Az orosz jegybank az Európai Unió Törvényszékén támadta meg azt az uniós szabályt, amely lehetővé teszi a tagállami bíróságoknak, hogy megtiltsák orosz bírósági ítéletek elismerését és végrehajtását. A tét mintegy 200 milliárd euró, amelyet a moszkvai bíróság ítélete alapján a belga Euroclearnak kellene megfizetnie az orosz jegybanknak.

Moszkva elébe megy Brüsszelnek: Putyin bíróságon támadja meg az orosz jegybanki vagyon befagyasztását – több száz milliárd euró sorsa forog kockán / Fotó: Anadolu via AFP

Újabb csatát indított Oroszország az Európai Unióval a befagyasztott orosz állami vagyon miatt. Az orosz jegybank az Európai Unió Törvényszékéhez fordult az ellen az uniós rendelet ellen, amely korlátozza az orosz bírósági döntések elismerését és végrehajtását.

Bíróságon dőlhet el az orosz vagyon sorsa

A jegybank közleménye szerint a szabály közvetlenül beavatkozik az Euroclear körüli jogvitába. A belga értékpapír-letétkezelőnél található az Európában befagyasztott orosz jegybanki vagyon jelentős része, ezért a társaság kulcsszereplője lett az orosz állami eszközök sorsáról szóló vitának.

A konfliktus középpontjában egy példátlan méretű követelés áll. A moszkvai választottbíróság májusban teljes egészében helyt adott az orosz jegybank Euroclear elleni keresetének, és mintegy 200 milliárd euró megfizetésére kötelezte a belga letétkezelőt. A döntés az orosz jegybank szerint az Oroszország nemzetközi tartalékainak befagyasztásából eredő károkhoz kapcsolódik.

Az Euroclear azonban nem ismeri el az orosz bíróság joghatóságát, és az ítélet végrehajtása ellen jogi úton lépett fel Belgiumban. A társaság szerint az uniós szankciók miatt a befagyasztott orosz eszközöket nem lehet Moszkva rendelkezésére bocsátani.

Közben az Európai Unió Tanácsa a 21. szankciós csomag részeként olyan szabályt fogadott el, amely egységes keretet teremt az orosz bírósági döntések végrehajtásának korlátozására.

Ennek alapján a tagállami bíróságok megtilthatják bizonyos orosz ítéletek elismerését és végrehajtását.

Az orosz jegybank szerint éppen ez a rendelkezés akadályozhatja meg, hogy a moszkvai bíróság ítéletét az Európai Unióban vagy más joghatóságban érvényesítsék. Moszkva ezért azt állítja, hogy az uniós szabály közvetlenül az Euroclear elleni eljárásba avatkozik be.