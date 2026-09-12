Belgium keresztbe tett Ursula von der Leyen ukrajnai terveinek – "Ez nem alku tárgya, az ajtó zárva van"

Belgium nem támogatja, hogy a befagyasztott orosz vagyont a belga Euroclear értékpapír-elszámoló rendszerből az Európai Unió ellenőrzése alatt álló másik pénzügyi struktúrába helyezzék át. Egy ilyen lépés ugyanis megkönnyíthetné az eszközök felhasználását vagy elkobzását Ukrajna támogatására – írja a Suspilne.

Belgium nem támogatja az orosz vagyon áthelyezését/Fotó: Pixabay

Belgium álláspontja nem változott az orosz vagyon kapcsán

Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter a múlt héten az Euronewsnak adott interjúban vetette fel, hogy az Európai Unió megváltoztathatja a befagyasztott orosz vagyon tárolási helyét, és a Belgiumban található eszközöket uniós ellenőrzés alá helyezheti. Egy belga tisztviselő azonban kijelentette, hogy országa álláspontja nem változott.

„A befagyasztott orosz vagyonra vonatkozó minden javaslatnak teljes körű és jogilag kifogástalan megoldást kell tartalmaznia, amely az Euroclear és a belga állam eszközeit és kötelezettségeit egyaránt lefedi”

– mondta a tisztviselő.

Belgium szerint minden döntés meghozatalakor figyelembe kell venni az Oroszországban folyó bírósági eljárásokhoz kapcsolódó jogi kockázatokat is. A tisztviselő egyebek mellett egy júliusban, egy fellebbviteli eljárás során született orosz bírósági döntést említett.

Theo Francken belga védelmi miniszter korábban az X-en szintén azt írta, hogy országa határozottan ellenzi a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna pénzügyi támogatására történő felhasználását.

„Ez nem alku tárgya, az ajtó zárva van. A miniszterelnökünk kitart az álláspontja mellett”

– fogalmazott Francken.

Az Európai Bizottság eközben ismét dolgozik azon, hogy olyan lehetőségeket találjon, amelyek meggyőzhetik az uniós tagállamokat a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna javára történő felhasználásáról. A korábbi próbálkozást Belgium akadályozta meg, ugyanis az Oroszország Központi Bankjának nyugaton befagyasztott, mintegy 210 milliárd euró értékű vagyonának jelentős része Belgiumban található.

A belga kormány és szövetségesei azzal indokolták álláspontjukat, hogy nem látnak elegendő garanciát arra, miként oszlanának meg a kockázatok egy esetleges moszkvai jogi fellépés esetén.

Ukrajna közben arról számolt be, hogy idén 27 milliárd dolláros finanszírozási hiánnyal kell szembenéznie. A jövő évi hiány ennél is nagyobb lehet, bár a pontos összeget egyelőre sem a Nemzetközi Valutaalap, sem más nemzetközi szervek nem erősítették meg.