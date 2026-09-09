Az OpenAI nem éri be a ChatGPT sikerével: teljesen új terepre léptek, nagy durranásra készülhetnek a Samsunggal
Az OpenAI-nál látványosan felgyorsult a hardverfejlesztés: a ChatGPT mögött álló vállalat már saját mesterségesintelligencia-chipen dolgozik, miközben a Samsunggal is egyre szorosabbra fűzi az együttműködését a következő generációs félvezetők területén. A cég első saját chipjét, a Jalapenót a Broadcommal közösen tervezte meg, a fejlesztést pedig kilenc hónap alatt vitték el a gyártás előtti végleges állapotig. A Samsunggal folytatott közös munka pedig már nemcsak szoftveres együttműködésről szól, ami felvet egy érdekes kérdést: az OpenAI eszközei eljuthatnak valaha a Samsung Galaxy okostelefonokig?
Olcsóbb a saját AI-chip
Sarah Friar, az OpenAI pénzügyi igazgatója arról beszélt, hogy a vállalat saját mesterséges intelligenciáját a chiptervezésben is aktívan használja. Ennek egyik eredménye a Jalapeno, melynél a tervezés lezárásáig mindössze kilenc hónap telt el. Ez az a pont, amikor a kész chiptervet már átadják a gyártónak. A Jalapeno fejlesztése azért fontos, mert az OpenAI ezzel közvetlenül belépett a mesterséges intelligenciához szükséges hardverek világába.
Az OpenAI számára ennek komoly gazdasági jelentősége lehet. A nagy AI-modellek működtetésének egyik legnagyobb költsége a számítási kapacitás, ezért saját processzorokkal csökkenthető a külső chipgyártóktól való függőség, és pontosabban az OpenAI rendszereire szabható a hardver.
A Samsung már az OpenAI chipfejlesztésében is megjelent
Ennél is érdekesebb Harrison Kim, az OpenAI koreai vezetőjének szerdai nyilatkozata. Kim szerint a Samsunggal folytatott együttműködés egyik olyan területe, ahol a két vállalat a legnagyobb előrelépést érte el, éppen az OpenAI által fejlesztett következő generációs chipek közös gyártása és kutatása.
Ennek pontos tartalmát azonban nem részletezte, a Samsung pedig ügyfélkapcsolatokra hivatkozva nem erősítette meg a részleteket. Annyi biztos, hogy a kapcsolat jóval szélesebb annál, mint hogy a Samsung alkalmazottai használják a ChatGPT-t:
- a két vállalat a félvezetők területén is együtt dolgozik,
- miközben a dél-koreai gyártó és az SK Hynix már korábban jelezte, hogy memórialapkákat szállítana az OpenAI Stargate adatközponti programjához.
A Samsung különösen érdekes partner ebből a szempontból, mert szinte a teljes félvezetőipari láncban jelen van. Memóriachipeket gyárt, saját processzorokat tervez, félvezetőgyártási kapacitásokkal rendelkezik, miközben a világ egyik legnagyobb okostelefon-gyártója is. Ez jóval több lehetséges együttműködési pontot teremt, mint egy olyan vállalat esetében, amely kizárólag egyetlen chipkategóriára szakosodott.
Kerülhet OpenAI-chip egy Samsung Galaxy okostelefonba?
A jelenlegi információkból azonban még nem lehet azt állítani, hogy az OpenAI saját mesterségesintelligencia-chipje későbbi Samsung Galaxy készülékekben jelenik meg. A Jalapenót a közölt adatok alapján nem okostelefonos processzornak tervezték, hanem az OpenAI szolgáltatásainak kiszolgálásához szükséges mesterségesintelligencia-következtetések gyorsítására. Sem az OpenAI, sem a Samsung nem jelentett be mobiltelefonokra szánt közös processzort vagy olyan chipet, amely Galaxy készülékbe kerülne.
Az viszont már kevésbé távoli lehetőség, hogy a mostani együttműködés később ebbe az irányba is kiterjedjen. Az okostelefon-gyártók egyre több mesterségesintelligencia-feladatot próbálnak közvetlenül a készüléken elvégezni, amihez kifejezetten ilyen számításokra optimalizált hardver szükséges.
- Ha az OpenAI hosszabb távon nemcsak adatközponti, hanem kisebb fogyasztású helyi következtetésre alkalmas processzorokat vagy chipterveket is fejleszt,
- a Samsung kézenfekvő partner lehetne ezek gyártásában vagy készülékekbe történő integrálásában.
Ennek egyik előfeltétele már adott: a Samsung készülékes üzletága egyre nyitottabban használ külső generatív mesterségesintelligencia-rendszereket. A mobiltelefonokat, televíziókat és háztartási gépeket felügyelő Device eXperience részleg dolgozói június óta a ChatGPT, a Google Gemini és az Anthropic Claude rendszerét is használhatják munkájuk során.
A jelenlegi helyzet ezért két részre választható.
Az már tény, hogy az OpenAI saját chipet tervez, és a Samsunggal következő generációs félvezetők kutatásán és gyártásán is együttműködik.
Az viszont egyelőre csak technológiailag elképzelhető forgatókönyv, hogy ennek eredményeként valamikor OpenAI által tervezett mesterségesintelligencia-gyorsító kerüljön egy Galaxy telefonba.
Az OpenAI hardveres ambícióinak mérete ettől függetlenül már most látható. A vállalat a modellek fejlesztése mellett egyre inkább arra törekszik, hogy a mesterséges intelligencia működtetéséhez szükséges teljes technológiai láncban legyen saját kompetenciája.
Az AI-boom már a hitelpiacot is átírja
A mesterséges intelligencia terjedése már a globális hitelpiacon is érezhető, mert az adatközpontok és AI-chipek finanszírozása egyre nagyobb tőkét igényel. A Morgan Stanley becslése szerint 2026 májusának végéig világszerte 236 milliárd dollárnyi (mintegy 73,6 ezer milliárd forintnyi) AI-hoz kapcsolódó hitelt és kötvényt bocsátottak ki, ami négyszerese az egy évvel korábbi szintnek. A bank arra számít, hogy az összeg év végére 570 milliárd dollárra (mintegy 177,8 ezer milliárd forintra) nőhet, miközben a legnagyobb technológiai vállalatok saját mesterségesintelligencia-beruházásai is rekordméretet öltenek.
A finanszírozásban kulcsszerepet játszanak a Google, a Meta, az Amazon és a Microsoft hosszú távú garanciái, amelyek jelentősen csökkenthetik az adatközpontok és chipbeszerzések finanszírozási költségeit. A Morgan Stanley tavaly óta több mint 40 milliárd dollárnyi (mintegy 12,5 ezer milliárd forintnyi) új típusú AI-infrastruktúra-kötvényt értékesített, és a konstrukciót Európában, valamint Ázsiában is terjeszti. A gyors növekedés ugyanakkor új kockázatokat is hoz, mert a finanszírozás egyre nagyobb része már nem a legnagyobb technológiai cégek hitelképességére, hanem olyan AI-fejlesztők üzleti teljesítményére épül, mint az OpenAI vagy az Anthropic.