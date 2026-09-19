Rákos megbetegedést okozhat a L'Oréal terméke – Arizona beperelte a kozmetikai óriást

Az arizonai főügyészség szeptember 11-én jelentette be, hogy fogyasztóvédelmi pert indított a L'Oréal USA, annak anyavállalata, valamint a SoftSheen ellen. A főügyészség közleménye szerint a cégek úgy reklámozták és értékesítették kémiai hajkiegyenesítőiket, hogy nem közölték: egyes összetevőiket vagy a termékek használatát epidemiológiai kutatások összefüggésbe hozták a méh- és petefészekrák magasabb kockázatával.

A a L'Oréal kártérítést fizethet és kötelezhetik arra, hogy figyelmeztesse a vásárlókat az állítólagos rákos megbetegedés kockázatára Fotó: AFP

A főügyészség szerint az érintett termékeket elsősorban afroamerikai nőknek reklámozták, egyes készítményeket pedig gyermekek számára is. Az Reuters beszámolója szerint Arizona az első amerikai állam, amely saját hatáskörben indított pert a hajkiegyenesítőkkel kapcsolatban. Az állam kártérítést, pénzbírságot, valamint azt is követeli, hogy amennyiben a L'Oréal tovább értékesíti az érintett termékeket, figyelmeztesse a fogyasztókat az állítólagos rákos megbetegedés kockázatra.

Egy 2022-es kutatás indította el a lavinát

A vita egyik legfontosabb előzménye egy 2022 októberében publikált amerikai kutatás volt. Az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézeteinek, az NIH-nak a kutatói csaknem 34 ezer, 35 és 74 év közötti nő adatait vizsgálták, akiket átlagosan közel 11 éven keresztül követtek.

Az NIH által ismertetett tanulmány szerint azoknál a nőknél, akik az előző évben négynél többször használtak kémiai hajkiegyenesítőt, több mint kétszer akkora volt a méhrák kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem használtak ilyen készítményt.

A kutatók becslése szerint a hajkiegyenesítőt nem használó nők mintegy 1,64 százalékánál alakulhat ki méhrák 70 éves korig, míg a rendszeres használóknál az arány 4,05 százalékra emelkedett. Fontos ugyanakkor, hogy maga az NIH is hangsúlyozta: a kutatás összefüggést mutatott ki, nem bizonyította egy konkrét termék vagy összetevő közvetlen ok-okozati szerepét. A vizsgálatban ráadásul nem gyűjtötték össze, hogy a résztvevők pontosan milyen márkájú termékeket használtak.

A kutatás különösen érzékenyen érintheti az afroamerikai nőket. A vizsgálatban azok mintegy 60 százaléka, akik hajkiegyenesítő használatáról számoltak be, fekete nő volt. A tudósok szerint nem találtak arra bizonyítékot, hogy maga a biológiai kapcsolat eltérne az egyes etnikai csoportok között, a nagyobb használati gyakoriság miatt azonban a kockázat aránytalanul nagyobb számban érintheti az afroamerikai nőket.