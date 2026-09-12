Belgium keresztbe tett Ursula von der Leyen ukrajnai terveinek – "Ez nem alku tárgya, az ajtó zárva van"
Belgium nem támogatja, hogy a befagyasztott orosz vagyont a belga Euroclear értékpapír-elszámoló rendszerből az Európai Unió ellenőrzése alatt álló másik pénzügyi struktúrába helyezzék át. Egy ilyen lépés ugyanis megkönnyíthetné az eszközök felhasználását vagy elkobzását Ukrajna támogatására – írja a Suspilne.
Belgium álláspontja nem változott az orosz vagyon kapcsán
Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter a múlt héten az Euronewsnak adott interjúban vetette fel, hogy az Európai Unió megváltoztathatja a befagyasztott orosz vagyon tárolási helyét, és a Belgiumban található eszközöket uniós ellenőrzés alá helyezheti. Egy belga tisztviselő azonban kijelentette, hogy országa álláspontja nem változott.
„A befagyasztott orosz vagyonra vonatkozó minden javaslatnak teljes körű és jogilag kifogástalan megoldást kell tartalmaznia, amely az Euroclear és a belga állam eszközeit és kötelezettségeit egyaránt lefedi”
– mondta a tisztviselő.
Belgium szerint minden döntés meghozatalakor figyelembe kell venni az Oroszországban folyó bírósági eljárásokhoz kapcsolódó jogi kockázatokat is. A tisztviselő egyebek mellett egy júliusban, egy fellebbviteli eljárás során született orosz bírósági döntést említett.
Theo Francken belga védelmi miniszter korábban az X-en szintén azt írta, hogy országa határozottan ellenzi a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna pénzügyi támogatására történő felhasználását.
„Ez nem alku tárgya, az ajtó zárva van. A miniszterelnökünk kitart az álláspontja mellett”
– fogalmazott Francken.
Az Európai Bizottság eközben ismét dolgozik azon, hogy olyan lehetőségeket találjon, amelyek meggyőzhetik az uniós tagállamokat a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna javára történő felhasználásáról. A korábbi próbálkozást Belgium akadályozta meg, ugyanis az Oroszország Központi Bankjának nyugaton befagyasztott, mintegy 210 milliárd euró értékű vagyonának jelentős része Belgiumban található.
A belga kormány és szövetségesei azzal indokolták álláspontjukat, hogy nem látnak elegendő garanciát arra, miként oszlanának meg a kockázatok egy esetleges moszkvai jogi fellépés esetén.
Ukrajna közben arról számolt be, hogy idén 27 milliárd dolláros finanszírozási hiánnyal kell szembenéznie. A jövő évi hiány ennél is nagyobb lehet, bár a pontos összeget egyelőre sem a Nemzetközi Valutaalap, sem más nemzetközi szervek nem erősítették meg.
A The New York Times szerint az európai tisztviselőket is meglepte a finanszírozási hiány ekkora mértéke. A lap információi szerint Európában emellett azzal kapcsolatban is kérdések merültek fel, hogy Ukrajna mennyire hatékonyan használja fel a rendelkezésére álló pénzügyi támogatást, illetve mennyire megalapozottak az ország pénzügyi szükségleteire vonatkozó számítások.
Újra asztalra csapja az orosz vagyont Németország
Közben Berlin megtalálhatta a módját, hogyan adjon újabb milliárdokat Ukrajnának anélkül, hogy ugyanekkora számlát az uniós költségvetésre terhelne. Németország és több tagállam a 210 milliárd eurónyi zárolt orosz vagyonra támaszkodva teremtene új hitelforrást Kijevnek, ám Belgium továbbra is súlyos jogi kockázatokat lát a konstrukcióban.
A tervet ismerő négy uniós diplomata és tisztviselő a Politiconak nyilatkozva kifejtette, a kezdeményezés illeszkedik Berlin törekvéséhez, amely a következő többéves uniós költségvetés kiadásainak csökkentését célozza. Az új hitel legalább részben kiválthatná azt a 100 milliárd eurót, amelyet Brüsszel jelenleg Ukrajna támogatására tervez beállítani. Ráadásul, mint mondták: Németország nincs egyedül az elképzeléssel.
- Svédország,
- Lengyelország,
- Hollandia
- és Spanyolország
szintén azt szorgalmazza, hogy a befagyasztott orosz eszközöket vonják be egy újabb ukrán hitel finanszírozásába. A javaslat legnagyobb ellenzője ugyankkor továbbra is Belgium, aminek különös súlyt ad, hogy az Európában zárolt orosz jegybanki vagyon döntő részét a belgiumi székhelyű Euroclear kezeli. A belga kormány attól tart, hogy egy orosz jogi ellenlépés következményei elsősorban Belgiumot terhelnék.
A terv lényegében választás elé állítja Belgiumot: Ukrajna támogatását az uniós költségvetésből finanszírozzák, ami kevesebb pénzt hagyhat a gazdáknak és a régióknak, vagy az orosz eszközök felhasználásával több milliárd eurónyi költségvetési forrást szabadítanak fel.
Az új kezdeményezés támogatói szerint az orosz vagyon bevonása kedvezőbb megoldás lenne annál, mint ha az EU más területeken kényszerülne kiadáscsökkentésre.