Közel a béke Ukrajnában? Több órán át tárgyalt Putyin Trump embereivel
Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton több mint háromórás, „rendkívül hasznos” megbeszélést folytatott két amerikai nagykövettel, hogy megállapodásra jussanak az ukrajnai háború lezárásáról – közölte egy Kreml-tisztviselő.
Közel a béke Ukrajnában? Több órán át tárgyalt Putyin Trump embereivel
Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója azt nyilatkozta, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikaiak „számos ötletet mutattak be a rendezés lehetséges módjairól”, anélkül, hogy meghatározták volna, melyek voltak ezek. H
ozzátette, hogy Putyin azt mondta az amerikai küldötteknek, hogy Oroszország „valódi előrelépést” tesz a csatatéren, és bízik céljaiban, hangsúlyozva a „konfliktus összes kiváltó okának” kezelésének szükségességét.
Ezek olyan kijelentések ugyanakkor, amelyeket Moszkva a több mint négy és fél éve tartó háború során többször is tett. Witkoff és Kushner, akik január óta először látogattak Moszkvába Donald Trump elnök megbízásából, nem nyilatkoztak az ügyben.
A megbeszélések túlmutattak az ukrán válság megoldásáról szóló egyszerű eszmecserén. Részletesebben is megvitatták a gazdasági kérdéseket és a kölcsönös előnyökkel járó potenciális nagyszabású orosz-amerikai projekteket
– mondta Usakov.
Putyin befektetési megbízottja, Kiril Dmitrijev később az X platformon bejelentette, hogy „fontos béketeremtő látogatásról” van szó. Mind ő, mind Ušakov jelen voltak a találkozón.nA beszélgetés elején egy televíziós nyilatkozatban Putyin dicsérte Trump háború befejezésére irányuló erőfeszítéseit.
Az amerikai elnök pénteken utalt arra, hogy Washingtonnak új javaslata van a háború befejezésére, de részleteket nem közölt. Az amerikai küldöttek röviddel a tárgyalások után elhagyták Moszkvát, és vasárnap várhatóan Kijevben találkoznak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Mély szakadék tátong a háború befejezésének feltételeit illetően
Továbbra is hatalmas szakadék tátong Oroszország és Ukrajna között a háború befejezésének módját illetően. Egy, a Kremlhez közel álló forrás, mielőtt hírek láttak volna napvilágot Trump megbízottjainak látogatásáról, azt mondta, hogy Putyin továbbra is eltökélt abban, hogy további területeket foglaljon el.
Nincs kilátás megállapodásra a frontvonalban, amíg Putyin be nem fejezi a donyecki régió fennmaradó részének elfoglalását
– mondta a forrás a Reutersnek, hozzátéve, hogy a Kreml vezetője – parancsnokai jelentései alapján – bízik benne, hogy ez az év végéig megtörténik. Nyugati katonai elemzők valószínűtlennek tartják ezt a lehetőséget Moszkva lassú előrenyomulása miatt. Ukrajna nem hajlandó átadni azokat a területeket, amelyeket hatalmas veszteségekkel sikeresen védett meg, és az ilyen feltételeket a kapitulációval egyenértékűnek tekinti.