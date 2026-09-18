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orosz-ukrán háború
orosz gazdaság
orosz oligarchák
Auchan
Nestlé
Putyin

Államosítják az Auchant és a Nestlét – új oligarcha-hálózat épül Putyin évek óta nem látott méretű vagyonátvétele után

Meglepő, jó ideje nem alkalmazott döntést hozott az orosz elnök: állami zárolás alá vetete a Nestlé és az Auchan oroszországi eszközeit. A korábbi példák alapján Putyin az elkonfiskált nyugati eszközökből új oligarcha-hálózatot épít saját támogatásának bebetonozására.
D. GY.
2026.09.18., 14:58

Oroszország átvette az irányítást a svájci élelmiszeripari óriás, a Nestlé, valamint a francia Auchan áruházlánc helyi vállalkozásai felett. Ez a Kreml legalább 2024 óta végrehajtott legnagyobb külföldi vállalati vagyonátvétele. Vlagyimir Putyin elnök elrendelte, hogy a vállalatok oroszországi érdekeltségeit ideiglenesen az AO L.E.V. Menedzsment nevű társaság igazgatása alá helyezzék – derül ki az ország hivatalos jogi portálján csütörtök késő este közzétett rendeletből, amelyet a Bloomberg vett észre. 

Auchan orosz Putyin
Auchan hipermarket Moszkvában - Putyin egyik oligarchájánál landolhat a 230 áruházból álló hálózat / Fotó: AFP

A menedzsment-vállalatot 2024-ben jegyezték be Moszkvában mindössze 15 ezer rubel (177 dolláros) jegyzett tőkével és egyetlen alkalmazottal – derül ki az orosz cégnyilvántartás adataiból. A rendelet megjelenése előtt a társaság alig volt ismert a nyilvánosság előtt.

Nyugati vállalatok tucatjait államosították, majd adták tovább orosz cégeknek

A Kreml Nestlével és Auchannal szembeni váratlan lépése jól mutatja, hogy egyre nehezebb üzleti környezettel szembesülnek az Oroszországban maradó nemzetközi vállalatok. Több mint ezer cég hagyta el az országot, miután Putyin 2022-ben elrendelte Ukrajna teljes körű invázióját, Moszkvát pedig több körben nemzetközi szankciókkal sújtották. 

Számos nagyvállalat – köztük a PepsiCo, a Mondelez International, és a Raiffeisen Bank International – ugyanakkor továbbra is működik Oroszországban az egyre szigorúbb korlátozások mellett.

A Nestlé pénteki közleményében jelezte, hogy tudomásul vette Putyin rendeletét, és jelenleg értékeli a helyzetet, valamint a rendelkezésére álló lehetőségeket. Az Auchan Retail Russia közölte, hogy magyarázatot kért a rendelettel kapcsolatban, és részletesebb választ ad majd, amint megkapja a szükséges információkat – mondta a vállalat a Tassz hírügynökségnek.

Oroszország 2023 óta több tucat nemzetközi vállalat eszközei felett vette át az ellenőrzést. Ekkor módosították a jogszabályokat, létrehozva egy ideiglenes vagyonkezelési mechanizmust, amely lehetővé teszi az állam számára, hogy átvegye az irányítást az általa „barátságtalannak” minősített országok vállalatainak tulajdonában lévő érdekeltségek felett. Ezek közé tartoztak 

  • a finn Fortum energiacég, 
  • a francia Danone és 
  • a dán Carlsberg sörgyártó helyi érdekeltségei is.

Az ideiglenes vagyonkezelést elrendelő intézkedéseket gyakran az eszközök hatóságok által jóváhagyott orosz vevőknek történő átadása követte; e vevők közül sokan kapcsolatban állnak a Kremllel. 

A Danone és a Carlsberg rövid időre visszakapta eszközeit, később azonban arra kötelezték őket, hogy jelentős árengedménnyel orosz vállalatoknak adják el azokat.

Putyin: nehéz lesz a visszatérés az orosz piacra

A Kreml emellett egyre nehezebbé tette a külföldi vállalatok számára az orosz piac elhagyását. A „barátságtalan” országok befektetőit érintő tranzakcióknál az eladóknak legalább 60 százalékos árengedményt kell elfogadniuk, emellett külön kivonulási adót is fizetniük kell.

Putyin augusztusban olyan törvényt írt alá, amely lehetővé teszi az orosz bíróságok számára, hogy megakadályozzák a 2022-es ukrajnai invázió után az országból kivonult külföldi befektetőket korábban eladott eszközeik visszavásárlásában. 

Az elnök többször kijelentette, hogy az orosz piacra való visszatérés nehéz lesz.

