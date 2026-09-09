Rémülten szemlélik a piacok az olajár száguldását, inflációtól és kamatemeléstől tartanak a befektetők
Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései irányt keresnek. A részvénypiac egyre erősebben tart az inflációtól és egy ezzel járó kamatemelési hullámtól, miután a Brent nyersolaj hordónkénti ára átlépte a 100 dollárt.
- Az S&P 500 határidős jegyzései alig változtak.
- A Nasdaq 100 határidős kontraktusai 0,1 százalékkal emelkedtek, követve az ázsiai technológiai részvények raliját, amely azonban a kereskedés előrehaladtával veszített lendületéből.
- A fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok és más, a gazdasági konjunktúrára érzékeny ágazatok lefelé húzták az európai Stoxx 600 indexet, amely 0,4 százalékkal esett.
Az amerikai kötvénypiacot lesi a részvénypiac
Az emelkedő olajárak továbbra is rontották az általános piaci hangulatot.
- A közel-keleti konfliktus legújabb eszkalációjaként az amerikai erők öt, nyersolajat szállító iráni tartályhajót semmisítettek meg, válaszul arra, hogy
- Teherán két alkalommal ballisztikus rakétákkal próbált meg eltalálni egy amerikai hadihajót.
- Irán válaszul rakétákat lőtt ki Jordániára, és figyelmeztette a Perzsa-öbölben közlekedő hajókat.
Az amerikai államkötvények árfolyama alig változott, miközben a kereskedők arra vártak, hogy a pénzügyminisztérium bejelentse a csütörtöki visszavásárlási művelet keretében visszavásárolni tervezett, forgalomban lévő 10 és 20 éves államkötvények mennyiségét.
Scott Bessent pénzügyminiszter a visszavásárlási program segítségével igyekszik féken tartani az amerikai hozamokat.
Bessent a múlt havi hozamemelkedés után kibővítette a visszavásárlási programot.
Az olajárak esetében „a legkisebb ellenállás iránya egy erőteljes és folyamatos emelkedés” – mondta Darrell Fletcher, a Bannockburn Capital Markets árupiaci üzletágának ügyvezető igazgatója.
Az olajtermékek fundamentális képe továbbra is emelkedést jelez, miközben a globális készletek és tartalékok apadnak. A megszokott forgatókönyv szerint az Egyesült Államok és Irán folytatja az egymás elleni megtorló akciókat és figyelmeztetéseket
Eközben a jen már a harmadik egymást követő napon erősödött, miután Bessent kihívást intézett azokhoz a kereskedőkhöz, akik szembe mennének a japán fizetőeszköz erősítésére irányuló törekvéseivel. Azt mondta, amikor manapság piaci előrejelzéseket tesz, gyakorlatilag bennfentes információk birtokában teszi ezt. A jen 0,4 százalékkal, dolláronként 153,40 jenre erősödött, míg a Bloomberg dollárindexe 0,1 százalékkal csökkent.
Vállalati hírek
Az Inditex értékesítése a harmadik negyedév elején is erőteljes ütemben nőtt, ami arra utal, hogy a Zara tulajdonosa továbbra is sikeresen vonzza a vásárlókat.
A Kioxia Holdings vezérigazgatója elhárította annak lehetőségét, hogy a vállalat szorosabbra fűzze kapcsolatait riválisával és részvényesével, az SK Hynix-el. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy igyekeznek kordában tartani a memóriachipek meredeken emelkedő árait, nehogy azok hosszabb távon visszafogják a mesterséges intelligenciához kapcsolódó keresletet.
Az Apple szerdán mutathatja be mintegy 2 ezer dolláros, összehajtható iPhone Duo készülékét egy nagyszabású termékbemutató keretében.
Részvények
- A Stoxx Europe 600 a délelőtti kereskedelemben 8:26-kor 0,4 százalékkal esett.
- Az S&P 500 határidős jegyzései alig változtak.
- A Nasdaq 100 határidős jegyzései 0,2 százalékkal emelkedtek.
- A Dow Jones Industrial Average határidős jegyzései alig változtak.
- Az MSCI Asia Pacific index 0,3 százalékkal emelkedett.
- Az MSCI Emerging Markets index 0,3 százalékkal emelkedett.
Devizák
- A Bloomberg Dollar Spot Index 0,1 százalékkal csökkent.
- Az euró 0,1 százalékkal, 1,1638 dollárra erősödött.
- A japán jen 0,4 százalékkal erősödött, 153,33 jen/dollárra.
- Az offshore jüan árfolyama alig változott, 6,7048 jüan/dolláron állt.
- Az angol font 0,1 százalékkal, 1,3559 dollárra erősödött.
- A bitcoin 1 százalékkal, 79 238,29 dollárra emelkedett.
- Az ether 1,1 százalékkal, 2510,15 dollárra emelkedett.
Kötvények
- A 10 éves amerikai államkötvény hozama 1 bázisponttal, 4,80 százalékra emelkedett.
- A 10 éves német államkötvény hozama 1 bázisponttal, 3,38 százalékra emelkedett.
- A 10 éves brit államkötvény hozama 1 bázisponttal, 5,19 százalékra emelkedett.
Nyersanyagok
- A Brent nyersolaj ára 2,2 százalékkal, hordónként 100,05 dollárra emelkedett.
- Az azonnali piacon az arany ára 1,1 százalékkal, unciánként 4406,03 dollárra emelkedett.