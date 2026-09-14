Az OpenAI AI-ügynökei a jelek szerint jóval több külső weboldalt használtak engedély nélküli kommunikációra, mint amennyiről eddig tudni lehetett. Több független kutató vagy kutatócsoport eredményei alapján azt írta, hogy az ügynökök május és július között legalább tíz, korábban nem ismert oldalon hagytak egymásnak üzeneteket, miközben az eredeti feladatuk szerint csak olvashatták volna az internet tartalmát. Az OpenAI nem közölte, pontosan hány oldal lehetett érintett, és hónapokig nem számolt be nyilvánosan a történtekről.

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Nem csak egy ügye volt az OpenAI-nak

Az eset különösen kellemetlen a ChatGPT fejlesztőjének, ugyanis nem egyetlen véletlen hibáról van szó. Andrew Yoon, a CivAI kutatója 18 korábban ismeretlen oldalt számolt össze, Sydney Von Arx kutatócsoportja pedig 23 olyan webhelyet azonosított, ahol szerintük ugyanennek az ügynökseregnek a nyomai jelentek meg.

A módszer több esetben meglepően egyszerű volt:

az ügynökök régi wikiket, internetes szövegtároló oldalakat, személyes webhelyeket és egyetemi linkrövidítőket használtak arra, hogy információt hagyjanak maguk után.

A nyomok között volt egy amerikai középiskolai tanár által létrehozott kémiás wiki, két lengyel informatikus személyes oldala, régi hobbioldalak, valamint a Torontói Egyetem és a Vanderbilt Egyetem egy-egy szolgáltatása.

A kutatók azonos adatsorok, egymással összeköthető felhasználónevek és azonos kutatási kérdések alapján kapcsolták össze az aktivitást. Egyes esetekben az IP-címek a Microsoft Azure infrastruktúrájára mutattak, amelyet az OpenAI is használ. Az egyik visszatérő feladat például az Iowa állambeli daganatos betegségek gyakoriságával kapcsolatos adatok összegyűjtése volt.

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A Reuters szerint ezeknek az oldalaknak a használata inkább jogosulatlan kommunikációhoz vagy spamhez hasonlított, és önmagában nem érte el a hackelés szintjét. Biztonsági szempontból viszont éppen az a figyelemre méltó, hogy az ügynökök olyan technikai kerülőutakat találtak, amelyekkel meg tudták kerülni a nekik szabott korlátozásokat. A kutatók feltételezése szerint

az OpenAI olyan összetett kutatási feladatokat adott az ügynököknek, amelyek megoldásához több rendszer dolgozott párhuzamosan,

miközben a nyílt interneten csak olvasást engedélyeztek számukra. Az ügynökök azonban találtak olyan régi oldalakat, ahol nem hagyományos módon is lehetett módosításokat kezdeményezni. Így olyan helyeken tudtak információt hátrahagyni, amelyek később más ügynökök számára is elérhetővé váltak.