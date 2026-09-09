A Pókember: Vadonatúj nap hatodik egymást követő hétvégéjén is az észak-amerikai mozik bevételi listájának élén maradt, és már csak egyetlen kisebb ugrás választja el egy olyan rekordtól, amely közel tizenegy éve érintetlen. A film szeptember első hétvégéjén újabb 18 millió dollárt (mintegy 5,6 milliárd forintot) keresett az Egyesült Államokban és Kanadában, miközben teljes észak-amerikai bevétele 923,1 millió dollárra (mintegy 288 milliárd forintra) emelkedett.

Pókember napokon belül megdönti a Star Wars legnagyobb mozis rekordját – egy másik fronton pedig a Végjáték is nagy küzdelemre készül: veszélyben az Avatar világrekordja / Fotó: COLUMBIA PICTURES - MARVEL STUDI

A következő célpont a Star Wars: Az ébredő Erő . A 2015-ben bemutatott film 936,7 millió dolláros (mintegy 292,2 milliárd forintos) észak-amerikai bevételével jelenleg minden idők első helyezettje a nominális, inflációval nem korrigált örökranglistán. A két film között már csak 13,6 millió dollár (mintegy 4,2 milliárd forint) a különbség. Ez azért különösen érdekes, mert a hiányzó összeg már kisebb annál, amit a Vadonatúj nap az elmúlt hétvégén három nap alatt megkeresett.

Ha a mostani, 20 százalék körüli hétvégi visszaeséshez hasonló ütemet produkálna, a következő hétvégi bevétele nagyjából 14 millió dollár körül alakulna. Ehhez még hozzáadódnak a hétköznapi jegyeladások is.

Tehát komolyabb, váratlan bevételzuhanás nélkül meglehetősen nagy esély van arra, hogy jövő héten a Pókember: Vadonatúj nap Észak-Amerika valaha volt legnagyobb bevételt termelő mozija legyen.

Ehhez még csak az sem szükséges, hogy Pókember hetedik hétvégéjén is megtartsa a heti bevételi lista első helyét. Szeptember 10-én érkezik a Practical Magic 2 (Átkozott boszorkák 2.), amely bár új kihívó lesz, de aligha rengetheti meg a hálószövő szuperhős pozícióját. A teljesítmény méretét érzékelteti, hogy a film már 36 nap alatt átlépte a 900 millió dolláros észak-amerikai bevételt. Ezt korábban mindössze egyetlen alkotás, éppen Az ébredő Erő tudta elérni, annak azonban ötven napra volt szüksége.

A világranglistán is szép helyen áll a Pókember

Nem Észak-Amerika az egyetlen lista, ahol Pókember történelmi magasságokba jutott. A Vadonatúj nap világbevétele már 2,408 milliárd dollár (mintegy 751,2 milliárd forint), amivel minden idők harmadik legtöbb bevételt termelő filmje. A bevétel 61,7 százaléka a nemzetközi piacokról származik, tehát a film sikere messze nem kizárólag az amerikai közönségre épül. Előtte már csak két film áll:

az Bosszúállók: Végjáték 2,799 milliárd dollárral (mintegy 873,3 milliárd forinttal) áll a második helyen,

2,799 milliárd dollárral (mintegy 873,3 milliárd forinttal) áll a második helyen, James Cameron Avatarja pedig 2,924 milliárd dollárral (mintegy 912,1 milliárd forinttal) a dobogón.

A Pókember és a második hely közötti különbség így 391,4 millió dollár (mintegy 122,1 milliárd forint). Ez már nem olyan távolság, amely néhány erősebb hétvégével ledolgozható. Ugyanakkor a film mozis pályafutása sem ért még véget. A legutóbbi hétvégén világszerte 44,1 millió dollárt (mintegy 13,8 milliárd forintot) termelt, vagyis hat héttel a premier után is jelentős összegek érkeznek. A második helyhez szükséges csaknem 400 millió dollár ennek ellenére rendkívül erős késői szereplést követelne: a filmnek jelenlegi teljes bevételét további több mint 16 százalékkal kellene növelnie.