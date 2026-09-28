Kivonulhat az orosz piacról az OTP: a Luminor felvásárlás állhat a háttérben – reagáltak a Világgazdaságnak Csányi Sándorék
Magyarország legnagyobb bankja az orosz piacról való kivonulás lehetőségeit vizsgálja. A Bloomberg által megismert dokumentumok szerint az OTP oroszországi ügyfelei között a Gazprom gázipari óriás által ellenőrzött vállalatok, valamint az orosz külföldi hírszerzéshez kötődő szervezetek számára szolgáltatásokat nyújtó cégek is szerepeltek.
Az OTP Bank Nyrt. azon európai bankok egyike, amelyek Oroszország Ukrajna elleni 2022-es teljes körű inváziója után is fenntartották ottani üzleti tevékenységüket. Ez a működés most a szabályozó hatóságok figyelmének középpontjába került, miközben az OTP a balti Luminor Bank felvásárlását tervezi. Ez lenne a budapesti székhelyű bank eddigi legnagyobb akvizíciója, és tovább növelné jelenlétét az euróövezetben - írja a Bloomberg.
A felülvizsgálat az év végéig lezárul
Az OTP közleményében azt írta, hogy csökkentette oroszországi tevékenységét, és nem talált olyan esetet, amely nemzetközi szankciók megsértésére utalna. A lett és a litván jegybank korábban egyaránt aggályokat fogalmazott meg az OTP oroszországi működésével kapcsolatban, míg Jurgen Ligi észt pénzügyminiszter „erkölcsi szégyennek” nevezte azt.
Az OTP részesedése az orosz piacon a teljes eszközállomány alapján körülbelül 0,4 százalék, így az UniCredithez és a Raiffeisen Bank Internationalhoz képest kisebb szereplőnek számít. Ennek ellenére az OTP eddig mintegy 880 millió dollárnyi osztalékot tudott hazautalni az egyre nyereségesebbé váló oroszországi üzletágából.
Tekintettel a Baltikumhoz fűződő stratégiai érdekeinkre, valamint arra, hogy az elmúlt évben korlátozott előrelépést sikerült elérni további oroszországi osztalékok hazautalásában, az OTP megkezdte Oroszországgal kapcsolatos stratégiájának felülvizsgálatát, beleértve az orosz piacról való teljes kivonulás lehetőségét is
– közölte a Bloomberggel Csányi Péter, az OTP Csoport vezérigazgatója. „A felülvizsgálat várhatóan az év végéig lezárul, és eredményének a hosszú távú részvényesi érték maximalizálását kell szolgálnia, különös tekintettel a csoport nemzetközi terjeszkedési stratégiájának sikerére” - tette hozzá.
A bank külön közleményben azt írta, hogy a háború kitörését követően azonnal felfüggesztette vállalati hitelezési tevékenységét, kivonta Oroszországból a csoporton belüli finanszírozást, jelenlegi oroszországi működése pedig szinte kizárólag lakossági fogyasztási hitelezésre összpontosul.
A közlemény szerint azon kevés bank egyikeként, amelyeket uniós szempontból megbízhatónak tekintenek, a bank továbbra is részt vesz az Oroszországban működő nyugati vállalatok EU-val folytatott kereskedelmének pénzügyi elszámolásában.
A bank szerint az osztalékok hazautalásával egyúttal csökkentette oroszországi kitettségét. Az így kivont pénzt nem a Luminor felvásárlásának finanszírozására vagy más vállalati célokra használják – közölte az OTP a Bloomberggel.
Az OTP orosz leányvállalatának súlya nőtt a háború kezdete óta
A Bloomberg által megismert dokumentumok szerint az OTP ügyfelei között olyan vállalatok is voltak, amelyek orosz állami szervezeteknek nyújtottak szolgáltatásokat. Egy másik korábbi ügyfél egy olyan üzletemberhez kötődő szervezet volt, akit propaganda terjesztése és a Krím 2014-es illegális orosz annektálásának finanszírozása miatt szankciókkal sújtottak.
A dokumentumok – amelyek nem utalnak az OTP részéről elkövetett jogsértésre – belső levelezéseket, szerződéseket és átutalási bizonylatokat tartalmaznak. Korábban nem ismert részleteket tárnak fel az OTP egyes ügyfeleinek számláin az elmúlt négy évben lebonyolított üzleti forgalomról, miközben Oroszország háborút folytatott Ukrajna ellen - írja a hírügynökség.
