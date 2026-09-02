Fontos részletek derültek ki az új magyar olajvezetékről: rákötik a Barátságra, 5,5 millió tonnát átirányítanak Szerbiába – kiszabadulnak a horvátok markából

Magyarország felől évi 5,5 millió tonna kőolajat szállíthat majd az új vezeték Szerbiába, miközben az ország éves felhasználása nagyjából 3,3 millió tonna. A szerb szakértők szerint a beruházás fontos lépés, de önmagában nem oldja meg az ellátásbiztonság problémáját, különösen akkor, ha a Mol többségi tulajdonrészt szerez az orosz érdekeltségű NIS-ben.

Magyarország felől érkezhet a szerb olajellátás újabb jelentős része, miután Belgrád garanciát vállalt a vezeték építését végző Transnafta hitelfelvételére / Fotó: STRINGER / Reuters

Magyarország felől évi 5,5 millió tonna kőolajat szállíthat majd az a vezeték, amely a magyar határtól Újvidékig épülhet meg. A szám különösen azért érdekes, mert Szerbia éves olajfelhasználását Milun Babic, a Szerbiai Energiaszakértők Szövetségének közgyűlési elnöke mintegy 3,3 millió tonnára becsüli.

Vagyis a tervezett kapacitás csaknem kétmillió tonnával nagyobb az ország jelenlegi éves igényénél.

A beruházás mögött már konkrét lépések is vannak. A szerb parlament jóváhagyta a Transnafta hitelfelvételének állami garanciáját, a társaság pedig már tavaly decemberben kiírta a kivitelezési tendert. A vezeték a magyar határtól, Horgos térségétől indulna, és az újvidéki terminálig vezetne, a szerb szakasz pedig több mint 100 kilométer hosszú lenne.

Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter augusztus 26-án közölte, hogy a munkálatoknak még az év vége előtt meg kellene kezdődniük. Eredetileg már őszre tervezték a rajtot, ám a szükséges eljárások miatt a pontos ütemezés még nem végleges.

A vezeték építése a jelenlegi tervek szerint nagyjából két és fél évig tarthat. A beruházás jelentősége azonban nem pusztán abban áll, hogy mekkora mennyiségű olajat tud majd szállítani.

Második olajútvonalat építene ki Szerbia

Szerbia jelenleg gyakorlatilag egyetlen fő útvonalra támaszkodik: az Adriai-tengeren fekvő omisalji kikötőből a JANAF vezetéken keresztül érkezik a kőolaj a pancsovai finomítóhoz. Az új magyar-szerb összeköttetés ezzel párhuzamosan teremtene alternatív beszerzési lehetőséget.

„Nem jó, ha minden lap egyetlen zsebben van” - figyelmeztetett Babic a Srpske Novine-nek nyilatkozva, aki szerint az új vezeték önmagában még nem oldja meg Szerbia minden problémáját.