Most köszönheti meg Magyarország, hogy Orbán Viktor nem szakított az oroszokkal: itt az első EU-s óriásország, ami kifogy az olajból, miután levált a Barátság vezetékről – kétségbeesett vásárlásba kezdett

A szaúdi hatóságok pénteken leállították az Kelet-Nyugat nevű, a sivatagon keresztül a Vörös-tenger partjáig vezető olajvezetéket. Ez a rendszer az elmúlt hat hónapban különösen fontos szerepet játszott abban, hogy Szaúd-Arábia részben elkerülje a Hormuzi-szoros lezárásának legsúlyosabb következményeit. Ez több európai vásárló, köztük a lengyel Orlen számára teremthet nehéz helyzetet.

A lengyel Orlen levált az orosz olajról, ám a helyébe lépő szaúdi források most elapadhatnak a közel-keleti krízis miatt

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Emelkedő olajárak mellett éri a kiesés a lengyel Orlent

Olajkereskedők és hajózási források szerint a szaúdi állami olajvállalat, a Saudi Aramco arról tájékoztatta európai ügyfeleit, hogy szeptemberi rakodású nyersolajszállítmányok egy részét törölni fogják. Emellett felfüggesztették a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjében az olajrakodást is. A kiesés pontos mértéke és időtartama egyelőre nem ismert.

A szállítások kiesése tovább szűkítheti a globális olajpiac kínálatát.

Kereskedők szerint Szaúd-Arábia ezért várhatóan a Hormuzi-szoroson keresztül próbál majd több olajat exportálni, úgynevezett „sötét szállítmányokkal”, vagyis a rakományok eredetének és útvonalának kevésbé átlátható kezelésével. Hasonló megoldást az Egyesült Arab Emírségek és Irak is alkalmaz.

A piaci zavar már érezteti hatását az árakban. A Brent határidős jegyzése kedden hordónként 108 dollár körül mozgott, miközben az európai fizikai piacon az irányadó ár mintegy 122 dollárra emelkedett.

A kiesés különösen érzékenyen érinti a lengyel Orlent, amely az elmúlt években jelentősen növelte szaúdi olajimportját, miután hátat fordított az orosz eredetű olajnak.

Nehéz helyzetbe kerülhet a lengyel Orlen

A Saudi Aramco 2022-ben vált a vállalat legfontosabb beszállítójává, és jelenleg az Orlen olajigényének mintegy 40 százalékát fedezi.

Iparági források szerint a lengyel vállalat sürgősen alternatív szállítmányokat keres. A Reuters úgy tudja, hogy az Orlen pénteken és hétfőn több spotpiaci tendert is lebonyolított, amelyeken északi-tengeri kőolajat, köztük Grane, Johan Sverdrup és Johan Castberg típusokat vásárolt. Emellett amerikai WTI Midland és kazah CPC Blend beszerzésére is tendereztetett – részletekről ebben a cikkben írtunk.