A Nestlére és az Auchanra vonatkozó, késő este kiadott rendelet ennek ellenére váratlanul érkezett. A Kreml 2024 óta nem alkalmazta ezt a mechanizmust hasonló értékű eszközökkel szemben. Akkor az AB InBev Efes – a belga AB InBev és a török Anadolu Efes közös vállalata – üzemeit helyezték ideiglenes vagyonkezelés alá.

A Nestlé oroszországi helyzete milliárdos leírással járhat

  • A Nestlé az 1990-es évek óta működik Oroszországban, 2022 után azonban visszafogta tevékenységét: egyes márkák forgalmazását felfüggesztette, leállította a nem alapvető fontosságú importot és exportot, valamint a reklámtevékenységet és a tőkebefektetéseket. 
  • A svájci élelmiszeripari óriásnak hat üzeme van Oroszországban, amelyek több mint 7 ezer embert foglalkoztatnak. Ezekben továbbra is olyan termékeket gyártott, amelyeket a vállalat alapvető, mindennapi élelmiszereknek nevezett.

Oroszország a Nestlé globális árbevételének mintegy 2 százalékát adja, ami évente hozzávetőleg 2 milliárd svájci franknak (2,5 milliárd dollárnak) felel meg.

  • David Hayes, a Jefferies elemzője és kollégái szerint az oroszországi eszközök feletti ellenőrzés elvesztése körülbelül  egymilliárd svájci frankos leírást jelenthet a Nestlé számára. 

Warren Ackerman, a Barclays elemzője szerint a Nestlé Putyin rendeletére adott válasza egyelőre „nem kötelezi el” a vállalatot egy konkrét lépés mellett, a Danone és a Carlsberg korábbi esetei azonban nem biztatóak.

A rendeletet egy esetleges tulajdonosváltás felé tett lépésként értelmezzük, bár annak időzítése, folyamata és az esetleges kártalanítás egyelőre ismeretlen 

– tette hozzá.

Svájc feladja semlegességét és Moszkvának ez nagyon nem tetszik

Svájc 2022-ben az ukrajnai háború miatt átvette az Európai Unió Oroszországgal szembeni szankcióit, eltérve a semlegesség korábbi értelmezésétől. A döntés nyomán kezdeményezés indult az ország hagyományos semlegességi doktrínájának szigorúbb értelmezésére, amelyről egyébként a választók most a vasárnapon döntenek.

Oroszország nyilvánosan is állást foglalt a kampányban a szigorúbb semlegesség mellett. 

A javaslat elfogadása megtiltaná Svájcnak, hogy ENSZ-felhatalmazás nélkül szankciókat vezessen be hadviselő felekkel szemben, ami azt jelentené, hogy az ország a jelenlegi jogalapon már nem tarthatná fenn az Oroszországgal szembeni intézkedéseit.

Putyin embereinél landolhat a vagyon

Az Auchan azon első nagy nyugati fogyasztói vállalatok közé tartozott, amelyek terjeszkedni kezdtek Oroszországban: első üzletét 2002-ben nyitotta meg az országban. A vállalat ezt követően kiterjedt üzlethálózatot épített ki, és honlapja szerint jelenleg 230 szupermarketet és hipermarketet működtet Oroszország-szerte.

Az év elején egy kevéssé ismert vállalat, a KS Logistics arra kérte Putyint, hogy helyezze ideiglenes vagyonkezelés alá a Nestlé helyi érdekeltségeit – számolt be a Kommerszant című lap. Egy ilyen lépés potenciálisan előkészíthette volna a tulajdonosváltást. A Nestlé akkor azt közölte a lappal, hogy nem kapott megkeresést az orosz hatóságoktól, irodái és gyárai pedig továbbra is működtek. 

  • Nem világos, hogy a KS Logistics bármilyen kapcsolatban áll-e az L.E.V. Menedzsmenttel. 
  • Utóbbi társaság az orosz cégnyilvántartás adatai szerint éppen a múlt héten nevezte ki új vezérigazgatójának Andrej Krajuškint. 
  • Krajuškin legalább 2020-ig az orosz belügyminisztérium migrációs főosztályának első helyettes vezetőjeként szolgált, és vezérőrnagyi rangot viselt – írta csütörtökön a Novaja Gazeta Europe orosz ellenzéki médium. 
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A Kreml a svájci óriás és francia lánccal szembeni váratlan lépése jól mutatja, hogy egyre nehezebb üzleti környezettel szembesülnek az Oroszországban maradó nemzetközi vállalatok. Több mint ezer cég hagyta el az országot, miután Putyin 2022-ben elrendelte Ukrajna teljes körű invázióját.
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