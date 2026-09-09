Egyelőre teljes kudarc Von der Leyenék gigantikus programja: az uniós intézmény szerint sem sikerül függetlenedni az orosz energiától

Emlékezetes, hogy a REPowerEU-terv célja az volt, hogy fokozatosan megszüntesse az orosz fosszilis tüzelőanyagok behozatalát, és felgyorsítsa a tiszta energiára való átállást. Az, amit az Európai Számvevőszék mai tájékoztatóján mondott a terv teljesítéséről, felér egy kijózanító pofonnal: mindent összevetve csekély eredményt látni a megvalósulásban. A 27 uniós tagállam a célkitűzések eléréséhez fenntartott, összesen 300 milliárd eurónyi további beruházásnak még az egyötödét sem kötötte le. A számvevők szerint ezért a REPowerEU csak akkor érheti el ambiciózus céljait, ha a végrehajtás nagyobb lendületet kap.

Az Európai Számvevőszék (ECA) kirchbergi székháza Luxembourg városban - a szervezet aggasztó jelentést tett közzé a REPowerEU teljesültségéről

Fotó: Wikipedia Commons

Erről kellene, hogy szóljon a REPowerEU

Az Európai Bizottság 2022 májusában terjesztette elő a REPowerEU elnevezésű kiemelt jelentőségű uniós tervet. Fő célja az orosz fosszilistüzelőanyag-behozatal fokozatos megszüntetése olyan intézkedésekkel, mint a fosszilis tüzelőanyag-ellátás diverzifikálása, a megújuló energiaforrások – a számvevők szerint elsősorban a nap- és szélenergia – termelési kapacitásának növelése és a határokon átnyúló energia-összeköttetések javítása.

A stratégiai elképzelés végső soron az, hogy 2030-ra olyan projektek valósuljanak meg, amelyek további alapot jelenthetnek a 2050-re meghirdetett klímasemlegesség eléréséhez.

Az Európai Bizottság becslése szerint 2030-ig mintegy 300 milliárd euró összegű további beruházásra lesz szükség ehhez. Ezt az összeget a koronavírus-válság utáni helyreállításra szolgáló uniós forrásból, a helyreállítási és rezilienciaépítési eszközből (RRF) bocsátották rendelkezésre (vagyis olyan forrásokból, melyek a magyar kormány szerint még idén érkezhetnek Magyarországra is).

A számvevők szerint azonban a terv irányítási kerete nem rendelkezik megfelelő eszközökkel a program eredményes végrehajtásához és az eredmények megbízható nyomon követéséhez.

„Négy évvel elindítása után a REPowerEU terv elakadt, annak ellenére, hogy több száz milliárd eurót bocsátottak rendelkezésre” – jelentette ki Mihails Kozlovs, a jelentésért felelős számvevőszéki tag.