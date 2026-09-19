Visszavinnék az orosz gázt Németországba – Putyin emberével készül tárgyalni az AfD

Kirill Dmitrijev orosz elnöki megbízott és az AfD vezetői, Alice Weidel és Tino Chrupalla az orosz gázszállítások újraindításáról tárgyalhatnak 2027-ben – értesült a Reuters. A találkozó feltétele egy orosz–ukrán békekeret elfogadása.

A 2022. szeptember 28-án készített fotón az Északi Áramlat 1 gázvezeték felrobbantása utáni szívárgást mutatja. A német ellenzék most az orosz gáz újra indításáról tárgyalna Fotó: AFP

Az Északi Áramlat újranyitását is megvizsgálnák. A szervezők amerikai részvételt remélnek, Washington azonban jelezte: Steve Witkoffot és Jared Kushnert nem tájékoztatták, nem hívták meg. Az ellenzéki AfD nem dönthet a német energiapolitikáról; a párt és Dmitrijev képviselője nem kommentálta az értesülést.

A kezdeményezés előtt uniós jogi akadály is áll. A tagállamok januárban véglegesen jóváhagyták az orosz gázimport kivezetését előíró jogszabályt. Az orosz cseppfolyósított földgáz behozatala 2026 végéig, a vezetékes szállítás pedig főszabály szerint 2027. szeptember 30-ig szűnne meg. Utóbbi határidő ellátásbiztonsági indokkal november 1-jéig kitolható. Magyarország és Szlovákia ellenezte a döntést, Bulgária tartózkodott – számolt be a Reuters a szabályozás elfogadásáról.

Ez azt jelenti, hogy egy esetleges politikai közeledés önmagában nem nyitná meg a német piacot az orosz vezetékes gáz előtt. A szállítások tartós helyreállításához az uniós jogi kereteket is rendezni kellene, a műszaki és kereskedelmi feltételek mellett.

Magyar szempontból ezért az egyeztetés lehetséges európai következménye a lényeges: elindít-e vitát az orosz energia kizárásáról szóló döntések felülvizsgálatáról? A találkozó terve azonban önmagában még nem jelent változást az importtilalom menetrendjében.

Az AfD jelentős győzelmet aratott, és ezzel a legnagyobb párttá vált Szász-Anhalt tartományi választásokon, és vasárnap újabb népszerűségi próbával néz szembe Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban tartandó választásokon. Az orosz Északi Áramlat gázvezetékek ebben a tartományban lépnek be Németországba.

A moszkvai Amerikai Kereskedelmi Kamara „pozitív és időszerű lépésnek” nevezte az ötletet. „Németország, mint kulcsfontosságú európai gazdaság bevonása szélesebb platformot teremthet olyan kérdések megvitatására, amelyek mind ezek az országok, mind a világ többi része számára jelentősek” – mondta Robert Agee, az AmCham Russia elnöke. Németország küzd, hogy felépüljön a kulcsfontosságú tenger alatti Északi Áramlat csővezetékek leállítása okozta sokkból, amelyek közül néhányat 2022 szeptemberében robbanások bénítottak meg.

De az orosz gázszállítások vagy az Északi Áramlat újraindítására irányuló bármilyen erőfeszítés heves ellenállást váltana ki mind Németországban, mind szövetségesei körében, különösen Kelet-Európában.