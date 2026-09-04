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Paks fenékküszöb Duna
dunai hajózás
Románia
Paks
fenékküszöb
Ausztria

Ilyen nincs: Ausztria után újabb ország szállt bele a paksi fenékküszöbbe – novemberig nem lehet várni, beláthatatlan következményei lesznek, ha nem engedik át a hajókat

A Duna hajózási szereplői szerint a jelenlegi helyzet veszélyezteti a folyó megbízható nemzetközi szállítási folyosóként betöltött szerepét. A Pro Danube International azonnali, kiszámíthatóbb intézkedéseket követel, mivel az osztrák-román szövetségnek a paksi fenékküszöbbel szemben nemcsak energetikai, hanem közlekedési aggályai is vannak.
VG
2026.09.04., 19:00

A hajózás számára egyre nagyobb problémát jelent a paksi fenékküszöb építése, amely miatt az érintett dunai szakaszt a tervek szerint november 30-ig teljesen lezárják, és csak időszakosan nyithatják meg. A Pro Danube International szerint a kiszámíthatatlan hajózási ablakok ellátásilánc-zavarokat, többletköltségeket és komoly üzleti károkat okozhatnak – írta az iho.hu.

Paksi fenékküszöb Duna
A paksi fenékküszöb miatt újabb komoly szereplő emelte fel a hangját: a Duna hajózási érdekeit képviselő Pro Danube International nyílt levélben követel kiszámíthatóbb feltételeket / Fotó: Kisbenedek Attila /AFP

A hajózás újabb komoly akadályba ütközött a Dunán a paksi fenékküszöb építése miatt. A Pro Danube International nyílt levélben fordult

  • az Európai Bizottsághoz;
  • a Duna-menti országok hatóságaihoz;
  • a víziút-kezelő szervekhez;
  • valamint a Duna Bizottsághoz;

mivel szerintük a jelenlegi helyzetben alapvető fontosságú lenne, hogy a hajózási társaságok legalább előre tervezhető feltételek mellett tudjanak működni.

A szervezet különösen a Paks térségében zajló munkálatokra figyel. A két uszály rögzítésével és lesüllyesztésével, valamint a fenékküszöb kialakításával járó munkák a tervek szerint november 30-ig tartanak. Ez idő alatt az érintett folyamszakaszt teljesen lezárják a hajózás előtt, és csak akkor nyitják meg ideiglenesen vagy részlegesen, ha azt az építkezés állapota, a vízállás és a biztonsági feltételek lehetővé teszik.

A Pro Danube ugyanakkor elismeri, hogy a Paksi Atomerőmű biztonságos hűtővízellátása elsődleges szempont. A szervezet szerint rendkívüli helyzet alakult ki, miközben a történelmi mélységű alacsony vízállás önmagában is komoly kihívást jelent a kereskedelmi hajózás számára. A paksi beavatkozás erre rakódik rá, tovább növelve az amúgy is jelentős logisztikai kockázatokat.

„Időben kellett volna szólni a paksi fenékküszöbről!"

A legnagyobb probléma a kiszámíthatatlanság. Ha egy hajózási ablakot mindössze néhány órával korábban jelentenek be, az sok esetben már nem elég arra, hogy a hajótársaságok, fuvaroztatók, ipari szereplők, kikötők és logisztikai szolgáltatók megszervezzék a szállítást.

A következmény könnyen az lehet, hogy hajók várakoznak a lezárt szakasztól elérhetetlen távolságban, felborulnak a rakományáramlások, nőnek a költségek, csúsznak a határidők, végső soron pedig romlik a Duna megbízható szállítási útvonalként kialakult reputációja.

Magyar Péter megszólalt a paksi fenékküszöbről: szerinte álhírek terjednek, a műtárgy működik

Komoly vita alakult ki a paksi fenékküszöb építése körül, miután olyan beszámolók jelentek meg, amelyek szerint a beszűkített mederben felgyorsult sodrás akár 8–13 méteres kimélyülést is okozhatott. A paksi fenékküszöb ügyében Magyar Péter miniszterelnök most azt közölte, hogy a műtárgy a tervek szerint működik és emeli a vízszintet.

