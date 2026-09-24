Orbán Anita megszólalt a Magyar Péter–Szibiha-csörte után: állítja, hogy megoldották a konfliktust és új időpontot dobott be a kárpátaljai magyarok ügyének rendezésére − „Napi szintű kapcsolatban vagyunk”

New Yorkból adott interjút Orbán Anita az Index Kibeszélő című műsorának, ahol reagált az ukrán-magyar kapcsolatok elmúlt héten történt fejleményeire.

Orbán Anita / Fotó: AFP

Orbán Anita részletesen beszámolt az elmúlt napokról

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy amíg a nyilvánosság csak a közösségi médiában zajló eseményekről értesült, addig a háttérben több megbeszélés is volt Magyarország és Ukrajna között.

Azt állította, hogy sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket.

Ennek előzménye, hogy a hét elején kisebb szópárbajt vívott az X-en Magyar Péter miniszterelnök és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, miután utóbbi "orbánizmussal" vádolta meg a magyar kormányfőt, amiért hétfőn a parlamentben Magyar kijelentette, hogy Magyarország nem tagja a Volodimir Zelenszkij által életre hívott Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek és hazánkban nem épülhet meg a Mol-Naftogaz megállapodás alapján az ukrán stratégiai üzemanyagtároló.

Orbán Anita elárulta azt is, hogy napi kapcsolatban áll Ukrajna miniszterelnök-helyettesével, aki az uniós kapcsolatokért is felelős. Ő felügyeli a törvénytervezetet, amely a júniusi kétoldalú megállapodás alapján a magyar kárpátaljai kisebbség oktatást illető jogait hivatott rendezni.

A külügyminiszter szerint legkésőbb októberben előrelépés történhet a kárpátaljai kisebbség jogainak rendezésében és ekkor kerülhet az ukrán parlament elé a törvénytervezet.

A külügyminiszter beszélt a C8-akról is, amiről csak utólag derült ki, hogy Magyarország nem tagja, hiába volt jelen a múlt heti eseményen a magyar nagykövet. Orbán Anita nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben Magyarország is tagja legyen a Kárpáti Nyolcaknak,

hiszen minden olyan regionális együttműködésben és kétoldalú együttműködésben, amely Magyarország érdekét szolgálja, abban örömmel részt veszünk.

Orbán Anita újságírói kérdésre válaszolva megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi szavait, mely szerint a Tisza-kormány alatt nem létesülhet Magyarország területén Ukrajna számára stratégiai üzemanyag- és olajtermék-tároló kapacitás, annak ellenére, hogy a Mol és a Naftogaz memorandumot írt alá egy ilyen projekt közös előkészítéséről és lehetséges megvalósításáról.