkal ugrott meg.
Kínát is megrázta az olajpiaci válság
A piacot az rázta meg, hogy Szaúd-Arábia kénytelen volt leállítani az 1200 kilométeres Kelet-Nyugat olajvezetéket, amely a Perzsa-öböltől a Vörös-tengerig szállítja a nyersolajat, megkerülve a Hormuzi-szorost. A vezetéket dróntámadás érte, amelyet Rijád szerint iraki területről indítottak. A szállítási útvonal kiesése különösen súlyos helyzetet teremtett, mivel a Hormuzi-szoroson keresztül továbbra is jelentős korlátozások vannak.
A kieső szaúdi mennyiség miatt világszerte verseny indult az azonnal elérhető hordókért. A fizikai Brent ára szerdán már 146 dollárra ugrott, miközben New Yorkban az ultraalacsony kéntartalmú dízel ára hordónként 221 dollárig emelkedett. Az Energy Aspects elemzői szerint a nyersolaj és a finomított termékek piacán mintegy napi 5 millió hordós hiány alakult ki, ami újabb árrobbanással fenyeget.
Sorra törlik az európai olajszállításokat, veszélyben az ellátás: súlyos ára van, hogy leállt az export szíve – minden órával egyre rosszabb a helyzet
Szaúd-Arábia több európai olajszállítmányt is törölt, miután a térségben kialakult biztonsági helyzet ellehetetlenítette egyes megrendelések teljesítését. A piac azonnal reagált, a nyersolaj ára kedden május óta nem látott szintre emelkedett.
Kína különösen fontos szereplője a mostani piaci fordulatnak. Peking a háború eddigi szakaszában éppen azzal tompította a világpiaci sokkot, hogy visszafogta az importot, készleteket használt fel, és a magasabb hazai üzemanyagárakkal mérsékelte a keresletet. A kínai nyersolaj-behozatal a háború előtt még napi 12 millió hordó felett volt, júniusban azonban 7,1 millió hordóig zuhant, augusztusra pedig 8,9 millió hordóra kapaszkodott vissza.
Most viszont Peking kénytelen ismét megjelenni a nemzetközi piacon. A kínai állami finomítók új szállítmányokat próbálnak biztosítani, miközben a független finomítók is ellátási nehézségekkel szembesülnek. Közben gyorsan csökkennek a benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyag-készletek is, ezért már az is felmerült, hogy Kína ismét korlátozza az üzemanyagok exportját.
A helyzet azért különösen kényes, mert Kína a világ legnagyobb kőolajimportőre, így amikor Peking újra nagyobb mennyiségben kezd vásárolni, az az egész piacra hatással van.
Guy Wolf, a Marex elemzési vezetője a Financial Timesnak elmondta, hogy szerinte minél tovább tart a konfliktus, annál kisebbé válik a fizikai készletek védőpárnája.
A szaúdi vezeték helyreállításának időpontja továbbra sem biztos. Az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright szerint a fennakadás napok alatt rendeződhet, több piaci szereplő azonban akár egy hónapos kieséssel is számol. A Vörös-tenger közben továbbra is háborús övezet, így még a vezeték újbóli megnyitása sem garantálná a korábbi olajáramlások gyors visszatérését.
Brutális dolog történik Európában: a szaúdi hírekre teljesen elszállt az olaj ára, egyes szállítmányokért már 130 dollárt kérnek hordónként
Újabb lökést kapott az olajár-emelkedés, miután a közel-keleti konfliktus miatt egyre több szállítás akadozik. Európában már 130 dollár fölött kötik a fizikai olajügyleteket, a Forties ára pedig megközelítette a 137 dollárt.