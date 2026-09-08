Rémület az olajpiacon, inflációtól rettegnek a részvényesek, a drága jen átrendezheti a kötvénykínálatot - sötét fellegek gyülekeznek a tőkepiacok felett

A jen kedden jelentősen erősödött, a részvénypiac pedig esett, miután az Öböl térségében energetikai létesítmények ellen végrehajtott támadássorozat hordónként közel 100 dollárra hajtotta fel az olaj árát. Eközben a réz ára történelmi csúcsra emelkedett.

A dollárral szemben erősödő jentől, az inflációtól és a kamatemelésektől retteg a részvénypiac / Fotó: Koji Ito / The Yomiuri Shimbun v

A Brent nyersolaj határidős jegyzése hathetes csúcsra, hordónként 99 dollár közelébe emelkedett, miután az Irán által támogatott jemeni húszik energetikai létesítményeket és városokat támadtak Szaúd-Arábiában. A támadások ráirányították a figyelmet arra a veszélyre, hogy a konfliktus az egész térségre átterjedhet, tovább nehezítve a világpiac üzemanyag-ellátását.

A dízel ára történelmi csúcsra emelkedett, és csaknem megduplázódott a konfliktus kezdete előtti szinthez képest.

Hasonló mértékben drágult a benzin is. Még az azonnali szállítású fizikai nyersolaj ára is jóval meghaladja a határidős jegyzéseket, ami egyértelműen jelzi, milyen súlyos hatást gyakorol a konfliktus a globális energiapiacra.

Inflációtól retteg a részvénypiac, erősek a kamatemelési várakozások

Az infláció újbóli felerősödése az elmúlt hetekben nyomás alá helyezte a részvénypiacokat. Ebben jelentős szerepet játszott, hogy az államkötvényhozamok többéves csúcsokra emelkedtek, ami a kamatemelés irányába tereli a jegybankokat.

Szinte biztosra vehető, hogy az Európai Központi Bank ezen a héten, csütörtökön 25 bázisponttal emeli az euróövezet irányadó kamatát.

Eközben egyre nagyobb az esélye annak, hogy a Bank of Japan a jövő héten ugyanezt teszi. Ennek hatására a jen az elmúlt két év legerőteljesebb emelkedése felé tart.

Az európai részvénypiacok gyengültek, a STOXX 600 index 0,4 százalékkal került lejjebb.

Az S&P 500 határidős jegyzése 0,3 százalékkal csökkent,

a Nasdaq határidős kontraktusai 0,1 százalékkal emelkedtek, ami arra utal, hogy a technológiai részvények enyhe erősödéssel nyithatnak, amikor a hosszú hétvége után újraindul a kereskedés a Wall Streeten.

Kamatokról dönt a Fed is, fókuszban az amerikai infláció és a carry trade

A pénteken megjelenő amerikai inflációs adatok döntő jelentőségűek lehetnek a Federal Reserve jövő heti kamatdöntésével kapcsolatos várakozások szempontjából. A pénzpiaci árazások alapján a kereskedők jelenleg mintegy 58 százalékos esélyt adnak a kamatemelésnek.