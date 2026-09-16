Most köszönheti meg Magyarország, hogy Orbán Viktor nem szakított az oroszokkal: itt az első EU-s óriásország, ami kifogy az olajból, miután levált a Barátság vezetékről – kétségbeesett vásárlásba kezdett
A szaúdi hatóságok pénteken leállították az Kelet-Nyugat nevű, a sivatagon keresztül a Vörös-tenger partjáig vezető olajvezetéket. Ez a rendszer az elmúlt hat hónapban különösen fontos szerepet játszott abban, hogy Szaúd-Arábia részben elkerülje a Hormuzi-szoros lezárásának legsúlyosabb következményeit. Ez több európai vásárló, köztük a lengyel Orlen számára teremthet nehéz helyzetet.
Emelkedő olajárak mellett éri a kiesés a lengyel Orlent
Olajkereskedők és hajózási források szerint a szaúdi állami olajvállalat, a Saudi Aramco arról tájékoztatta európai ügyfeleit, hogy szeptemberi rakodású nyersolajszállítmányok egy részét törölni fogják. Emellett felfüggesztették a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjében az olajrakodást is. A kiesés pontos mértéke és időtartama egyelőre nem ismert.
A szállítások kiesése tovább szűkítheti a globális olajpiac kínálatát.
Kereskedők szerint Szaúd-Arábia ezért várhatóan a Hormuzi-szoroson keresztül próbál majd több olajat exportálni, úgynevezett „sötét szállítmányokkal”, vagyis a rakományok eredetének és útvonalának kevésbé átlátható kezelésével. Hasonló megoldást az Egyesült Arab Emírségek és Irak is alkalmaz.
A piaci zavar már érezteti hatását az árakban. A Brent határidős jegyzése kedden hordónként 108 dollár körül mozgott, miközben az európai fizikai piacon az irányadó ár mintegy 122 dollárra emelkedett.
A kiesés különösen érzékenyen érinti a lengyel Orlent, amely az elmúlt években jelentősen növelte szaúdi olajimportját, miután hátat fordított az orosz eredetű olajnak.
Nehéz helyzetbe kerülhet a lengyel Orlen
A Saudi Aramco 2022-ben vált a vállalat legfontosabb beszállítójává, és jelenleg az Orlen olajigényének mintegy 40 százalékát fedezi.
Iparági források szerint a lengyel vállalat sürgősen alternatív szállítmányokat keres. A Reuters úgy tudja, hogy az Orlen pénteken és hétfőn több spotpiaci tendert is lebonyolított, amelyeken északi-tengeri kőolajat, köztük Grane, Johan Sverdrup és Johan Castberg típusokat vásárolt. Emellett amerikai WTI Midland és kazah CPC Blend beszerzésére is tendereztetett – részletekről ebben a cikkben írtunk.
A vállalat kedden újabb tendert írt ki: októberi szállításra
- északi-tengeri vagy algériai,
- novemberre pedig guyanai nyersolajat keresett.
Az Orlen közlése szerint a finomítók nyersanyagellátása jelenleg zavartalan. A társaság hangsúlyozta, hogy beszerzési portfólióját folyamatosan alakítja az aktuális termelési igényekhez és a piaci környezethez.
Az Orlen gdanski finomítójába idén eddig napi mintegy 160 ezer hordó szaúdi olaj érkezett, míg a litvániai Butinge kikötője napi 63 ezer hordó körüli mennyiséget fogadott.
Orosz olaj helyett szaúdi nyersanyag
Az Orlen az elmúlt években tudatosan építette le orosz olajfüggőségét. A lengyel és litván finomítók 2023 áprilisától már teljes egészében orosz eredetű nyersolaj nélkül működtek, miután a vállalat a háború kitörése után fokozatosan leállította az orosz beszerzéseket.
A teljes leválás 2025 júniusának végén következett be, amikor lejárt az Orlen és a Rosznyefty 12 éves szerződése.
A csehországi Litvínov finomítójának átállítását a TAL Plus projekt, vagyis a Transalpine vezeték kapacitásbővítése is segítette, amely nagyobb hozzáférést biztosított a tengeri forrásokhoz.
Az orosz olajat ezt követően globális beszerzési forrásokkal, köztük jelentős szaúdi szállításokkal váltották ki. A mostani szaúdi kiesés így éppen azt az ellátási láncot érinti, amely az Orlen orosz energiaforrásoktól való függetlenedésének egyik fontos pillérévé vált.