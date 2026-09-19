Rákos megbetegedést okozhat a L'Oréal terméke – Arizona beperelte a kozmetikai óriást
Az arizonai főügyészség szeptember 11-én jelentette be, hogy fogyasztóvédelmi pert indított a L'Oréal USA, annak anyavállalata, valamint a SoftSheen ellen. A főügyészség közleménye szerint a cégek úgy reklámozták és értékesítették kémiai hajkiegyenesítőiket, hogy nem közölték: egyes összetevőiket vagy a termékek használatát epidemiológiai kutatások összefüggésbe hozták a méh- és petefészekrák magasabb kockázatával.
A főügyészség szerint az érintett termékeket elsősorban afroamerikai nőknek reklámozták, egyes készítményeket pedig gyermekek számára is. Az Reuters beszámolója szerint Arizona az első amerikai állam, amely saját hatáskörben indított pert a hajkiegyenesítőkkel kapcsolatban. Az állam kártérítést, pénzbírságot, valamint azt is követeli, hogy amennyiben a L'Oréal tovább értékesíti az érintett termékeket, figyelmeztesse a fogyasztókat az állítólagos rákos megbetegedés kockázatra.
Egy 2022-es kutatás indította el a lavinát
A vita egyik legfontosabb előzménye egy 2022 októberében publikált amerikai kutatás volt. Az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézeteinek, az NIH-nak a kutatói csaknem 34 ezer, 35 és 74 év közötti nő adatait vizsgálták, akiket átlagosan közel 11 éven keresztül követtek.
Az NIH által ismertetett tanulmány szerint azoknál a nőknél, akik az előző évben négynél többször használtak kémiai hajkiegyenesítőt, több mint kétszer akkora volt a méhrák kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem használtak ilyen készítményt.
A kutatók becslése szerint a hajkiegyenesítőt nem használó nők mintegy 1,64 százalékánál alakulhat ki méhrák 70 éves korig, míg a rendszeres használóknál az arány 4,05 százalékra emelkedett. Fontos ugyanakkor, hogy maga az NIH is hangsúlyozta: a kutatás összefüggést mutatott ki, nem bizonyította egy konkrét termék vagy összetevő közvetlen ok-okozati szerepét. A vizsgálatban ráadásul nem gyűjtötték össze, hogy a résztvevők pontosan milyen márkájú termékeket használtak.
A kutatás különösen érzékenyen érintheti az afroamerikai nőket. A vizsgálatban azok mintegy 60 százaléka, akik hajkiegyenesítő használatáról számoltak be, fekete nő volt. A tudósok szerint nem találtak arra bizonyítékot, hogy maga a biológiai kapcsolat eltérne az egyes etnikai csoportok között, a nagyobb használati gyakoriság miatt azonban a kockázat aránytalanul nagyobb számban érintheti az afroamerikai nőket.
Több mint 12 ezer per indult
A 2022-es tanulmány megjelenése után sorra indultak a perek a hajkozmetikai termékeket gyártó vállalatok ellen. A L'Oréal mellett többek között a Revlon és más gyártók termékei is bekerültek a jogvitákba.
A Reuters szerint mára több mint 12 ezer keresetet vontak össze egy chicagói szövetségi bíróság előtt zajló, úgynevezett multidistrict litigation eljárásban. Az első jelentősebb próbaperek a jelenlegi tervek szerint 2027-ben kezdődhetnek.
A L'Oréal vitatja a vádakat. A vállalat korábban azt közölte, hogy termékei biztonságosak, és szerinte nincs bizonyított ok-okozati kapcsolat a hajkiegyenesítők használata és a felperesek által említett daganatos betegségek között. Ez lényeges különbség: az eddigi tudományos vizsgálatok emelkedett kockázatot, vagyis statisztikai kapcsolatot mutattak ki, de ez önmagában még nem bizonyítja, hogy egy konkrét L'Oréal-termék idézett elő egy adott daganatos megbetegedést.
Tavaly is rákkeltő anyag miatt került bajba a L'Oréal
Nem ez az első eset az elmúlt időszakban, amikor rákkeltő anyag miatt kellett intézkednie a kozmetikai óriásnak. 2025 márciusában a L'Oréal visszahívta az Egyesült Államokban a La Roche-Posay Effaclar Duo pattanások kezelésére szolgáló készítményének tételeit, miután benzolt mutattak ki az egyik vizsgált gyártási tételben.
A benzol ismert rákkeltő anyag, és hosszú távú, jelentős kitettsége összefügg többek között a leukémia kialakulásával. Az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA vizsgálatában 95 benzoil-peroxidot tartalmazó aknekezelő terméket ellenőrzött, amelyek több mint 90 százalékában nem vagy csak rendkívül kis mennyiségben talált benzolt. Az FDA hangsúlyozta, hogy még az érintett termékek évtizedeken keresztül történő napi használata mellett is nagyon alacsonynak becsülte a benzol miatt kialakuló daganatos betegség kockázatát.
A La Roche-Posay ügy tehát nem azonos a mostani hajkiegyenesítő-perrel. A 2025-ös visszahívás konkrét benzolszennyezés miatt történt, míg a jelenlegi eljárás középpontjában az áll, hogy a hajkiegyenesítőkben található vagy használatuk során keletkező vegyületek hosszú távon növelhetik-e bizonyos hormonérzékeny daganatok kockázatát – és hogy a L'Oréal megfelelően tájékoztatta-e erről vásárlóit.