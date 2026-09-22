Rendkívüli, teljes fordulat történt: Putyinék nem úszták meg, mégis brutális szankcióval büntette meg az oroszokat az EU, de ennek súlyos az ára – itt a bejelentés

Az uniós tagállamok nagykövetei kedden megállapodtak az Oroszországhoz köthető mintegy háromezer személyt és szervezetet érintő szankciók három évvel történő meghosszabbításáról – közölték uniós diplomaták a Reuters hírügynökséggel.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke / Fotó: AFP

Bár Lettország mellett Ukrajna sem támogatta a lépést, a megállapodás értelmében Aliser Uszmanov és Mihail Fridman lekerült a szankciós listáról.

Utolsó pillanatban született döntés az orosz személyeket célzó szankciókról

Az uniós tagállamok nagykövetei megállapodtak, hogy két Oroszországhoz köthető milliárdost levesznek a szankciós listáról, a fennmaradó mintegy 3000 személyre és szervezetre vonatkozó korlátozásokat pedig három évvel meghosszabbítják.

Erre azután kerülhetett sor, hogy Lettország változtatott korábbi álláspontján.

Az uniós nagykövetek korábban már megállapodtak arról, hogy Aliser Uszmanov és Mihail Fridman orosz milliárdosokat leveszik a szankciós listáról, cserébe a korlátozások hároméves meghosszabbításáért, Lettország azonban az utolsó pillanatig ellenezte az egyezséget így a tárgyalások feszült hangulatban folytak.

Az uniós szankciók elfogadásához valamennyi tagállam egyhangú támogatása szükséges. Az Oroszországhoz köthető személyek és szervezetek elleni korlátozásokat korábban félévente hosszabbították meg.

A különös alku

Aliser Uszmanov törlését a szankciós listáról Franciaország kezdeményezte. Az uniós diplomaták szerint a francia álláspont összefügg két, Azerbajdzsánban bebörtönzött francia állampolgár ügyével. Sajtóértesülések szerint Párizs és az üzbég hatóságok között olyan

háttérmegállapodás született, amelynek része lehet Uszmanov törlése, cserébe pedig Azerbajdzsán szabadon engedné és kegyelemben részesítené a két franciát.

Franciaország ezt a megállapodást hivatalosan nem erősítette meg.

A Reuters értesülései szerint Franciaországra Azerbajdzsán nyomást gyakorolt, azonban ezt később Baku tagadta. A francia külügyminisztérium mindenesetre 2024 szeptembere óta arra figyelmezteti állampolgárait, hogy fokozott óvatosággal utazzanak Azerbajdzsánba.