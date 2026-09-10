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BRICS
Hszi Csin-ping
Vlagyimir Putyin
gázár

Zelenszkij csak erre várt, valami nem stimmel Putyin és Hszi Csin-ping között: a kínai elnök nem akar találkozni az orosz elnökkel – a gáz árán veszhettek össze

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Újdelhiben sem ül tárgyalóasztalhoz külön Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping, legalábbis a hivatalos program szerint. A Power of Siberia-2 gázvezeték ügyében továbbra sincs megállapodás, miközben Kína jóval olcsóbban akarja megvenni az orosz gázt.
VG
2026.09.10, 19:50

Hszi Csin-ping kínai elnök nem tervez külön kétoldalú találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a BRICS-csúcson, bár informális kapcsolatfelvételre lehetőség nyílhat. A Power of Siberia-2 gázvezeték ügye továbbra sem mozdult előre, a legfontosabb akadályt pedig az ár jelenti.

Putyin, Hszi Csin-Ping korosz
Hiába számít Oroszország Kína egyik legfontosabb energiapiacára, Hszi Csin-ping nem készül külön tárgyalni Vlagyimir Putyinnal Újdelhiben / Fotó: AFP / AFP

Nem lesz külön kétoldalú találkozó Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping között a BRICS újdelhi csúcstalálkozóján 

közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. A két vezető ugyanakkor informálisan kapcsolatba léphet a rendezvényen, így teljesen nem zárható ki a személyes egyeztetés.

A hivatalos program elmaradó találkozója azért is figyelemre méltó, mert Moszkva és Peking az elmúlt években látványosan szorosabbra fűzte kapcsolatait. A gazdasági együttműködés egyik kulcskérdése azonban továbbra is rendezetlen: nem sikerült megállapodni a Power of Siberia-2 gázvezeték feltételeiről.

A két ország vezetői legutóbb augusztus 31-én, Biskekben találkoztak a Sanghaji Együttműködési Szervezet tagállamainak vezetői között. A megbeszélésen sem sikerült áttörést elérni a beruházás ügyében, amely évente akár 50 milliárd köbméter orosz földgázt szállíthatna Kínába.

Nem zárul le az orosz-kínai gázvita

Az alku legnagyobb akadálya a gáz ára. A South China Morning Post forrásai szerint a tárgyalások ezen a ponton akadtak el: Kína mintegy ezer köbméterenként 50 dollárt szeretne fizetni, ami nagyjából az orosz lakossági árnak felel meg, illetve 120-130 dolláros árszintet is elfogadhatónak tartana az ipari fogyasztókhoz hasonlóan.

Moszkva ezzel szemben a Power of Siberia-1 szerződéses árszintjét venné alapul, amely ezer köbméterenként mintegy 250-260 dollár lehet. Ez ugyan már jelentős engedmény a Gazprom külföldi vevőinek nagyjából 420 dolláros árszintjéhez képest, Peking számára azonban még mindig túl magas.

A vita így nem pusztán egy újabb gázvezetékről szól. Oroszország számára a projekt stratégiai fontosságú, mert az európai piac jelentős részének elvesztése után Kínában találhatna hosszú távú felvevőpiacot az orosz földgáz számára. 

Peking viszont éppen a megváltozott piaci helyzetet használhatja ki arra, hogy minél kedvezőbb árat csikarjon ki Moszkvából.

Putyin pekingi látogatása után sem született megállapodás a beruházásról, most pedig a BRICS-csúcson sem látszik újabb hivatalos egyeztetés. Ez azt mutatja, hogy a Moszkva és Peking közötti szoros politikai kapcsolat önmagában nem garantálja, hogy a felek a komoly gazdasági érdekellentéteket is gyorsan rendezni tudják.

Itt a Putyin-Hszi találkozó újabb eredménye: jüankötvénnyel tömi be a költségvetésen tátongó lyukat Oroszország

Az orosz költségvetés hiánya a magas hadikiadások miatt szállt el, miközben a lassuló gazdaságot a magas kamatok is fékezik. Az állami jüankötvény segítheti a vállalatok hitelfelvételét is a kínai devizában.

 

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