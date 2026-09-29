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Megfagyott a levegő Berlinben: szemtől szembe megmondták Friedrich Merznek, Putyin a legelfogadhatóbb orosz vezető a világ számára

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Az ukrajnai harcok befagyasztását sürgette a kazah elnök. Kaszim-Zsomart Tokajev kedden Berlinben beszélt erről, a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján. A politikus Vlagyimir Putyin orosz elnökről is pozitív véleményt fogalmazott meg.
VG
2026.09.29, 21:04
Frissítve: 2026.09.29, 21:07

„Már az elejétől fogva megmondtuk, és én is beszéltem már arról, hogy nagy tisztelettel viszonyulunk az ukrán néphez, történetéhez, kultúrájához, hagyományaihoz és persze az ukrán nyelvhez” − mondta Kaszim-Zsomart Tokajev.

A kazah elnök szerint Vlagyimir Putyin jó vezető
A kazah elnök szerint Vlagyimir Putyin jó vezető / Fotó: AFP

A politikus arról is beszélt, hogy az orosz-ukrán háborúnak a jelenlegi körülmények között valószínűleg nem lehet véget vetni, azonban a harcok befagyasztását sürgette.

A kazah elnök szerint Vlagyimir Putyin jó vezető

„Vlagyimir Putyin, mint államférfi és Oroszország vezetője, - bármilyen furcsán hangozzék is ez számunkra - talán a legelfogadhatóbb politikai személyiség Közép-Ázsia, beleértve Kazahsztánt is, és véleményem szerint Európa és az egész világ számára is” − fogalmazott Kaszim-Zsomart Tokajev, aki arról is beszélt, hogy jól ismeri az orosz elnököt.

Nagyon jól ismerem őt, és rendelkezik mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek elengedhetetlenek egy bonyolult történelemmel rendelkező nagy állam vezetőjének, aki saját elképzelései szerint értelmezi az ország előtt álló stratégiai célokat

− tette hozzá.

A politikus kijelentette, hogy Kazahsztánnak békére és stabilitásra van szüksége ahhoz, hogy jelentős mértékben tudjon fejlődni, ezért mindent megtesz majd annak érdekében, hogy a háború befejeződhessen. Friedrich Merz ugyanakkor arról beszélt, hogy partnereivel közösen pénzügyi forrásokkal és légvédelmi eszközökkel segítik majd Ukrajnát a télen.

A német kancellár emlékeztetett, hogy az Európai Tanács október közepére tervezett ülése előtt intenzív megbeszélések folynak majd arról, hogy miként lehetne segíteni Ukrajnát, különös tekintettel az államháztartásra és a légvédelmi képességekre.

Friedrich Merz ezt követően felszólította Oroszországot arra, hogy vessen véget a háborúnak és az európai országok bevonásával kezdjen tárgyalásokat a konfliktus rendezéséről.

A két politikus energetikai kérdéseket is érintett. A kazah elnök közölte, hogy a kőolajszállítások volumenének növelését tervezik, és Kazahsztán a jövőben is Németország megbízható partnere kíván maradni. A német kancellár hangsúlyozta, hogy a kazah olaj a korábban Oroszországtól vásárolt olaj kiváltására szolgál, valamint hozzátette, hogy Kazahsztán fontos szerepet játszik az ellátás diverzifikálásában.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13360 cikk
orosz-ukrán háború
Vlagyimir Putyin
Kaszim-Zsomart Tokajev
Friedrich Merz
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