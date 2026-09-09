Rémülten szemlélik a piacok az olajár száguldását, inflációtól és kamatemeléstől tartanak a befektetők

Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései irányt keresnek. A részvénypiac egyre erősebben tart az inflációtól és egy ezzel járó kamatemelési hullámtól, miután a Brent nyersolaj hordónkénti ára átlépte a 100 dollárt.

Inflációtól és kamatemelési hullámtól tart a részvénypiac / Fotó: AFP

Az S&P 500 határidős jegyzései alig változtak.

A Nasdaq 100 határidős kontraktusai 0,1 százalékkal emelkedtek, követve az ázsiai technológiai részvények raliját, amely azonban a kereskedés előrehaladtával veszített lendületéből.

A fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok és más, a gazdasági konjunktúrára érzékeny ágazatok lefelé húzták az európai Stoxx 600 indexet, amely 0,4 százalékkal esett.

Az amerikai kötvénypiacot lesi a részvénypiac

Az emelkedő olajárak továbbra is rontották az általános piaci hangulatot.

A közel-keleti konfliktus legújabb eszkalációjaként az amerikai erők öt, nyersolajat szállító iráni tartályhajót semmisítettek meg, válaszul arra, hogy

Teherán két alkalommal ballisztikus rakétákkal próbált meg eltalálni egy amerikai hadihajót.

Irán válaszul rakétákat lőtt ki Jordániára, és figyelmeztette a Perzsa-öbölben közlekedő hajókat.

Az amerikai államkötvények árfolyama alig változott, miközben a kereskedők arra vártak, hogy a pénzügyminisztérium bejelentse a csütörtöki visszavásárlási művelet keretében visszavásárolni tervezett, forgalomban lévő 10 és 20 éves államkötvények mennyiségét.

Scott Bessent pénzügyminiszter a visszavásárlási program segítségével igyekszik féken tartani az amerikai hozamokat.

Bessent a múlt havi hozamemelkedés után kibővítette a visszavásárlási programot.

A 10 éves amerikai kötvény hozama a 2023-as csúcsok felé közelít, az amerikai pénzügyminiszter vásárlásokkal igyekszik leszorítani a hozamokat / Fotó: Bloomberg

Az olajárak esetében „a legkisebb ellenállás iránya egy erőteljes és folyamatos emelkedés” – mondta Darrell Fletcher, a Bannockburn Capital Markets árupiaci üzletágának ügyvezető igazgatója.

Az olajtermékek fundamentális képe továbbra is emelkedést jelez, miközben a globális készletek és tartalékok apadnak. A megszokott forgatókönyv szerint az Egyesült Államok és Irán folytatja az egymás elleni megtorló akciókat és figyelmeztetéseket

– tette hozzá.

Eközben a jen már a harmadik egymást követő napon erősödött, miután Bessent kihívást intézett azokhoz a kereskedőkhöz, akik szembe mennének a japán fizetőeszköz erősítésére irányuló törekvéseivel. Azt mondta, amikor manapság piaci előrejelzéseket tesz, gyakorlatilag bennfentes információk birtokában teszi ezt. A jen 0,4 százalékkal, dolláronként 153,40 jenre erősödött, míg a Bloomberg dollárindexe 0,1 százalékkal csökkent.