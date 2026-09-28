Kivonulhat az orosz piacról az OTP: a Luminor felvásárlás állhat a háttérben – reagáltak a Világgazdaságnak Csányi Sándorék

Magyarország legnagyobb bankja az orosz piacról való kivonulás lehetőségeit vizsgálja. A Bloomberg által megismert dokumentumok szerint az OTP oroszországi ügyfelei között a Gazprom gázipari óriás által ellenőrzött vállalatok, valamint az orosz külföldi hírszerzéshez kötődő szervezetek számára szolgáltatásokat nyújtó cégek is szerepeltek.

Az OTP a Bloomberg értesülései szerint az orosz piacról való kivonulás lehetőségét vizsgálja / Fotó: NurPhoto via AFP

Az OTP Bank Nyrt. azon európai bankok egyike, amelyek Oroszország Ukrajna elleni 2022-es teljes körű inváziója után is fenntartották ottani üzleti tevékenységüket. Ez a működés most a szabályozó hatóságok figyelmének középpontjába került, miközben az OTP a balti Luminor Bank felvásárlását tervezi. Ez lenne a budapesti székhelyű bank eddigi legnagyobb akvizíciója, és tovább növelné jelenlétét az euróövezetben - írja a Bloomberg.

A felülvizsgálat az év végéig lezárul

Az OTP közleményében azt írta, hogy csökkentette oroszországi tevékenységét, és nem talált olyan esetet, amely nemzetközi szankciók megsértésére utalna. A lett és a litván jegybank korábban egyaránt aggályokat fogalmazott meg az OTP oroszországi működésével kapcsolatban, míg Jurgen Ligi észt pénzügyminiszter „erkölcsi szégyennek” nevezte azt.

Az OTP részesedése az orosz piacon a teljes eszközállomány alapján körülbelül 0,4 százalék, így az UniCredithez és a Raiffeisen Bank Internationalhoz képest kisebb szereplőnek számít. Ennek ellenére az OTP eddig mintegy 880 millió dollárnyi osztalékot tudott hazautalni az egyre nyereségesebbé váló oroszországi üzletágából.

Tekintettel a Baltikumhoz fűződő stratégiai érdekeinkre, valamint arra, hogy az elmúlt évben korlátozott előrelépést sikerült elérni további oroszországi osztalékok hazautalásában, az OTP megkezdte Oroszországgal kapcsolatos stratégiájának felülvizsgálatát, beleértve az orosz piacról való teljes kivonulás lehetőségét is

– közölte a Bloomberggel Csányi Péter, az OTP Csoport vezérigazgatója. „A felülvizsgálat várhatóan az év végéig lezárul, és eredményének a hosszú távú részvényesi érték maximalizálását kell szolgálnia, különös tekintettel a csoport nemzetközi terjeszkedési stratégiájának sikerére” - tette hozzá.