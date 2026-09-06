Erre a magyaroknak is figyelniük kell, ez a Tisza útja? – egy EU-tag nagykaput nyitott a lakosság pénzének
Akár gátszakadásnak is bizonyulhat, amit az Európai Unió végvidékén tesz egy tagállam. Már eddig is volt egy uniós tag, ahol nagyon bejött ez az út a háztartásoknak, és ha sikernek bizonyul az ír újdonság, más tagállamok is szélesre tárhatják a kapukat egy olyan befektetési forma számára, amely a világ más tájain már a gazdaság fejlődésének egyik legfontosabb megolajozója. A kulcsszó: részvény.
A részvénybefektetésekről van szó. Az írek most léptek, mindenki más előtt, kivéve a svédeket, akik már rág mutatják az utat, amire Európa eddig nem volt hajlandó rálépni. A politikusok és a törvényhozók húzódozása, vagy az európaiak makacsul beidegződött félelmei miatt, ez most elválik.
A magyarok számára külön dilemmát vet fel az ír lépés 2026-ban. Az új kormány a központosítás helyett a piacosítás és az európai integráció jelszavával került hatalomra, amihez szépen passzolna a lakossági megtakarítások átirányítása a részvényekbe, a küzdelem a magas költségvetési hiány és államadósság ellen azonban továbbra is szükségessé teheti a megtakarítások bevonzását az állampapírpiacra.
De nézzük, mit tettek az írek, ami akár gátszakadáshoz is vezethet, mi a svéd példa, amit nem követett gátszakadás, és hogyan lavíroztak mások.
A magyarok rákaptak a részvényre a "16 év" utolsó éveire – csakhogy ez kevés
Miután július közepén Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapesti Értéktőzsde ünnepélyes kereskedésindító csengetésén újabb indexrekordokat köszönthetett, örömkeltő adatok láttak napvilágot: az első negyedév végére, hat év alatt több mint négyszeresére, közel 4 ezer milliárd forintra nőtt a magyar háztartások közvetlen tőzsdei részvényvagyona.
- A részvények aránya eközben először emelkedett 3 százalék fölé a lakosság teljes pénzügyi vagyonán belül.
- Csakhogy az EU-ban, illetve az euróövezetben ez 5 százalék, és még ez is rendkívül alacsony, különösen az amerikaikhoz képest.
- Az EKB összegzése szerint az Egyesült Államokban ugyanez 31 százalék, és miközben az euróövezetben a készpénz és bankbetét aránya 32 százalék, az USA-ban pedig csak 11 százalék.
A közgazdászok rég sürgetik, hogy az európai gazdaság dinamizálása érdekében irányítság a megtakarításokat a készpénzből és a bankbetétből a tőkepiacra. Uniós szinten a politikusok is, a szabályozás átalakítása napirenden is van, aki pedig az államok szintjén tényleg léptek, azok most az írek.
Korábban a svédek.
A svéd titok – ami még mindig nem az amerikai titok, de egészen kirívó Európában
Náluk az arány 7,2 százalék, de ha hozzászámítjuk a nem tőzsdei vállalati részvényeket is, akkor a svéd háztartások részvényállománya 4 091 milliárd, ami már 16,4 százaléka a teljes háztartási pénzügyi vagyonnak. Ez svéd koronában körülbelül annyi, mint nálunk forintban, márpedig a korona átváltási aránya forintra 49 körül van.
A svéd titopk nyitja elsősorban az ISK – Investeringssparkonto, vagyis a svéd befektetési megtakarítási számla. Ezt 2012-ben vezették be, kezdetben heves viták voltak körülötte, de rendkívül egyszerűvé tette a részvény- és alapbefektetést. Nincs minden egyes eladott részvény után külön nyereségadó-számítás és adóbevallási adminisztráció; a számla értékére egy egyszerű, éves átalányadó vonatkozik. Bizonyos összeghatáron belül teljesen adómentes.
Az ISK elképesztően elterjedt: a svéd kormány szerint a teljes lakosság közel 40 százalékának van ilyen számlája, és az ezeken lévő vagyon nagysága meghaladja a svéd GDP negyedét.
Európa majdnem másfél évtizedes késés után sem követte eddig a svéd példát.
