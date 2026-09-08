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Rémület az olajpiacon, inflációtól rettegnek a részvényesek, a drága jen átrendezheti a kötvénykínálatot - sötét fellegek gyülekeznek a tőkepiacok felett

A közel-keleti háború lassan 100 dollár közelébe hajtja ismét az olajárakat, ami inflációs félelmeket gerjeszt. A befektetők attól tartanak hogy az elkerülhetetlennek látszó jegybanki kamatemelések felhajtják a kötvényhozamokat, így korrekció jöhet a részvénypiacon is.
D. GY.
2026.09.08., 13:43

A jen kedden jelentősen erősödött, a részvénypiac pedig esett, miután az Öböl térségében energetikai létesítmények ellen végrehajtott támadássorozat hordónként közel 100 dollárra hajtotta fel az olaj árát. Eközben a réz ára történelmi csúcsra emelkedett.

részvénypiac jen dollár
A dollárral szemben erősödő jentől, az inflációtól és a kamatemelésektől retteg a részvénypiac / Fotó: Koji Ito / The Yomiuri Shimbun v

A Brent nyersolaj határidős jegyzése hathetes csúcsra, hordónként 99 dollár közelébe emelkedett, miután az Irán által támogatott jemeni húszik energetikai létesítményeket és városokat támadtak Szaúd-Arábiában. A támadások ráirányították a figyelmet arra a veszélyre, hogy a konfliktus az egész térségre átterjedhet, tovább nehezítve a világpiac üzemanyag-ellátását. 

A dízel ára történelmi csúcsra emelkedett, és csaknem megduplázódott a konfliktus kezdete előtti szinthez képest. 

Hasonló mértékben drágult a benzin is. Még az azonnali szállítású fizikai nyersolaj ára is jóval meghaladja a határidős jegyzéseket, ami egyértelműen jelzi, milyen súlyos hatást gyakorol a konfliktus a globális energiapiacra.

Inflációtól retteg a részvénypiac, erősek a kamatemelési várakozások

Az infláció újbóli felerősödése az elmúlt hetekben nyomás alá helyezte a részvénypiacokat. Ebben jelentős szerepet játszott, hogy az államkötvényhozamok többéves csúcsokra emelkedtek, ami a kamatemelés irányába tereli a jegybankokat. 

Szinte biztosra vehető, hogy az Európai Központi Bank ezen a héten, csütörtökön 25 bázisponttal emeli az euróövezet irányadó kamatát. 

Eközben egyre nagyobb az esélye annak, hogy a Bank of Japan a jövő héten ugyanezt teszi. Ennek hatására a jen az elmúlt két év legerőteljesebb emelkedése felé tart. 

  • Az európai részvénypiacok gyengültek, a STOXX 600 index 0,4 százalékkal került lejjebb. 
  • Az S&P 500 határidős jegyzése 0,3 százalékkal csökkent, 
  • a Nasdaq határidős kontraktusai 0,1 százalékkal emelkedtek, ami arra utal, hogy a technológiai részvények enyhe erősödéssel nyithatnak, amikor a hosszú hétvége után újraindul a kereskedés a Wall Streeten.

Kamatokról dönt a Fed is, fókuszban az amerikai infláció és a carry trade

A pénteken megjelenő amerikai inflációs adatok döntő jelentőségűek lehetnek a Federal Reserve jövő heti kamatdöntésével kapcsolatos várakozások szempontjából. A pénzpiaci árazások alapján a kereskedők jelenleg mintegy 58 százalékos esélyt adnak a kamatemelésnek.

Kedden ugyan az olaj került a figyelem középpontjába, 

  • a globális piacok szempontjából azonban a jen erősödése bizonyulhat a jelentősebb történetnek. 
  • A jen hagyományosan alacsony kamatozású deviza, a befektetők nagy összegben vettek fel jenben hitelt, hogy abból magasabb hozamú deviza-, kötvény- és részvénybefektetéseket finanszírozzanak. 

Ezt a stratégiát carry trade-nek nevezik.

  • A Bank of Japan azonban kamatemelésre készül, 
  • a japán államkötvények hozamai történelmi csúcsokon vagy azok közelében járnak, 
  • a tőke kezd visszaáramlani Japánba - ezeknek a carry trade pozícióknak a leépítése is megkezdődött. 
  • Legutóbb 2024-ben erősödött ilyen gyorsan a jen, és fordultak meg a carry trade ügyletek. Az akkor megugró piaci volatilitás komoly esést okozott a világ részvénypiacain.

Csak az elmúlt egy hétben közel 4 százalékkal erősödött a jen, ami 2024 júliusa óta a legnagyobb heti emelkedése. Kedden 153,93 jen körül kereskedtek egy dollárral, a dollár így 0,3 százalékkal gyengült a japán fizetőeszközzel szemben aznap. 

Bár a rövid távú fundamentumok arra utalnak, hogy a mozgás túlzott lehet, továbbra is kockázatos szembemenni vele, különösen azért, mert további carry trade pozíciók leépítésére is jelentős tér van 

– kommentálta a helyzetet Francesco Pesole, az ING stratégája.

A tágabb gazdasági környezetet tekintve az adatok azt mutatták, hogy a japán reálbérek júliusban 2,4 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest. Ez 2021 májusa óta a legnagyobb növekedés.

„Mivel a bérnövekedés egyre erőteljesebb, mind meggyőzőbbek az érvek amellett, hogy a Bank of Japan felgyorsítsa a monetáris szigorítás ütemét” – írták a Capital Economics elemzői egy kutatási jelentésben.

Turbulenciák a nyersanyagpiacon

Az olajon kívül más nyersanyagok piacán is jelentős mozgások történtek. 

A réz ára kedden történelmi csúcsra emelkedett, 

miután szűkült a globális kínálat, miközben a fém továbbra is nagy mennyiségben áramlik az Egyesült Államokba az esetleges vámok bevezetése előtt.

A London Metal Exchange-en a három hónapos rézkontraktus ára 0,7 százalékkal, tonnánként 14 613 dollárra emelkedett, miután korábban 14 624 dolláros történelmi csúcsot is elért.

A kötvénypiacon az irányadó tízéves amerikai államkötvény hozama 4,804 százalékon állt, ami 2 bázispontos napi emelkedést jelentett, és nem volt messze a 2023 novembere óta látott legmagasabb szinttől.

 

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