A Pro Danube ezért azt szeretné, hogy amikor műszakilag és biztonságosan megoldható, a teljes lezárások helyett ideiglenes hajózási ablakokat biztosítsanak. Ezekről pedig a lehető legkorábban tájékoztassák a piaci szereplőket. Még egy előzetes, nem végleges prognózis is sokkal többet érne a szervezet szerint, mint az utolsó pillanatban érkező információ. A szervezet emellett átlátható kommunikációt és rendszeres egyeztetést sürget. 

Hetente üljenek össze a hatóságok, a víziút-kezelők, a Duna Bizottság, a kikötők, a hajózási társaságok, a fuvaroztatók és az érdekképviseletek, majd közösen határozzák meg a következő hét várható hajózási feltételeit.

A Pro Danube International fellépésének külön súlyt ad, hogy nem egy magyar vagy kizárólag nyugat-európai szervezetről van szó. A bécsi székhelyű szövetség a dunai és belvízi hajózás, valamint az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését képviseli, és osztrák-román kezdeményezésre jött létre 2011-ben. A szervezet hátterében magáncégek és szakmai szervezetek állnak, közvetlen kapcsolatot tartva fenn uniós intézményekkel és a Duna menti kormányokkal.

Ez azért különösen fontos a paksi vita szempontjából, mert a Pro Danube osztrák és román kötődése miatt a mostani tiltakozás messze túlmutat egyetlen ország érdekein. Az osztrák oldalon már korábban is felmerült a paksi beavatkozás nemzetközi kifogásolása, most pedig egy olyan Duna-menti gazdasági érdekképviselet lépett fel, amelynek román alapítói és tagjai révén a román hajózási és logisztikai oldal érdekei is megjelennek.

Vagyis a paksi projekt körül egyre erősebb a nemzetközi nyomás: a vita már nem pusztán arról szól, hogyan lehet biztosítani az atomerőmű hűtését, hanem arról is, hogy közben mennyire korlátozható a Duna nemzetközi hajózhatósága.

A Pro Danube szerint azonban hosszabb távon nem elég a mostani helyzetet tűzoltással kezelni. 

Olyan közép- és hosszú távú megoldást sürgetnek, amely egyszerre garantálja a kritikus energetikai infrastruktúra biztonságát és a Duna nemzetközi szállítási folyosóként való működését.

A szervezet szerint ebben az energiaágazatnak, a hajózásnak, a kikötőknek, az iparnak, a logisztikai szolgáltatóknak, a fuvarozóknak, a környezetvédelmi hatóságoknak és a Duna menti közösségeknek egyaránt helyet kell kapniuk. A paksi fenékküszöb körüli konfliktus így könnyen egy sokkal nagyobb kérdéssé válhat: hogyan lehet egyetlen folyón egyszerre garantálni az energiabiztonságot és a nemzetközi áruszállítás zavartalanságát.

Nagy botrány készül: Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi fenékküszöb építése miatt a Dunán, Magyar Péter kifakadt – "Ez nem egy jó jel"

A miniszterelnök váratlanul új információkat árult el. Magyar Péter a csütörtöki kormányzati tájékoztató egy pontján kitért a paksi fenékküszöb helyzetére, ami elmondása szerint immáron uniós szinten is üggyé vált. Ausztriának problémája lehet a Dunán zajló építkezéssel, amivel a magyar miniszterelnök egyáltalán nem ért egyet.

 

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Ilyen nincs: Ausztria után újabb ország szállt bele a paksi fenékküszöbbe – novemberig nem lehet várni, beláthatatlan következményei lesznek, ha nem engedik át a hajókat

A Duna hajózási szereplői szerint a jelenlegi helyzet veszélyezteti a folyó megbízható nemzetközi szállítási folyosóként betöltött szerepét.
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