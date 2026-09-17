Moszkva elébe megy Brüsszelnek: Putyin bíróságon támadja meg az orosz jegybanki vagyon befagyasztását – több száz milliárd euró sorsa forog kockán
Az orosz jegybank az Európai Unió Törvényszékén támadta meg azt az uniós szabályt, amely lehetővé teszi a tagállami bíróságoknak, hogy megtiltsák orosz bírósági ítéletek elismerését és végrehajtását. A tét mintegy 200 milliárd euró, amelyet a moszkvai bíróság ítélete alapján a belga Euroclearnak kellene megfizetnie az orosz jegybanknak.
Újabb csatát indított Oroszország az Európai Unióval a befagyasztott orosz állami vagyon miatt. Az orosz jegybank az Európai Unió Törvényszékéhez fordult az ellen az uniós rendelet ellen, amely korlátozza az orosz bírósági döntések elismerését és végrehajtását.
Bíróságon dőlhet el az orosz vagyon sorsa
A jegybank közleménye szerint a szabály közvetlenül beavatkozik az Euroclear körüli jogvitába. A belga értékpapír-letétkezelőnél található az Európában befagyasztott orosz jegybanki vagyon jelentős része, ezért a társaság kulcsszereplője lett az orosz állami eszközök sorsáról szóló vitának.
A konfliktus középpontjában egy példátlan méretű követelés áll. A moszkvai választottbíróság májusban teljes egészében helyt adott az orosz jegybank Euroclear elleni keresetének, és mintegy 200 milliárd euró megfizetésére kötelezte a belga letétkezelőt. A döntés az orosz jegybank szerint az Oroszország nemzetközi tartalékainak befagyasztásából eredő károkhoz kapcsolódik.
Az Euroclear azonban nem ismeri el az orosz bíróság joghatóságát, és az ítélet végrehajtása ellen jogi úton lépett fel Belgiumban. A társaság szerint az uniós szankciók miatt a befagyasztott orosz eszközöket nem lehet Moszkva rendelkezésére bocsátani.
Közben az Európai Unió Tanácsa a 21. szankciós csomag részeként olyan szabályt fogadott el, amely egységes keretet teremt az orosz bírósági döntések végrehajtásának korlátozására.
Ennek alapján a tagállami bíróságok megtilthatják bizonyos orosz ítéletek elismerését és végrehajtását.
Az orosz jegybank szerint éppen ez a rendelkezés akadályozhatja meg, hogy a moszkvai bíróság ítéletét az Európai Unióban vagy más joghatóságban érvényesítsék. Moszkva ezért azt állítja, hogy az uniós szabály közvetlenül az Euroclear elleni eljárásba avatkozik be.
A jogvita különösen érzékeny időszakban robbant ki, mivel Brüsszelben közben továbbra is napirenden van a mintegy 200 milliárd eurónyi Európában befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna támogatására.
A kérdésben Belgium különösen érintett, hiszen a zárolt eszközök döntő része az Euroclearnál található.
Az orosz jegybank most azt akarja elérni, hogy az uniós szabály ne zárja el előle a 200 milliárd eurós orosz bírósági ítélet külföldi érvényesítésének lehetőségét. Az EU Törvényszékének döntése ezért az Euroclear jogi helyzetén túl a befagyasztott orosz vagyon jövőbeni sorsára is hatással lesz.
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Berlin megtalálhatta a módját, hogyan adjon újabb milliárdokat Ukrajnának anélkül, hogy ugyanekkora számlát az uniós költségvetésre terhelne. Németország és több tagállam a 210 milliárd eurónyi zárolt orosz vagyonra támaszkodva teremtene új hitelforrást Kijevnek, ám Belgium továbbra is súlyos jogi kockázatokat lát a konstrukcióban.