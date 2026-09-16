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Saudi Aramco

Most köszönheti meg Magyarország, hogy Orbán Viktor nem szakított az oroszokkal: itt az első EU-s óriásország, ami kifogy az olajból, miután levált a Barátság vezetékről – kétségbeesett vásárlásba kezdett

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Szaúd-Arábia több európai olajszállítmány törléséről értesítette ügyfeleit, miután dróntámadások megrongálták a Vörös-tengerhez vezető egyik alapvető fontosságú olajvezetékét. A kiesés miatt az európai vásárlók, köztük a lengyel Orlen, nehéz helyzetbe kerülhetnek és alternatív beszerzési források után kutatnak, miközben a fizikai olajpiacon az árak hordónként 120 dollár fölé emelkedtek.
VG
2026.09.16, 07:40

A szaúdi hatóságok pénteken leállították az Kelet-Nyugat nevű, a sivatagon keresztül a Vörös-tenger partjáig vezető olajvezetéket. Ez a rendszer az elmúlt hat hónapban különösen fontos szerepet játszott abban, hogy Szaúd-Arábia részben elkerülje a Hormuzi-szoros lezárásának legsúlyosabb következményeit. Ez több európai vásárló, köztük a lengyel Orlen számára teremthet nehéz helyzetet.

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A lengyel Orlen levált az orosz olajról, ám a helyébe lépő szaúdi források most elapadhatnak a közel-keleti krízis miatt
Fotó: AFP

Emelkedő olajárak mellett éri a kiesés a lengyel Orlent

Olajkereskedők és hajózási források szerint a szaúdi állami olajvállalat, a Saudi Aramco arról tájékoztatta európai ügyfeleit, hogy szeptemberi rakodású nyersolajszállítmányok egy részét törölni fogják. Emellett felfüggesztették a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjében az olajrakodást is. A kiesés pontos mértéke és időtartama egyelőre nem ismert.

A szállítások kiesése tovább szűkítheti a globális olajpiac kínálatát. 

Kereskedők szerint Szaúd-Arábia ezért várhatóan a Hormuzi-szoroson keresztül próbál majd több olajat exportálni, úgynevezett „sötét szállítmányokkal”, vagyis a rakományok eredetének és útvonalának kevésbé átlátható kezelésével. Hasonló megoldást az Egyesült Arab Emírségek és Irak is alkalmaz.

A piaci zavar már érezteti hatását az árakban. A Brent határidős jegyzése kedden hordónként 108 dollár körül mozgott, miközben az európai fizikai piacon az irányadó ár mintegy 122 dollárra emelkedett.

A kiesés különösen érzékenyen érinti a lengyel Orlent, amely az elmúlt években jelentősen növelte szaúdi olajimportját, miután hátat fordított az orosz eredetű olajnak. 

Nehéz helyzetbe kerülhet a lengyel Orlen

A Saudi Aramco 2022-ben vált a vállalat legfontosabb beszállítójává, és jelenleg az Orlen olajigényének mintegy 40 százalékát fedezi.

Iparági források szerint a lengyel vállalat sürgősen alternatív szállítmányokat keres. A Reuters úgy tudja, hogy az Orlen pénteken és hétfőn több spotpiaci tendert is lebonyolított, amelyeken északi-tengeri kőolajat, köztük Grane, Johan Sverdrup és Johan Castberg típusokat vásárolt. Emellett amerikai WTI Midland és kazah CPC Blend beszerzésére is tendereztetett – részletekről ebben a cikkben írtunk.

A vállalat kedden újabb tendert írt ki: októberi szállításra

  • északi-tengeri vagy algériai, 
  • novemberre pedig guyanai nyersolajat keresett.

Az Orlen közlése szerint a finomítók nyersanyagellátása jelenleg zavartalan. A társaság hangsúlyozta, hogy beszerzési portfólióját folyamatosan alakítja az aktuális termelési igényekhez és a piaci környezethez.

Az Orlen gdanski finomítójába idén eddig napi mintegy 160 ezer hordó szaúdi olaj érkezett, míg a litvániai Butinge kikötője napi 63 ezer hordó körüli mennyiséget fogadott.

Orosz olaj helyett szaúdi nyersanyag

Az Orlen az elmúlt években tudatosan építette le orosz olajfüggőségét. A lengyel és litván finomítók 2023 áprilisától már teljes egészében orosz eredetű nyersolaj nélkül működtek, miután a vállalat a háború kitörése után fokozatosan leállította az orosz beszerzéseket.

A teljes leválás 2025 júniusának végén következett be, amikor lejárt az Orlen és a Rosznyefty 12 éves szerződése. 

A csehországi Litvínov finomítójának átállítását a TAL Plus projekt, vagyis a Transalpine vezeték kapacitásbővítése is segítette, amely nagyobb hozzáférést biztosított a tengeri forrásokhoz.

Az orosz olajat ezt követően globális beszerzési forrásokkal, köztük jelentős szaúdi szállításokkal váltották ki. A mostani szaúdi kiesés így éppen azt az ellátási láncot érinti, amely az Orlen orosz energiaforrásoktól való függetlenedésének egyik fontos pillérévé vált.

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