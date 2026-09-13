Tallinn kísérletez: furcsa járműveket engedne az utcáira

Egy berlini startup olyan önvezető autókat fejleszt, amelyek tetőre szerelt kamerákkal, érzékelőkkel és fedélzeti számítógépekkel vannak felszerelve. A vállalat már engedélyt kapott az észtországi utakon való teljesen autonóm működésre, bár egyelőre még szüksége van emberi beavatkozásra - írja a Novinite.

Hozzáidomul a városi elvárásokhoz az önvezető autó/Fotó: Bliq

A technológia lehetővé teszi, hogy a jármű átvegye a vezetést, miközben az utasok a hátsó ülésen pihenhetnek vagy dolgozhatnak. Az ilyen típusú önvezető autók május óta legálisak Észtországban, a jármű működését mesterséges intelligencia kezeli.

A rendszert a német Bliq startup fejlesztette ki, amelynek autóit várhatóan még idén leszállítják Észtországba. A rendszer elve eltér az olyan önvezető taxis szolgáltatókétól, mint az amerikai Waymo.

„Nem robottaxik létrehozásáról van szó. A technológia inkább személyes használatra szolgál, egyfajta személyes sofőr, de sofőr nélkül. Ugyanez vonatkozik az üzleti ügyfelekre is, akik saját céges flottájukban használhatják az autókat” – mondta Julian Glaab, a Bliq társalapítója és vezérigazgatója.

A cég autonóm vezérlőrendszere a tetőn, nem pedig az utastérben található, és szinte bármilyen modern járműbe integrálható. A jármű tetején lévő számítógép feldolgozza a kamerák által begyűjtött, összes információt. Az így létrehozott jelek az autóba kerülve vezérlik azt. A rendszer számos mesterséges intelligencia modellt használ, amelyek kommunikálnak és összehangolják a tevékenységüket. Az emberi felügyelet azonban továbbra is szükséges.

A Bliq alkalmazottai távolról figyelik a forgalmat, és átvehetik az irányítást, ha a jármű olyan helyzetbe kerül, amelyet nem tud kezelni.

Ilyen helyzetek lehetnek például az útépítések vagy a nem működő közlekedési lámpák. A járműveket különféle lehetséges veszélyhelyzetekben tesztelték egy Tallinn közelében lévő tesztpályán. A Bliq szerint a rendszer most gyorsabban reagál, és a válaszideje jelentősen javult.

Minek saját jármű, ha a munkáltató ad önvezető autót?

A Bliq észtországi tevékenységét Erik Safonov vezeti. A lehetséges ügyfelek között van Vlad Belopolsky, a tallinni székhelyű Wiseclean takarítócég alapítója. Önvezető járműveket szeretne használni a takarítók otthona és az ügyfelek közötti szállítására, hogy csökkentse a hagyományos céges autók iránti igényt.