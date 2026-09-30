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Oroszország atomcsapással fenyegette meg a NATO-t: Kalinyingrád miatt fokozódik a feszültség −„magas a közvetlen fegyveres konfliktus kirobbanásának kockázata”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre nagyobb a geopolitikai feszültség Európában. Oroszország nukleáris csapást helyezett kilátásba, amennyiben a NATO megpróbálja elszigetelni a Balti-tenger partján fekvő orosz exklávét, Kalinyingrádot. Az eset nem sokkal azt követően történt, hogy a CIA egy Földközi-tenger irányából érkező támadásra figyelmeztetett.
Nagy Krisztián
2026.09.30, 17:26
Frissítve: 2026.09.30, 17:26

Moszkva a héten egy dokumentumot küldött a NATO-nak, amelyben hangsúlyozta, hogy a szövetség veszélyes és felelőtlen politikát folytat Oroszországgal, így Kalinyingráddal szemben is.

Oroszország atomcsapással fenyegette meg a NATO-t
Oroszország atomcsapással fenyegette meg a NATO-t / Fotó: volkova natalia

A Financial Times információi szerint az ügyet ismerő tisztviselők arról számoltak be, hogy a dokumentum értelmében magas a közvetlen fegyveres konfliktus kirobbanásának kockázata.

Oroszország atomcsapással fenyegetett

„Oroszország kész a rendelkezésére álló erők és képességek teljes arzenálját – köztük nukleáris fegyvereket – bevetni területének védelmében, amennyiben a NATO-országok bármilyen kísérletet tesznek arra, hogy elszigeteljék a Kalinyingrádi területet az ország többi részétől” – áll a dokumentumban.

Moszkva szerint a nyugati katonai szövetség egy Kalinyingrád elleni blokádot célzó katonai műveletre készülhet, ennek kapcsán pedig a térségben tartott NATO-hadgyakorlatokra és a tenger alatti infrastruktúra védelmét szolgáló Baltic Sentry műveletre hivatkozott.

A dokumentum arra is figyelmeztetett, hogy a blokád felállítását célzó lépések azonnali csapásokat vonhatnak maguk után, amelyek célpontjai döntéshozatali központok lehetnek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint teljesen természetes, hogy diplomatáik emlékeztetik az „európai forrófejűeket” az érvényes doktrínákra.

A NATO is megerősítette a történteket

Allison Hart, a NATO szóvivője megerősítette, hogy Moszkva valóban elküldte a szóban forgó dokumentumot a szövetség részére, azonban hangsúlyozta, hogy a szövetség egyetlen tevékenysége vagy hadgyakorlata sem jelent veszélyt orosz területekre.

Határozottan elítéljük az erő alkalmazásával való fenyegetést, beleértve a felelőtlen nukleáris retorikát

− mondta, majd hozzátette, hogy a hibrid módszerek alkalmazása a kétségbeesés jele, de ez nem tántorítja el a NATO-t Ukrajna támogatásától.

Megvannak az eszközeink ahhoz, hogy a szövetség területének minden egyes centiméterét megvédjük, és továbbra is erősek, felkészültek és képesek vagyunk bármilyen fenyegetés elhárítására

− emlékeztetett a szóvivő.

Kalinyingrád stratégiai fekvése miatt régóta geopolitikai feszültséget gerjeszt Oroszország és a NATO között. Az exklávé a Balti-tenger partján található, és lehetővé tenné Oroszország számára, hogy elvágja a három szövetséges balti államot a NATO-tól, amennyiben megszállná az exklávé és Fehéroroszország közötti szárazföldi folyosót.

Moszkva flottájának egy jelentős részét Kalinyingrádban állomásoztatja, valamint nukleáris robbanófej hordozására alkalmas Iszkander rakétákat is telepített a területre.

Geopolitikai feszültségek

Nemrégiben a CIA arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország a Földközi-tenger irányából támadhatja meg Európát. Az amerikai hírszerző szolgálat szerint kis méretű, kereskedelmi hajókról indított drónokra lehet számítani, amelyek elsősorban Spanyolország, Franciaország és Olaszország kritikus infrastruktúráját célozhatják.

Egy ilyen művelethez a Gerbera típusú drónok lehetnek megfelelőek, mivel kisméretűek, szárnyfesztávolságuk pedig mindössze 2,5 méter. Ebből következik, hogy könnyen elrejthetők kereskedelmi hajókon is.

A pilóta nélküli eszközök maximális hatótávolsága a szállított teher súlyától, valamint a környezeti körülményektől függően megközelítőleg 600 kilométer. A Gerbera viszonylag kis robbanófej hordozására képes, de alkalmas lehet a kritikus infrastruktúra elemeinek megsemmisítésére, vagy jelentős gazdasági kár okozására.

Theo Francken belga védelmi miniszter pedig a nukleáris fenyegetés nyilvánosságra kerülése előtt beszélt a geopolitikai feszültségekről.

Sötét tél vár Európára

− mondta, majd hozzátette, hogy a következő időszakban hibrid akciókra kell számítani, amelyben Moszkvának igen nagy gyakorlata van.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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NATO
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