Az Oroszországban maradt többi bankhoz hasonlóan az OTP-nek is be kell tartania az ország szabályait és gyakorlatát. A bank szerint ebbe beletartozik az ügyfélszámlák fenntartása és az Oroszországon belüli rubeltranzakciók feldolgozása.
Ez megnehezíti olyan vevő megtalálását, amely a nyugati szabályozók és az orosz hatóságok számára egyaránt elfogadható lenne, és veszteségek kockázatának teszi ki az OTP-t, ha kivonulna az országból. A bank szerint az Oroszországból távozó eladók jelenleg egy eszköz piaci értékének mindössze körülbelül 5 százalékát realizálhatják.
Jelenleg az értékesítés gyakorlatilag lehetetlen
– közölte az OTP.
A bank fokozatosan visszafogta oroszországi aktivitását:
- leállította az orosz vállalatok hitelezését és
- korlátozott bizonyos határokon átnyúló fizetéseket, miközben
- továbbra is kiszolgálja lakossági ügyfeleit.
- A bank ismételten hangsúlyozta, hogy elkötelezett az ENSZ, az EU, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság alkalmazandó szankcióinak betartása mellett.
"A csoport olyan szabályzatokat, eljárásokat és ellenőrzési mechanizmusokat tart fenn, amelyek célja a szankciókkal kapcsolatos kockázatok azonosítása és értékelése, valamint az alkalmazandó szankciós követelményeknek való megfelelés támogatása" – közölte az OTP.
Az önök megkeresését követően belső vizsgálatot végeztünk. Az eddig rendelkezésre álló és áttekintett információk alapján nem találtunk olyan megállapítást, amely arra utalna, hogy az OTP Csoport bármely tagja megsértette volna az alkalmazandó szankciós jogszabályokat és előírásokat
- idézi a hírügynökség a bank közleményét.
Gazpromhoz kapcsolódó fizetési konstrukció
A Bloomberg által megvizsgált dokumentumok között szerepel egy 2026 áprilisában és májusában folytatott belső Gazprom-levelezés is.
- Ebben egy lehetséges „fizetési konstrukció” kialakításáról volt szó a Gazprom Export, a 75 százalékban az orosz energetikai óriás tulajdonában lévő szerb gázelosztó Yugorosgaz, valamint egy másik, szintén Gazprom-ellenőrzés alatt álló vállalat, a Rosingaz részvételével.
- Az e-mailekben tárgyalt konstrukció szerint a Yugorosgaz úgy fizetett volna a Gazpromnak, hogy az OTP Serbia banknál vezetett eurószámlájáról pénzt utal a Rosingaznak a szerb állami Banka Postanska Stedionicánál (BPS) vezetett eurószámlájára.
- A Rosingaz a Gazprom leányvállalata. Az orosz cégnyilvántartás szerint korábban Cipruson működött, majd az oroszországi Kalinyingrád exklávéba helyezte át székhelyét.
Az ügy bizalmas jellegére tekintettel névtelenséget kérő európai kormányzati tisztviselők szerint egy ilyen tranzakcióban valószínűleg közvetítőként használták volna.
- Az egyik e-mail a BPS-en keresztül történő megoldást a „legbiztonságosabbnak” nevezte.
- Egy másik tárgyalt lehetőség szerint a Yugorosgaz először az OTP-nél vezetett számlájáról egy saját nevén vezetett BPS-számlára utalta volna a pénzt, és csak ezután fizetett volna a Rosingaznak.
A dokumentumokban nincs bizonyíték arra, hogy bármelyik konstrukciót ténylegesen végrehajtották volna, illetve hogy a Yugorosgaz OTP-nél vezetett számlájáról valóban történt volna átutalás a Rosingaz számára.
Egy külön, 2022. szeptember 6-i levelezés szerint a Yugorosgaz arról tájékoztatta a Gazpromot, hogy valamivel több mint 4,3 millió eurónyi, 2021-re vonatkozó osztalékot fizetett ki a vállalatnak.
A Bloomberg által megvizsgált SWIFT-üzenet arra utal, hogy az OTP Bank Serbia azt az utasítást kapta volna, hogy a pénzt a Gazprom Gazprombanknál vezetett oroszországi számlájára utalja. A tranzakcióban levelező bankként a budapesti OTP Bank és a Gazprombank luxemburgi leányvállalata, a GPB International szerepelt volna.
A dokumentumok alapján nem állapítható meg, hogy a Gazprom végül megkapta-e a pénzt. A Gazprom és a Yugorosgaz nem válaszolt a megkeresésekre.
