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Volodimir Zelenszkij
Románia
drón
Moldova
Vlagyimir Putyin
merényletkísérlet

Putyin kis híján leszedte Zelenszkij repülőgépét: a NATO is reagált − „szembe kell nézni a tényekkel”

Merész akciót hajtott végre Moszkva. Feltételezhetően egy orosz drón közelítette meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök különgépét miközben Norvégiába tartott. Az eset Moldova légterében történt, de a pilóta nélküli eszköz Romániába is berepült. Az incidensre a NATO azonnal reagált.
VG
2026.09.10., 09:42

Egy Shahed típusú, feltételezhetően Oroszországhoz köthető drón közelítette meg Volodimir Zelenszkij repülőgépét szerda délután, amikor a politikus V. Harald király temetésére tartott.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnök
Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke / Fotó: AFP

Az incidens tényét Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök, valamint a moldáv védelmi minisztérium is megerősítette.

Veszélyben volt Volodimir Zelenszkij élete

Az ukrán elnök repülőgépe szerda délután Moldovából szállt fel, majd nem sokkal később megközelítette egy Shehed típusú drón. A pilóta nélküli eszköz helyi idő szerint nagyjából 16 óra 20 perckor lépett be az ország légterébe, a hadsereg pedig egészen addig követte a pályáját, amíg 16 óra 37 perckor átrepül Romániába.

Az incidens miatt légtérzárat rendeltek el, valamint több NATO-vadászgép is a levegőbe emelkedett.

Egy Kyiv Independentnek nyilatkozó forrás hangsúlyozta, hogy a drón pontosan akkor tűnt fel, amikor Volodimir Zelenszkij a levegőbe emelkedett.

A repülőgépét kis híján eltalálta egy drón, amikor felszállt Moldovából. Ezek a tények, amivel szembe kell néznie

− nyilatkozta Store az esetet követően az NRK norvég közszolgálati televíziónak.

A hivatalos jelentés is beszámol a drónról

Bár a moldáv hadsereg hivatalos közleményeiben nem hozott nyilvánosságra információkat Zelenszkij repülőútjáról, a légtérsértés idejéből és a norvég miniszterelnök nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy valóban Zelenszkij lehetett a feltehetően Oroszországhoz köthető drón célpontja.

Az eset röviddel azután történt, hogy az Egyesült Államok delegációja Kijevben és Moszkvában járt a béketárgyalások előmozdítása érdekében. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezek a megbeszélések nem hoztak áttörést.

Az ukrán sajtó álláspontja szerint Vlagyoimir Putyin továbbra is ragaszkodik „maximalista” követeléseihez. A Kreml az egyeztetéseket konstruktívnak nevezte és nyitott a párbeszéd folytatására.

Trump és Putyin is egyeztetett

Donald Trump és Vlagyimir Putyin egy órán keresztül egyeztetett, miután az amerikai elnöki különmegbízott Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvában, illetve Kijevben tárgyalt.

A telefonbeszélgetés a Kreml szerint konstruktív és rendkívül őszinte volt, az orosz elnök pedig azt is felvázolta, mit tehetne Washington a harcok gyors lezárásáért.

A megbeszélésen Putyin ismertette, hogy szerinte mit tehetne az Egyesült Államok a katonai műveletek mielőbbi befejezéséért. Ezzel kapcsolatban sem az orosz sem az amerikai fél nem osztott meg több információt, azonban az orosz elnök szerint az amerikai oldal és személyesen Trump is szerepet vállal abban, hogy megtalálják az ukrajnai konfliktus rendezésének lehetséges útját.

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