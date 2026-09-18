Államosítják az Auchant és a Nestlét – új oligarcha-hálózat épül Putyin évek óta nem látott méretű vagyonátvétele után

Oroszország átvette az irányítást a svájci élelmiszeripari óriás, a Nestlé, valamint a francia Auchan áruházlánc helyi vállalkozásai felett. Ez a Kreml legalább 2024 óta végrehajtott legnagyobb külföldi vállalati vagyonátvétele. Vlagyimir Putyin elnök elrendelte, hogy a vállalatok oroszországi érdekeltségeit ideiglenesen az AO L.E.V. Menedzsment nevű társaság igazgatása alá helyezzék – derül ki az ország hivatalos jogi portálján csütörtök késő este közzétett rendeletből, amelyet a Bloomberg vett észre.

Auchan hipermarket Moszkvában - Putyin egyik oligarchájánál landolhat a 230 áruházból álló hálózat / Fotó: AFP

A menedzsment-vállalatot 2024-ben jegyezték be Moszkvában mindössze 15 ezer rubel (177 dolláros) jegyzett tőkével és egyetlen alkalmazottal – derül ki az orosz cégnyilvántartás adataiból. A rendelet megjelenése előtt a társaság alig volt ismert a nyilvánosság előtt.

Nyugati vállalatok tucatjait államosították, majd adták tovább orosz cégeknek

A Kreml Nestlével és Auchannal szembeni váratlan lépése jól mutatja, hogy egyre nehezebb üzleti környezettel szembesülnek az Oroszországban maradó nemzetközi vállalatok. Több mint ezer cég hagyta el az országot, miután Putyin 2022-ben elrendelte Ukrajna teljes körű invázióját, Moszkvát pedig több körben nemzetközi szankciókkal sújtották.

Számos nagyvállalat – köztük a PepsiCo, a Mondelez International, és a Raiffeisen Bank International – ugyanakkor továbbra is működik Oroszországban az egyre szigorúbb korlátozások mellett.

A Nestlé pénteki közleményében jelezte, hogy tudomásul vette Putyin rendeletét, és jelenleg értékeli a helyzetet, valamint a rendelkezésére álló lehetőségeket. Az Auchan Retail Russia közölte, hogy magyarázatot kért a rendelettel kapcsolatban, és részletesebb választ ad majd, amint megkapja a szükséges információkat – mondta a vállalat a Tassz hírügynökségnek.

Oroszország 2023 óta több tucat nemzetközi vállalat eszközei felett vette át az ellenőrzést. Ekkor módosították a jogszabályokat, létrehozva egy ideiglenes vagyonkezelési mechanizmust, amely lehetővé teszi az állam számára, hogy átvegye az irányítást az általa „barátságtalannak” minősített országok vállalatainak tulajdonában lévő érdekeltségek felett. Ezek közé tartoztak

a finn Fortum energiacég,

a francia Danone és

a dán Carlsberg sörgyártó helyi érdekeltségei is.

Az ideiglenes vagyonkezelést elrendelő intézkedéseket gyakran az eszközök hatóságok által jóváhagyott orosz vevőknek történő átadása követte; e vevők közül sokan kapcsolatban állnak a Kremllel.

A Danone és a Carlsberg rövid időre visszakapta eszközeit, később azonban arra kötelezték őket, hogy jelentős árengedménnyel orosz vállalatoknak adják el azokat.