A magyar, az orosz és a szerb jog szerint az ügyfelek személyazonosságára, az egyes szervezetekkel fennálló vagy fenn nem álló ügyfélkapcsolatokra, valamint bármely fizetési tranzakció részleteire vonatkozó információ banktitoknak minősül, és törvényben meghatározott titoktartási kötelezettség vonatkozik rá
– közölte az OTP.
Az orosz üzletág egyre nyereségesebbé vált
A bank húsz éve lépett be az orosz piacra, ahol üzletága Ukrajna teljes körű inváziója óta nyereségesebbé vált. Profitja 2021 óta több mint ötszörösére nőtt, és tavaly mintegy 202 milliárd forintot – 635 millió dollárt – ért el, miközben az ügyfélbetétek állománya hétszeresére emelkedett.
Az OTP orosz honlapja szerint a bank lehetővé teszi más országokba irányuló fizetések lebonyolítását „euróban, rubelben, tengében, jüanban és forintban”. A bank a Bloombergnek azt mondta, hogy bevételei átmenetileg növekedtek, mivel az uniós bankok felértékelődtek az Oroszországban működő nyugati vállalatok számára, mert biztonságosabbnak és megbízhatóbbnak számítanak.
Jelenleg vállalati betétállományunk több mint 80 százaléka nemzetközi vállalatoktól származik
– közölte a bank. „Ennek következtében vállalati betétállományunk jelentősen növekedett, annak ellenére, hogy kedvezményes árazással nem ösztönöztük az ilyen betétek beáramlását.”
Oroszország 2022-es Ukrajna elleni támadását követően az OTP közlése szerint jelentősen korlátozta az Oroszországot érintő nemzetközi fizetési szolgáltatásait. Megszüntette például az amerikai dollárban lebonyolított ügyféltranzakciókhoz kapcsolódó szolgáltatásokat.
Az Oroszország, illetve az EU, az Európai Gazdasági Térség és az Egyesült Királyság közötti valamennyi euróalapú fizetést a budapesti központ ellenőrzi annak biztosítása érdekében, hogy a tranzakciók megfeleljenek az alkalmazandó szankcióknak.
Az OTP a Bloomberg kérdéseire válaszolva közölte, hogy
- Oroszországban 25 százalékkal csökkentette alkalmazottainak számát,
- fiókhálózatát pedig 40 százalékkal szűkítette, miközben
- Ukrajnában erősebb jelenlétet tart fenn.
- Csak 2025-ben az OTP Ukraine 35 százalékkal növelte hitelállományát.
„Az OTP nem rendszerszinten jelentős szereplő Oroszországban” – közölte a bank. „Ezzel szemben Ukrajnában az OTP-t az Ukrán Nemzeti Bank rendszerszinten fontos banknak minősíti.”
A bank arra is felhívta a figyelmet, hogy ukrán leányvállalatának vezérigazgatója egy helyi bankszövetség vezetője, az ukrán parlament pedig nemrég kitüntetésben részesítette az OTP-t a gazdasághoz való hozzájárulásáért.
A Luminor-felvásárlás
A következő hetekben az Európai Központi Banknak és az észt bankfelügyeletnek kell döntenie az OTP tervezett Luminor-felvásárlásáról. A Luminor eszközállománya tavaly meghaladta a 15 milliárd eurót – mintegy 17,3 milliárd dollárt.
Az OTP júliusban jelentette be, hogy megállapodást írt alá a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló befektetői csoporttal és a DNB Bankkal a Luminor megvásárlásáról. A bankfelvásárlások szabályozói felülvizsgálata szokásos eljárásnak számít.
Riin Oeselg, a Luminor észtországi kommunikációs vezetője közölte, hogy a bank nincs abban a helyzetben, hogy kommentálja az ügyet, és a felvásárlás hatósági vizsgálata alatt az OTP-hez irányította a kérdéseket. Liselotte Lunde, a DNB kommunikációs igazgatója ugyanezt tette. A Blackstone nem kívánt nyilatkozni.
Az észt pénzügyi felügyelet, a Finantsinspektsioon közölte, hogy vizsgálja az OTP oroszországi üzletágát.
Az OTP Csoport oroszországi üzleti tevékenysége komoly kérdéseket vet fel, és a Luminor esetleges felvásárlásának értékelése során ez lesz az egyik kulcsfontosságú kérdés
– közölte a felügyelet a Bloomberggel.
Lapunk érdeklődésére az OTP Bank közölte: "a Bloomberg cikkben megjelent, az OTP-nek tulajdonított állítások, kommentárok helytállóak, azokat meg tudjuk erősíteni. A Bloomberg saját forrásokból származó információit nem kommentáljuk".