Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton több mint háromórás, „rendkívül hasznos” megbeszélést folytatott két amerikai nagykövettel, hogy megállapodásra jussanak az ukrajnai háború lezárásáról – közölte egy Kreml-tisztviselő.

Közel a béke Ukrajnában? Több órán át tárgyalt Putyin Trump embereivel Fotó: Pavel Byrkin / POOL / AFP

Közel a béke Ukrajnában? Több órán át tárgyalt Putyin Trump embereivel

Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója azt nyilatkozta, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikaiak „számos ötletet mutattak be a rendezés lehetséges módjairól”, anélkül, hogy meghatározták volna, melyek voltak ezek. H

ozzátette, hogy Putyin azt mondta az amerikai küldötteknek, hogy Oroszország „valódi előrelépést” tesz a csatatéren, és bízik céljaiban, hangsúlyozva a „konfliktus összes kiváltó okának” kezelésének szükségességét.

Ezek olyan kijelentések ugyanakkor, amelyeket Moszkva a több mint négy és fél éve tartó háború során többször is tett. Witkoff és Kushner, akik január óta először látogattak Moszkvába Donald Trump elnök megbízásából, nem nyilatkoztak az ügyben.

A megbeszélések túlmutattak az ukrán válság megoldásáról szóló egyszerű eszmecserén. Részletesebben is megvitatták a gazdasági kérdéseket és a kölcsönös előnyökkel járó potenciális nagyszabású orosz-amerikai projekteket

– mondta Usakov.

Putyin befektetési megbízottja, Kiril Dmitrijev később az X platformon bejelentette, hogy „fontos béketeremtő látogatásról” van szó. Mind ő, mind Ušakov jelen voltak a találkozón.nA beszélgetés elején egy televíziós nyilatkozatban Putyin dicsérte Trump háború befejezésére irányuló erőfeszítéseit.

Az amerikai elnök pénteken utalt arra, hogy Washingtonnak új javaslata van a háború befejezésére, de részleteket nem közölt. Az amerikai küldöttek röviddel a tárgyalások után elhagyták Moszkvát, és vasárnap várhatóan Kijevben találkoznak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Mély szakadék tátong a háború befejezésének feltételeit illetően

Továbbra is hatalmas szakadék tátong Oroszország és Ukrajna között a háború befejezésének módját illetően. Egy, a Kremlhez közel álló forrás, mielőtt hírek láttak volna napvilágot Trump megbízottjainak látogatásáról, azt mondta, hogy Putyin továbbra is eltökélt abban, hogy további területeket foglaljon el.

Nincs kilátás megállapodásra a frontvonalban, amíg Putyin be nem fejezi a donyecki régió fennmaradó részének elfoglalását

– mondta a forrás a Reutersnek, hozzátéve, hogy a Kreml vezetője – parancsnokai jelentései alapján – bízik benne, hogy ez az év végéig megtörténik. Nyugati katonai elemzők valószínűtlennek tartják ezt a lehetőséget Moszkva lassú előrenyomulása miatt. Ukrajna nem hajlandó átadni azokat a területeket, amelyeket hatalmas veszteségekkel sikeresen védett meg, és az ilyen feltételeket a kapitulációval egyenértékűnek tekinti.