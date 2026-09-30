Oroszország atomcsapással fenyegette meg a NATO-t: Kalinyingrád miatt fokozódik a feszültség −„magas a közvetlen fegyveres konfliktus kirobbanásának kockázata”

Moszkva a héten egy dokumentumot küldött a NATO-nak, amelyben hangsúlyozta, hogy a szövetség veszélyes és felelőtlen politikát folytat Oroszországgal, így Kalinyingráddal szemben is.

Oroszország atomcsapással fenyegette meg a NATO-t / Fotó: volkova natalia

A Financial Times információi szerint az ügyet ismerő tisztviselők arról számoltak be, hogy a dokumentum értelmében magas a közvetlen fegyveres konfliktus kirobbanásának kockázata.

Oroszország atomcsapással fenyegetett

„Oroszország kész a rendelkezésére álló erők és képességek teljes arzenálját – köztük nukleáris fegyvereket – bevetni területének védelmében, amennyiben a NATO-országok bármilyen kísérletet tesznek arra, hogy elszigeteljék a Kalinyingrádi területet az ország többi részétől” – áll a dokumentumban.

Moszkva szerint a nyugati katonai szövetség egy Kalinyingrád elleni blokádot célzó katonai műveletre készülhet, ennek kapcsán pedig a térségben tartott NATO-hadgyakorlatokra és a tenger alatti infrastruktúra védelmét szolgáló Baltic Sentry műveletre hivatkozott.

A dokumentum arra is figyelmeztetett, hogy a blokád felállítását célzó lépések azonnali csapásokat vonhatnak maguk után, amelyek célpontjai döntéshozatali központok lehetnek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint teljesen természetes, hogy diplomatáik emlékeztetik az „európai forrófejűeket” az érvényes doktrínákra.

A NATO is megerősítette a történteket

Allison Hart, a NATO szóvivője megerősítette, hogy Moszkva valóban elküldte a szóban forgó dokumentumot a szövetség részére, azonban hangsúlyozta, hogy a szövetség egyetlen tevékenysége vagy hadgyakorlata sem jelent veszélyt orosz területekre.

Határozottan elítéljük az erő alkalmazásával való fenyegetést, beleértve a felelőtlen nukleáris retorikát

− mondta, majd hozzátette, hogy a hibrid módszerek alkalmazása a kétségbeesés jele, de ez nem tántorítja el a NATO-t Ukrajna támogatásától.

Megvannak az eszközeink ahhoz, hogy a szövetség területének minden egyes centiméterét megvédjük, és továbbra is erősek, felkészültek és képesek vagyunk bármilyen fenyegetés elhárítására

− emlékeztetett a szóvivő.