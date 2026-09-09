Az OpenAI-nál látványosan felgyorsult a hardverfejlesztés: a ChatGPT mögött álló vállalat már saját mesterségesintelligencia-chipen dolgozik, miközben a Samsunggal is egyre szorosabbra fűzi az együttműködését a következő generációs félvezetők területén. A cég első saját chipjét, a Jalapenót a Broadcommal közösen tervezte meg, a fejlesztést pedig kilenc hónap alatt vitték el a gyártás előtti végleges állapotig. A Samsunggal folytatott közös munka pedig már nemcsak szoftveres együttműködésről szól, ami felvet egy érdekes kérdést: az OpenAI eszközei eljuthatnak valaha a Samsung Galaxy okostelefonokig?

Az OpenAI nem éri be a ChatGPT sikerével: teljesen új terepre léptek, nagy durranásra készülhetnek a Samsunggal / Fotó: Visuals6x

Olcsóbb a saját AI-chip

Sarah Friar, az OpenAI pénzügyi igazgatója arról beszélt, hogy a vállalat saját mesterséges intelligenciáját a chiptervezésben is aktívan használja. Ennek egyik eredménye a Jalapeno, melynél a tervezés lezárásáig mindössze kilenc hónap telt el. Ez az a pont, amikor a kész chiptervet már átadják a gyártónak. A Jalapeno fejlesztése azért fontos, mert az OpenAI ezzel közvetlenül belépett a mesterséges intelligenciához szükséges hardverek világába.

Az OpenAI számára ennek komoly gazdasági jelentősége lehet. A nagy AI-modellek működtetésének egyik legnagyobb költsége a számítási kapacitás, ezért saját processzorokkal csökkenthető a külső chipgyártóktól való függőség, és pontosabban az OpenAI rendszereire szabható a hardver.

A Samsung már az OpenAI chipfejlesztésében is megjelent

Ennél is érdekesebb Harrison Kim, az OpenAI koreai vezetőjének szerdai nyilatkozata. Kim szerint a Samsunggal folytatott együttműködés egyik olyan területe, ahol a két vállalat a legnagyobb előrelépést érte el, éppen az OpenAI által fejlesztett következő generációs chipek közös gyártása és kutatása.

Ennek pontos tartalmát azonban nem részletezte, a Samsung pedig ügyfélkapcsolatokra hivatkozva nem erősítette meg a részleteket. Annyi biztos, hogy a kapcsolat jóval szélesebb annál, mint hogy a Samsung alkalmazottai használják a ChatGPT-t:

a két vállalat a félvezetők területén is együtt dolgozik,

miközben a dél-koreai gyártó és az SK Hynix már korábban jelezte, hogy memórialapkákat szállítana az OpenAI Stargate adatközponti programjához.

A Samsung különösen érdekes partner ebből a szempontból, mert szinte a teljes félvezetőipari láncban jelen van. Memóriachipeket gyárt, saját processzorokat tervez, félvezetőgyártási kapacitásokkal rendelkezik, miközben a világ egyik legnagyobb okostelefon-gyártója is. Ez jóval több lehetséges együttműködési pontot teremt, mint egy olyan vállalat esetében, amely kizárólag egyetlen chipkategóriára szakosodott.