Moszkva újabb csapást mér az európai vállalatokra: sorra veszi át az irányítást, Brüsszelt is megfenyegették – „Hagyjuk, hogy féljenek”

Oroszország újabb európai vállalatok oroszországi érdekeltségeinek ideiglenes állami kezelését helyezte kilátásba, miközben Moszkva azzal vádolja az Európai Uniót, hogy egyre közvetlenebbül vesz részt az ukrajnai háborúban. A Kreml szerint az intézkedések visszafordíthatók, de Dmitrij Peszkov szóvivő szerint egyelőre semmi nem indokolja a változtatást.

Az európai vállalatok oroszországi jelenléte újabb kockázatokkal szembesül, miután Moszkva több nagy cég eszközeit ideiglenes kezelés alá vonta / Fotó: photoibo / Shutterstock

Oroszország egyre szélesebb körben fosztja meg a külföldi tulajdonosokat attól a jogtól, hogy irányítsák oroszországi eszközeiket, és a legújabb intézkedésekben kifejezetten európai vállalatok kerültek célkeresztbe. A Reutersnek nyilatkozó kormányzati és vállalati források szerint Moszkva ezzel az Európai Uniónak is üzenni akar.

Szeptemberben a svájci élelmiszeripari óriás Nestlé, a német Metro nagykereskedő és a francia Auchan kiskereskedő oroszországi eszközeit helyezték ideiglenes kezelés alá.

Eljött az ideje az aszimmetrikus intézkedéseknek. Gondolkodjanak el azon, milyen intézkedéseket hoznak, és milyen szankciókat vezetnek be

– nyilatkozta egy forrás a Reutersnek. Arra a kérdésre, hogy mely vállalatok lehetnek a következő célpontok, illetve az olasz UniCredit és az osztrák Raiffeisen oroszországi érdekeltségei is ideiglenes kezelés alá kerülhetnek-e, a forrás azt válaszolta: „Hagyjuk, hogy féljenek.”

Egy orosz vállalati forrás szerint az európai cégek szándékosan akadályozzák oroszországi egységeik fejlődését, ami végső soron az orosz gazdaságnak okoz kárt. Egy Oroszországban még működő, de egyre szűkülő külföldi üzleti közösséghez tartozó európai vállalat magas rangú vezetője ugyanakkor azt mondta, hogy az európai cégek rövid távon a jelenlegi helyzet fennmaradására számítanak.

Oroszország ellenségként kezeli Európát

A Kreml szerint az intézkedéseket az „ezen barátságtalan országok közvetlen harci cselekményekben való egyre nagyobb mértékű részvétele” indokolja Oroszországgal szemben. Dmitrij Peszkov kedden ugyanakkor arra utalt, hogy a döntések visszafordíthatók lehetnek. „Egyelőre nem látunk okot a visszafordításra. Nem hallunk olyan ésszerű hangokat, amelyek párbeszédet vagy a helyzet rendezésére irányuló erőfeszítéseket sürgetnének” – mondta a Kreml szóvivője.