Putyin felvonja a szemöldökét: Európa második legnagyobb országa közölte, hogy leválik az orosz gázról, azonnal megérkezett a válasz Moszkvából – „Bíróság elé fognak állni" 

Spanyolország külügyminisztere, José Manuel Albares az Atlantic Council, a New Yorki-i ENSZ közgyűlés margóján rendezett beszélgetésén arról számolt be, hogy kormánya készen áll megszüntetni az orosz LNG importját. A válasz nem váratott sokat magára, és az orosz fél is ismertette álláspontját a témában.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke / Fotó: AFP

Az orosz Állami Duma energetikai bizottságának első alelnöke, Igor Ananszkih szerint az érintett vállatoknak bírósághoz kell fordulniuk Madrid döntése miatt.

Az oroszok szerint „perelni kell”

Igor Ananszkih úgy véli, hogy a spanyol döntésnek negatív gazdasági következményei lesznek, amelyek a lakosságot fogják a legnagyobb mértékben megviselni.

A spanyol hatóságok döntése természetesen összefügg azzal, hogy az Európai Unió Tanácsa 2026 januárjában jóváhagyta azt a tervet, amely 2027. január 1-jétől teljesen betiltja az orosz LNG, 2027. szeptember 30-tól pedig az orosz vezetékes földgáz importját

− mondta a szakpolitikus, aki szerint nyilvánvaló, hogy az amerikai földgáz jóval drágább az orosznál, így a leválás után magasabb villamosenergia-árak kell számolni.

Hozzátette azt is, hogy úgy véli, a döntés jogszerűtlen, ezért a orosz vállalatoknak pert kell indítaniuk. Arra számít, hogy mivel ezt Európában kell megtenni nem jók a kilátások, továbbá az importőrök a szankciók miatt vis maiorra hivatkoznak majd.

Ennek ellenére természetesen perelni kell. Perelni kell, kell és még egyszer kell

− fogalmazott Igor Ananszkih.

A spanyol külügyminiszter szavai okoztak feszültséget

Az Atlantic Council ügyvezető alelnöke a New York-i beszélgetés alkalmával arra emlékeztette José Manuel Albarest, hogy Spanyolország az orosz LNG egyik legnagyobb európai vásárlója, majd arról kérdezte, hogyan készül Madrid a 2027.től érvényes importtilalomra.

Spanyolország támogatása nélkül nem lehetett volna bevezetni

− utalt a szankcióra, és leszögezte, hogy a kormány tartani fogja a megszabott határidőt.

A politikus azt elismerte, hogy ezek nagyon hosszú távú szerződések és az átállás a spanyol vállalatokat is érinti majd, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a háború finanszírozását elősegítő bevételek csökkenjenek. José Manuel Albares rámutatott arra is, hogy Spanyolország jelentős LNG-tárolási és visszagázosítási kapacitással rendelkezik, amit az ország az orosz energiahordozók kiváltására is felhasználhat. Szerinte a helyzet lehetőséget jelent Európa számára arra, hogy más forrásokból szerezze be a szükséges energiahordozókat.

Jó partnerektől, például az Egyesült Államoktól

− fogalmazott.