Erre a magyaroknak is figyelniük kell, ez a Tisza útja? – egy EU-tag nagykaput nyitott a lakosság pénzének

Akár gátszakadásnak is bizonyulhat, amit az Európai Unió végvidékén tesz egy tagállam. Már eddig is volt egy uniós tag, ahol nagyon bejött ez az út a háztartásoknak, és ha sikernek bizonyul az ír újdonság, más tagállamok is szélesre tárhatják a kapukat egy olyan befektetési forma számára, amely a világ más tájain már a gazdaság fejlődésének egyik legfontosabb megolajozója. A kulcsszó: részvény.

Részvény vagy bankbetét a lakosságnak? Az ír kormány az elsőt célozta meg, a bankok ennek nem feltétlenül örülnek – Európa figyel Fotó: NurPhoto via AFP

A részvénybefektetésekről van szó. Az írek most léptek, mindenki más előtt, kivéve a svédeket, akik már rág mutatják az utat, amire Európa eddig nem volt hajlandó rálépni. A politikusok és a törvényhozók húzódozása, vagy az európaiak makacsul beidegződött félelmei miatt, ez most elválik.

A magyarok számára külön dilemmát vet fel az ír lépés 2026-ban. Az új kormány a központosítás helyett a piacosítás és az európai integráció jelszavával került hatalomra, amihez szépen passzolna a lakossági megtakarítások átirányítása a részvényekbe, a küzdelem a magas költségvetési hiány és államadósság ellen azonban továbbra is szükségessé teheti a megtakarítások bevonzását az állampapírpiacra.

De nézzük, mit tettek az írek, ami akár gátszakadáshoz is vezethet, mi a svéd példa, amit nem követett gátszakadás, és hogyan lavíroztak mások.

A magyarok rákaptak a részvényre a "16 év" utolsó éveire – csakhogy ez kevés

Miután július közepén Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapesti Értéktőzsde ünnepélyes kereskedésindító csengetésén újabb indexrekordokat köszönthetett, örömkeltő adatok láttak napvilágot: az első negyedév végére, hat év alatt több mint négyszeresére, közel 4 ezer milliárd forintra nőtt a magyar háztartások közvetlen tőzsdei részvényvagyona.

A részvények aránya eközben először emelkedett 3 százalék fölé a lakosság teljes pénzügyi vagyonán belül.

Csakhogy az EU-ban, illetve az euróövezetben ez 5 százalék, és még ez is rendkívül alacsony, különösen az amerikaikhoz képest.

Az EKB összegzése szerint az Egyesült Államokban ugyanez 31 százalék, és miközben az euróövezetben a készpénz és bankbetét aránya 32 százalék, az USA-ban pedig csak 11 százalék.

A közgazdászok rég sürgetik, hogy az európai gazdaság dinamizálása érdekében irányítság a megtakarításokat a készpénzből és a bankbetétből a tőkepiacra. Uniós szinten a politikusok is, a szabályozás átalakítása napirenden is van, aki pedig az államok szintjén tényleg léptek, azok most az írek.