Nem várt fordulat, megszólalt a Porsche vezér: már nem terveznek újabb tömeges elbocsátást

Michael Leiters, a Porsche vezérigazgatója reagált a hétvégén felröppent hírre, mely szerint újabb 4000 fő elbocsátását tervezi a márka. Leiters hétfőn egyértelműen kizárta, hogy a sportautógyártó újabb, nagy mértékű leépítésre készülne. A Handelsblatt hétvégi értesülését ugyanakkor nem cáfolták, a Volkswagen felügyelőbizottsági dokumentumaiban valóban szerepelt egy ilyen forgatókönyv. A Porsche vezetése azonban közölte, hogy maradnak a már elfogadott, ötezer állás megszüntetését tartalmazó tervnél.

Michael Leiters, a Porsche vezérigazgatója/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Fordulat történt a Porschénál tervezett újabb nagy leépítés ügyében. Michael Leiters vezérigazgató hétfőn belső üzenetben igyekezett megnyugtatni a dolgozókat, miután a hétvégén a Handelsblatt arról számolt be, hogy a Volkswagen további mintegy 4100 Porsche-állást tart nélkülözhetőnek. Azt írta, nincsen tervben további 4000 munkahely megszüntetése a Porschénál. A vezérigazgató hangsúlyozta, a leépítés mértéke már eldőlt a korábbi, a munkavállalói képviselőkkel folytatott tárgyalásokon. A program ötezer munkahely megszüntetéséről szól, „se többről, se kevesebbről” – fogalmazott Leiters.

A Volkswagen asztalán ott volt a négyezres szám

A Handelsblatt szombaton azt írta, a Volkswagen felügyelőbizottságának szeptember eleji anyagaira hivatkozva, hogy a „Sport Luxury” márkacsoportnál – amelyhez a Porsche tartozik – mintegy 4100 további állás megszüntetésével számoltak. A lap szerint ezt kifejezetten a már elfogadott leépítéseken felüli intézkedésként tüntették fel.

A portál hétfői cikke Aazonban pontosítja a helyzetet, azt írják, a VW belső anyagában szereplő személyzeti intézkedést „ajánlásként” jelölték meg. Vagyis Wolfsburgban valóban készült egy olyan forgatókönyv, amely további több ezer állás megszüntetésével számolt.

Ez nem azt jelenti, hogy a Porschénál véget értek a leépítések

A vállalat tavaly már 3900 munkavállaló távozásáról döntött, további mintegy 500 állás pedig leányvállalatok bezárása miatt szűnt meg. Július végén újabb, ötezer munkahelyet érintő programot jelentettek be, amely 2035-ig fut. A háttérben a Porsche súlyos gazdasági problémái állnak:

a kínai kereslet visszaesése,

és az amerikai importvámok komolyan rontották a sportautógyártó eredményét,

miközben az elektromos átállással kapcsolatos stratégia módosítása is jelentős költségekkel jár.

A helyzet a Volkswagen egészének eredményeire is rányomta a bélyegét. A német autóóriás pénteken profitfigyelmeztetést adott ki, és az idei működési marzsra vonatkozó várakozását legfeljebb 1 százalékra csökkentette. A Volkswagen több mint hatmilliárd eurós értékvesztést számol el a Porschéval kapcsolatban.