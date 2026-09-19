Szintet lépett a válság, kiszivárgott a Volkswagen titkos terve – újabb négyezer dolgozó kerülhet lapátra a Porschénál

Újabb súlyos leépítés fenyegeti a Porsche dolgozóit, a Handelsblatt birtokába került Volkswagen-dokumentumok szerint az anyavállalat az eddig elfogadott csaknem kilencezres létszámcsökkentésen felül további mintegy 4100 munkahely megszüntetését tartja szükségesnek a sportautógyártónál – írja a Reuters. A belső tervből az is kiderül, hogy a Volkswagennél mintegy 700 millió eurós lyukat látnak a Porsche költségcsökkentési programjában.

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A Reuters a Handelsblatt szombati értesülését ismertetve arról számolt be, hogy a német gazdasági lap olyan dokumentumokhoz jutott hozzá, amelyek a Volkswagen felügyelőbizottságának szeptember eleji döntéséhez kapcsolódnak. Az iratokból az derül ki, milyen további intézkedésekkel hajtaná végre a Volkswagen történetének legnagyobb átalakítását.

Feketén-fehéren ott van a 4100-as szám

A Handelsblatt által megismert előterjesztésben a Porsche a „Sport Luxury” márkacsoportként szerepel. Ennél a csoportnál a Volkswagen terve „mintegy 4,1 ezer munkavállaló” elküldésével számol. A legfontosabb részlet, hogy a dokumentum szerint ez a lépés a korábbi megállapodásokon felül értendő. Ez azt jelenti, hogy a most felmerült 4100 munkahely nem azonos a Porsche korábban bejelentett leépítéseivel.

A sportautógyártó vezetése és a munkavállalói képviselet nyáron további ötezer állás megszüntetéséről állapodott meg, egy korábban eldöntött, mintegy négyezres csökkentésen felül. Az eddig elfogadott program tehát összesen körülbelül kilencezer munkahelyet érint. Ha a Volkswagen most kiszivárgott terve is megvalósul, ehhez jöhetne további mintegy 4100 állás.

A Handelsblatt ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a pontos szám értelmezésében még van bizonytalanság:

Egyelőre nem világos például, hogy a Porsche MHP tanácsadó leányvállalatának tervezett értékesítése szerepel-e már a számításban.

Az sem derül ki a dokumentumból, hogy az újabb csökkentésből mennyi jutna Stuttgart térségére, a lipcsei üzemre vagy a Porsche külföldi érdekeltségeire.

700 millió euró még mindig hiányzik

A belső dokumentumok arra is választ adnak, miért merülhetett fel újabb ekkora leépítés. A Volkswagen számításai szerint a Porschénak az évtized végéig 3,8 milliárd euróval kellene javítania eredményét. Ebből 1,8 milliárd eurót az általános költségek csökkentésével kellene elérni. Csakhogy a Handelsblatt szerint eddig mindössze 1,1 milliárd eurónyi konkrét intézkedést rendeltek ehhez. Vagyis még körülbelül 700 millió eurónyi megtakarításra nincs konkrét terv. Ez azért különösen érzékeny pont, mert az általános költségek között a személyi és adminisztrációs kiadások is szerepelnek. A Reuters szerint a Volkswagen nem kívánta kommentálni az értesülést, és a Porsche szóvivője sem kommentálta az anyavállalat felügyelőbizottságának állítólagos terveit. Fontos ugyanakkor, hogy a Volkswagen nem rendelheti el egyszerűen az újabb leépítést. A Porsche 2022-es tőzsdei bevezetése óta nagyobb önállósággal működik, ezért a wolfsburgi anyavállalat dokumentumában szereplő létszámcsökkentés kifejezetten „ajánlásként” jelenik meg.