A Mol fizetheti meg az orosz diplomaták kiutasítását Szerbiában: a szomszédok rettegnek, de van pótmegoldásuk – „Talán csak azt tehetjük, hogy végrehajtunk egyfajta csendes államosítást"

Nyúlnak, nyúlnak és nyúlnak a Mol tárgyalásai a szerbiai NIS olajvállalat megvásárlásáról az orosz Gazprom Nyefty óriással. Amikor januárban megkezdődtek, kevesen tippeltek volna arra, hogy a történelmi léptékű tranzakció úgy feneklik meg, amitől most a szerbek tartanak. Ehhez annyi kellett, hogy a magyar külpolitikai teljes fordulatot írjon le a Tisza-kormány alatt, és Orbán Anita külügyminiszter a múlt héten bejelentse: Magyarország tíz, az orosz budapesti képviseleten dolgozó személy távozását rendelte el.

Orosz diplomaták kiutasítása: a szerbiai olajvállalatig juthatnak a hullámok, a Mol ráfaraghat és a szerbek is nehéz helyzetbe kerültek Fotó: AFP

A fejlemény alig több mint egyhetes, az orosz válaszlépésről annyit tudni, hogy biztosan érkezik és kemény lesz. A szerb lapok intenzív figyelemmel számoltak be az eseményről és azóta is visszatérően foglalkoznak vele, nem véletlenül.

A legfrissebb hírek azt sugallják, hogy érintetté válhat a jekatyerinburgi magyar konzulátus.

Magyar külpolitikai fordulat: Szerbiában is érkezhet a válaszcsapás

A szerb félelem az, hogy ha a formális visszavágásnak nem is lesz része a NIS ügye, a kapcsolatok elromlása kisiklathatja a Mol szerbiai terveit.

Az életnek ebben az esetben is tovább kell haladnia, a szerb benzinkutaknál üzemanyagot kell mérni az autósoknak, és a szomszédok tudnak pótmegoldást a maguk számára, a Mol és a magyarok azt kapják, amit kapnak. Belgrádban nagyon nem örülnek a budapesti fejleménynek: magyar és orosz viszonylatban is nagyon kellemetlen helyzetbe hozza őket.

Az előtörténet röviden:

A NIS-nél az orosz energiacégeket sújtó amerikai szankciók miatt vált létfontosságúvá a tulajdonosváltás. A Mol és az oroszok tárgyalásai januárban, még az Orbán Viktor vezette magyar kormány idején indultak a NIS átvételéről.

A nemzetközi szankciók betartatásáért felelős amerikai hivatal, az OFAC azóta nem kevesebb mint hétszer hosszabbította meg a rendezésre adott határidőt, a legutóbb augusztus 28-án, mégpedig szeptember 30-ig. Azaz még két hét van hátra.

Közben azonban megtörtént az előző kormány alatt elképzelhetetlen: Magyar Péter kormánya keményen beleállt a Kremlbe.

Ennek nyomán pedig megtörténhet, hogy a régiós olajóriás magyar Mol terjeszkedése orosz falba ütközik.