Az írek vizsgálódtak, körbenéztek, aztán nem sokáig vacilláltak – náluk már szakad a gát
Az írek azonban már 2024-ben elkezdték vizsgálgatni, hogyan lehetne a lakossági befektetések adózását egyszerűsíteni és a tőkepiaci részvételt növelni. A folyamat idén begyorsult, Simon Harris pénzügyminiszter februárban vetette fel először nyilvánosan az új Savings and Investment Account (megtakarítási számla) ötletét, és ezen a héten már odáig jutottak, hogy ismertették az új konstrukció részleteit.
A cél adókedvezményekkel ösztönözni a lakossági befektetéseket, és mozgósítani a háztartások vagyonának azt a jelentős részét, amelyet jelenleg készpénzben és bankbetétekben tartanak. Vagyis a gazdasági dinamika szempontjából holtteher ahhoz képest, mintha vállalatokat finanszírozna tőkebefektetés fomrájában.
Az államilag támogatott számlák várhatóan jövő év elején indulnak el. Egy bizonyos összeghatárig adómentesek lesznek, az e fölötti részre pedig „alacsony, egységes adókulcs” vonatkozik majd. Láttuk: ez a svéd minta. Az összeghatárt és a további részleteket az október 6-i költségvetésben jelentik be.
A kezdeményezés része az Európai Unió azon törekvésének, hogy a megtakarítókat arra ösztönözze:
a bankszámlákon és bankbetétekben tartott mintegy 11 ezer milliárd euróból – 12,8 ezer milliárd dollárból – valamennyit befektetésekbe irányítsanak át – emelte ki jelentésében a Bloomberg. Ezek a befektetések hozzájárulhatnak Európa gazdasági növekedéséhez és a háztartások vagyonának gyarapodásához.
A program keretében
- tőzsdén jegyzett részvényekbe,
- tőzsdén jegyzett kötvényekbe
- és ETF-ekbe lehet majd befektetni, míg például származtatott termékek és kriptoeszközök nem lesznek engedélyezettek.
A kormány azt is közölte, hogy az államilag támogatott számlákra nem vonatkozik majd a befektetési alapokra jelenleg kivetett 38 százalékos, úgynevezett „deemed disposal” adó, amit egyébként is felülvizsgálnak.
Mivel próbálkoztak máshol eddig Európában, beleértve Magyarországot?
A "radikális" svéd példát eleddig sehol nem követtték Európában.
A fő határvonal, hogy adómentes-e a befektetés és le kell-e kötni bizonyos ideig. Ha se adó, se lekötés, ez se feltétlen egyenes út az amerikai arányok felé, az írek esetében is évek alatt fog kiderülni, milyen mértékben tudják átrendezni a laklossági befektetési arányokat.
A legközelebb a svéd modellhez eddig
- Luxemburg jutott, ahol nulla százalék a részvényeken az árfolyamnyereség adója, ha a részesedés 10 százalék alatti és legalább 6 hónapig megtartod a papírt.
- Szlovákiában legalább egy évig kell magtartani,
- Csehországban 3 évig, de 2026-tól legalább eltörölték a korábbi 40 millió cseh koronás (600 millió forintos) felső határt.
- Magyarországon a tartós befektetési számlán (tbsz) öt évig kell tartani a papírt az adómentességhez.
A részvény, az állampapír és a Tisza-kormány: a sötét ló
Ami Magyarországot illeti: ami a Tisza-kormány költségvetési politikájából ebből szempontból számít és eddig ismert, az a magas idei hiány.
Amit finanszírozni kell, és mint ismert, állampapír-vásárlásaival ehhez jelentősen hozzájárul-e a lakosság.
A hosszútávú tervekre csak ősszel derül fény, és ha igazolják az euóbevezetésre tett ígéretet, a csökkenő hiány esetleg kevésébé teheti szükségessé a lakossági állampapír-megtakarítást. Még ebben az esetben is kérdés, amikt érdemes megvitatni: a svéd modell felé fordulás a bankbetétekből csalogathatna-e pénzeket a tőzsdére, aminek nem feltétlenül örülnének a bankok. Netán az államkincstártól venne el "vadászmezőt". Nem könnyű kérdések ezek. Az írek már döntöttek.