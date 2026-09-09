Pókember napokon belül megdönti a Star Wars legnagyobb mozis rekordját – egy másik fronton pedig a Végjáték is nagy küzdelemre készül: veszélyben az Avatar világrekordja
A Pókember: Vadonatúj nap hatodik egymást követő hétvégéjén is az észak-amerikai mozik bevételi listájának élén maradt, és már csak egyetlen kisebb ugrás választja el egy olyan rekordtól, amely közel tizenegy éve érintetlen. A film szeptember első hétvégéjén újabb 18 millió dollárt (mintegy 5,6 milliárd forintot) keresett az Egyesült Államokban és Kanadában, miközben teljes észak-amerikai bevétele 923,1 millió dollárra (mintegy 288 milliárd forintra) emelkedett.
A következő célpont a Star Wars: Az ébredő Erő . A 2015-ben bemutatott film 936,7 millió dolláros (mintegy 292,2 milliárd forintos) észak-amerikai bevételével jelenleg minden idők első helyezettje a nominális, inflációval nem korrigált örökranglistán. A két film között már csak 13,6 millió dollár (mintegy 4,2 milliárd forint) a különbség. Ez azért különösen érdekes, mert a hiányzó összeg már kisebb annál, amit a Vadonatúj nap az elmúlt hétvégén három nap alatt megkeresett.
Ha a mostani, 20 százalék körüli hétvégi visszaeséshez hasonló ütemet produkálna, a következő hétvégi bevétele nagyjából 14 millió dollár körül alakulna. Ehhez még hozzáadódnak a hétköznapi jegyeladások is.
Tehát komolyabb, váratlan bevételzuhanás nélkül meglehetősen nagy esély van arra, hogy jövő héten a Pókember: Vadonatúj nap Észak-Amerika valaha volt legnagyobb bevételt termelő mozija legyen.
Ehhez még csak az sem szükséges, hogy Pókember hetedik hétvégéjén is megtartsa a heti bevételi lista első helyét. Szeptember 10-én érkezik a Practical Magic 2 (Átkozott boszorkák 2.), amely bár új kihívó lesz, de aligha rengetheti meg a hálószövő szuperhős pozícióját. A teljesítmény méretét érzékelteti, hogy a film már 36 nap alatt átlépte a 900 millió dolláros észak-amerikai bevételt. Ezt korábban mindössze egyetlen alkotás, éppen Az ébredő Erő tudta elérni, annak azonban ötven napra volt szüksége.
A világranglistán is szép helyen áll a Pókember
Nem Észak-Amerika az egyetlen lista, ahol Pókember történelmi magasságokba jutott. A Vadonatúj nap világbevétele már 2,408 milliárd dollár (mintegy 751,2 milliárd forint), amivel minden idők harmadik legtöbb bevételt termelő filmje. A bevétel 61,7 százaléka a nemzetközi piacokról származik, tehát a film sikere messze nem kizárólag az amerikai közönségre épül. Előtte már csak két film áll:
- az Bosszúállók: Végjáték 2,799 milliárd dollárral (mintegy 873,3 milliárd forinttal) áll a második helyen,
- James Cameron Avatarja pedig 2,924 milliárd dollárral (mintegy 912,1 milliárd forinttal) a dobogón.
A Pókember és a második hely közötti különbség így 391,4 millió dollár (mintegy 122,1 milliárd forint). Ez már nem olyan távolság, amely néhány erősebb hétvégével ledolgozható. Ugyanakkor a film mozis pályafutása sem ért még véget. A legutóbbi hétvégén világszerte 44,1 millió dollárt (mintegy 13,8 milliárd forintot) termelt, vagyis hat héttel a premier után is jelentős összegek érkeznek. A második helyhez szükséges csaknem 400 millió dollár ennek ellenére rendkívül erős késői szereplést követelne: a filmnek jelenlegi teljes bevételét további több mint 16 százalékkal kellene növelnie.
Van azonban egy további probléma is Pókember számára: a célpont hamarosan mozgásba lendül.
A Végjáték visszatér, és nekimegy az Avatarnak
A Disney szeptember 25-én Avengers Endgame: Encore (Bosszúállók: Végjáték – Ráadás) címmel ismét moziba küldi a Végjátékot. Az időzítés nem véletlen: december 18-án érkezik az Avengers: Doomsday (Bosszúállók: Doctor Doom ébredése), az új bemutatás pedig exkluzív előzetest tartalmaz a következő Bosszúállók-filmből. Az IMAX- és Infinity Vision-vetítések közönsége további exkluzív részleteket is kap a Doomsdayből.
Ez alapvetően változtatja meg a világranglista matematikáját. Pókember jelenleg 391,4 millió dollárral van a Végjáték mögött, de szeptember 25-től már nem egy változatlan, 2,799 milliárd dolláros célt kell üldöznie. Minden egyes jegy, amelyet az újra bemutatott Marvel-filmre eladnak, tovább növeli a különbséget.
A Végjáték számára ráadásul nem feltétlenül Pókember a legérdekesebb ellenfél. A film mindössze 124,3 millió dollárra (mintegy 38,8 milliárd forintra) van az Avatar jelenlegi rekordjától.
Ha az Avengers Endgame: Encore legalább 124,3 millió dolláros bevételt hozna, akkor minden idők legnagyobb bevételű filmjévé válna.
A 3 milliárd dolláros álomhatárhoz 200,6 millió dollár (mintegy 62,6 milliárd forint) szükséges jelenleg. Ez nem lehetetlen, de egy újrabemutatástól rendkívüli eredmény lenne. A mostani helyzet azonban eltér a hét évvel ezelőttitől. Az Endgame: Encore nem egyszerű nosztalgikus újrabemutatásként érkezik, hanem a decemberi Doomsday felvezetésének részeként, új tartalommal és prémium vetítésekkel. A Russo testvérek új Bosszúállók-filmje december 18-án kerül a mozikba, Robert Downey Jr. pedig ezúttal Doctor Doom szerepében tér vissza a Marvel filmes univerzumába.
Könnyen előállhat tehát az a különös helyzet, hogy miközben a Pókember: Vadonatúj nap napokon belül elveszi a Star Warstól Észak-Amerika legfontosabb mozis rekordját, a világpiacon egy másik Marvel-film száll ringbe a világrekordért.