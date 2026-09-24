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Orbán Anita megszólalt a Magyar Péter–Szibiha-csörte után: állítja, hogy megoldották a konfliktust és új időpontot dobott be a kárpátaljai magyarok ügyének rendezésére − „Napi szintű kapcsolatban vagyunk”

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Orbán Anita, külügyminiszter New Yorkból adott interjút csütörtök este az Index Kibeszélő című műsorának. A tárcavezető azt mondta, hogy sikerült rendezni a konfliktust a hét eleji Magyar Péter és ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha között X-en történt szópárbaj után. Orbán Anita napi szinten kapcsolatban van az ukrán miniszterelnök-helyettessel és azt ígérte, októberben az ukrán parlament elé kerülhet a kárpátaljai magyarok helyzetét rendező törvénytervezet.
VG
2026.09.24, 20:27
Frissítve: 2026.09.24, 22:35

New Yorkból adott interjút Orbán Anita az Index Kibeszélő című műsorának, ahol reagált az ukrán-magyar kapcsolatok elmúlt héten történt fejleményeire.

Orbán Anita
Orbán Anita / Fotó: AFP

 

Orbán Anita részletesen beszámolt az elmúlt napokról

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy amíg a nyilvánosság csak a közösségi médiában zajló eseményekről értesült, addig a háttérben több megbeszélés is volt Magyarország és Ukrajna között.

 Azt állította, hogy sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket.

Ennek előzménye, hogy a hét elején kisebb szópárbajt vívott az X-en Magyar Péter miniszterelnök és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, miután utóbbi "orbánizmussal" vádolta meg a magyar kormányfőt, amiért hétfőn a parlamentben Magyar kijelentette, hogy Magyarország nem tagja a Volodimir Zelenszkij által életre hívott Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek és hazánkban nem épülhet meg a Mol-Naftogaz megállapodás alapján az ukrán stratégiai üzemanyagtároló.

Orbán Anita elárulta azt is, hogy napi kapcsolatban áll Ukrajna miniszterelnök-helyettesével, aki az uniós kapcsolatokért is felelős. Ő felügyeli a törvénytervezetet, amely a júniusi kétoldalú megállapodás alapján a magyar kárpátaljai kisebbség oktatást illető jogait hivatott rendezni.

A külügyminiszter szerint legkésőbb októberben előrelépés történhet a kárpátaljai kisebbség jogainak rendezésében és ekkor kerülhet az ukrán parlament elé a törvénytervezet.

A külügyminiszter beszélt a C8-akról is, amiről csak utólag derült ki, hogy Magyarország nem tagja, hiába volt jelen a múlt heti eseményen a magyar nagykövet. Orbán Anita nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben Magyarország is tagja legyen a Kárpáti Nyolcaknak,

hiszen minden olyan regionális együttműködésben és kétoldalú együttműködésben, amely Magyarország érdekét szolgálja, abban örömmel részt veszünk.

Orbán Anita újságírói kérdésre válaszolva megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi szavait, mely szerint a Tisza-kormány alatt nem létesülhet Magyarország területén Ukrajna számára stratégiai üzemanyag- és olajtermék-tároló kapacitás, annak ellenére, hogy a Mol és a Naftogaz memorandumot írt alá egy ilyen projekt közös előkészítéséről és lehetséges megvalósításáról.

Amerikai és orosz kapcsolatok

A külügyminiszter elárulta azt is, hogy Donald Trump ENSZ-közgyűlésen elmondott beszéde után sikerült informálisan beszélnie Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, később pedig a két helyettesével is, akikkel kidolgoztak egy akciótervet annak érdekében, hogy létrejöhessen egy kétoldalú találkozó.

Az amerikai fél által még 2025 novemberében Magyarországnak biztosított, az orosz energiaimportra vonatkozó szankciómentesség nem Orbán Viktornak, hanem Magyarországnak szól, egyéves időtartamra. A mentesség lejárta után annak meghosszabbításáról ismét az amerikai kormányzatnak kell döntenie − ismertette az energetikát érintő aktualitásokat Orbán Anita, majd hozzátette, hogy

a kormány dolgozik ennek meghosszabbításán.

Az oroszországi diplomáciai kapcsolatokat érintő kérdésre Orbán Anita elmondta, New Yorkban nem került sor formális találkozóra, de a moszkvai nagykövetségen keresztül napi szintű a kapcsolat. A kiutasított orosz diplomatákkal kapcsolatban kijelentette, hogy 

ez teljesen szokásos folyamat a diplomáciában, ha olyan diplomatákat küld egy ország, akik nem a bécsi egyezmény konvenciónak megfelelően végzik munkájukat.

Hozzátette azt is, hogy az orosz fél korábban ígért kemény válasza eddig nem érkezett meg, és hangsúlyozta: „élnek a diplomáciai kapcsolatok.”

Orbán Anita beszámolója szerint New York-i programja sűrű, eddig nagyjából huszonöt ország külügyminiszterével tárgyalt. Elmondta azt is, hogy ez az első olyan hét a Tisza-kormány megalakulása óta, amikor lehetősége van személyesen találkozni Európán kívüli partnerekkel is.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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Orbán Anita
Egyesült Államok
diplomácia
Ukrajna
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ENSZ
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