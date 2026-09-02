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energiabiztonság
Szerbia
NIS
Magyarország
Mol
kőolajvezeték

Fontos részletek derültek ki az új magyar olajvezetékről: rákötik a Barátságra, 5,5 millió tonnát átirányítanak Szerbiába – kiszabadulnak a horvátok markából

Újabb fronton próbálja csökkenteni energiafüggőségét Szerbia: több mint 100 kilométeres vezetéket építenének a magyar határtól Újvidékig. A kapacitás jóval meghaladná a jelenlegi szerb olajfelhasználást, de a hosszabb távú biztonsághoz további összeköttetések kellenek.
VG
2026.09.02., 21:20

Magyarország felől évi 5,5 millió tonna kőolajat szállíthat majd az új vezeték Szerbiába, miközben az ország éves felhasználása nagyjából 3,3 millió tonna. A szerb szakértők szerint a beruházás fontos lépés, de önmagában nem oldja meg az ellátásbiztonság problémáját, különösen akkor, ha a Mol többségi tulajdonrészt szerez az orosz érdekeltségű NIS-ben.

Argentina inaugurates key gas pipeline to reverse energy deficit kuvait olaj
Magyarország felől érkezhet a szerb olajellátás újabb jelentős része, miután Belgrád garanciát vállalt a vezeték építését végző Transnafta hitelfelvételére / Fotó: STRINGER / Reuters

Magyarország felől évi 5,5 millió tonna kőolajat szállíthat majd az a vezeték, amely a magyar határtól Újvidékig épülhet meg. A szám különösen azért érdekes, mert Szerbia éves olajfelhasználását Milun Babic, a Szerbiai Energiaszakértők Szövetségének közgyűlési elnöke mintegy 3,3 millió tonnára becsüli. 

Vagyis a tervezett kapacitás csaknem kétmillió tonnával nagyobb az ország jelenlegi éves igényénél.

A beruházás mögött már konkrét lépések is vannak. A szerb parlament jóváhagyta a Transnafta hitelfelvételének állami garanciáját, a társaság pedig már tavaly decemberben kiírta a kivitelezési tendert. A vezeték a magyar határtól, Horgos térségétől indulna, és az újvidéki terminálig vezetne, a szerb szakasz pedig több mint 100 kilométer hosszú lenne.

Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter augusztus 26-án közölte, hogy a munkálatoknak még az év vége előtt meg kellene kezdődniük. Eredetileg már őszre tervezték a rajtot, ám a szükséges eljárások miatt a pontos ütemezés még nem végleges.

A vezeték építése a jelenlegi tervek szerint nagyjából két és fél évig tarthat. A beruházás jelentősége azonban nem pusztán abban áll, hogy mekkora mennyiségű olajat tud majd szállítani.

Második olajútvonalat építene ki Szerbia

Szerbia jelenleg gyakorlatilag egyetlen fő útvonalra támaszkodik: az Adriai-tengeren fekvő omisalji kikötőből a JANAF vezetéken keresztül érkezik a kőolaj a pancsovai finomítóhoz. Az új magyar-szerb összeköttetés ezzel párhuzamosan teremtene alternatív beszerzési lehetőséget.

„Nem jó, ha minden lap egyetlen zsebben van” - figyelmeztetett Babic a Srpske Novine-nek nyilatkozva, aki szerint az új vezeték önmagában még nem oldja meg Szerbia minden problémáját.

A szakértő különösen arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyzet akkor is összetett marad, ha a Mol végül többségi tulajdont szerez az orosz érdekeltségű NIS-ben. Az új vezeték ugyanis önmagában nem szünteti meg az ellátási és tulajdonosi kockázatokat.

A szerb kormány szerint ugyanakkor éppen a több útvonal kialakítása a cél. 

Djedovic Handanovic hangsúlyozta, hogy a JANAF szállításait továbbra is fenntartanák, miközben a magyar vezeték önálló ellátási csatornaként működhetne.

A hosszabb távú tervek még ennél is tovább mennek. Babic szerint érdemes lenne déli irányban, Szaloniki felé is kiépíteni a kapcsolatot. A Szkopje és Szaloniki közötti szakasz már felújított termékvezetékként működik, így szerinte elsősorban a Szerbia és Szkopje közötti hiányzó összeköttetést kellene megteremteni.

Ez már nem pusztán szerb érdek lenne. Egy újabb balkáni olajellátási útvonal Európa számára is fontos lehetne, hiszen a régió energiaellátásának biztonságát és a közép-európai ellátási útvonalak diverzifikációját is javíthatná.

Közben egy másik kockázat is árnyalja a képet: a Duna alacsony vízállása. A folyami szállításnak komoly szerepe lehet az olaj és az olajtermékek mozgatásában, a tartósan alacsony vízszint azonban ezt nehezítheti.

Babic szerint ezért Szerbia akkor kerülhet igazán stabil helyzetbe, ha egyszerre több irányból is képes lesz energiát importálni. 

A magyar vezeték ennek fontos eleme lehet, de a következő két és fél évben még számos akadály felmerülhet, a földkisajátításoktól a politikai változásokig.

Egyelőre három szám biztos: 5,5 millió tonnás éves kapacitás, 3,3 millió tonnás szerb fogyasztás és az állami garancia a Transnafta finanszírozásához. Hogy ebből valóban működő, több lábon álló olajellátás lesz-e, azt az is eldöntheti, ki lesz a NIS tulajdonosa, amikor a vezeték elkészül.

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Újabb szakaszba lépett a magyar–szerb kőolajvezeték előkészítése: a szerb Transnafta benyújtotta a környezeti hatástanulmány jóváhagyására vonatkozó kérelmét. A Horgos térségétől Újvidékig húzódó, 113 kilométeres olajvezeték Magyarország felől nyitna új beszerzési útvonalat Szerbiának, amely jelenleg kizárólag Horvátországon keresztül kap importált nyersolajat.

 

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