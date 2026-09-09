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kamatemelés
Brent

Rémülten szemlélik a piacok az olajár száguldását, inflációtól és kamatemeléstől tartanak a befektetők

Rontotta a piaci hangulatot az emelkedő olajár. Az amerikai pénzügyminiszter államkötvény visszavásárlási programmal igyekszik visszafogni a hozamok emelkedését. A részvénypiac egyelőre csak figyeli az eseményeket, ám egy kamatemelési hullám jelentős korrekciót hozhat.
D. GY.
2026.09.09., 10:36

Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései irányt keresnek.  A részvénypiac egyre erősebben tart az inflációtól és egy ezzel járó kamatemelési hullámtól, miután a Brent nyersolaj hordónkénti ára átlépte a 100 dollárt.

részvénypiac
Inflációtól és kamatemelési hullámtól tart a részvénypiac / Fotó: AFP
  • Az S&P 500 határidős jegyzései alig változtak. 
  • A Nasdaq 100 határidős kontraktusai 0,1 százalékkal emelkedtek, követve az ázsiai technológiai részvények raliját, amely azonban a kereskedés előrehaladtával veszített lendületéből. 
  • A fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok és más, a gazdasági konjunktúrára érzékeny ágazatok lefelé húzták az európai Stoxx 600 indexet, amely 0,4 százalékkal esett.

Az amerikai kötvénypiacot lesi a részvénypiac

Az emelkedő olajárak továbbra is rontották az általános piaci hangulatot. 

  • A közel-keleti konfliktus legújabb eszkalációjaként az amerikai erők öt, nyersolajat szállító iráni tartályhajót semmisítettek meg, válaszul arra, hogy 
  • Teherán két alkalommal ballisztikus rakétákkal próbált meg eltalálni egy amerikai hadihajót. 
  • Irán válaszul rakétákat lőtt ki Jordániára, és figyelmeztette a Perzsa-öbölben közlekedő hajókat.

Az amerikai államkötvények árfolyama alig változott, miközben a kereskedők arra vártak, hogy a pénzügyminisztérium bejelentse a csütörtöki visszavásárlási művelet keretében visszavásárolni tervezett, forgalomban lévő 10 és 20 éves államkötvények mennyiségét. 

Scott Bessent pénzügyminiszter a visszavásárlási program segítségével igyekszik féken tartani az amerikai hozamokat.

Bessent a múlt havi hozamemelkedés után kibővítette a visszavásárlási programot.

Thursday's Buybacks Come as 10-Year Yields Hover Near 2023 Highs | Bessent expanded buyback program after yields climbed last month
A 10 éves amerikai kötvény hozama a 2023-as csúcsok felé közelít, az amerikai pénzügyminiszter vásárlásokkal igyekszik leszorítani a hozamokat / Fotó: Bloomberg

Az olajárak esetében „a legkisebb ellenállás iránya egy erőteljes és folyamatos emelkedés” – mondta Darrell Fletcher, a Bannockburn Capital Markets árupiaci üzletágának ügyvezető igazgatója. 

Az olajtermékek fundamentális képe továbbra is emelkedést jelez, miközben a globális készletek és tartalékok apadnak. A megszokott forgatókönyv szerint az Egyesült Államok és Irán folytatja az egymás elleni megtorló akciókat és figyelmeztetéseket

 – tette hozzá.

Eközben a jen már a harmadik egymást követő napon erősödött, miután Bessent kihívást intézett azokhoz a kereskedőkhöz, akik szembe mennének a japán fizetőeszköz erősítésére irányuló törekvéseivel. Azt mondta, amikor manapság piaci előrejelzéseket tesz, gyakorlatilag bennfentes információk birtokában teszi ezt. A jen 0,4 százalékkal, dolláronként 153,40 jenre erősödött, míg a Bloomberg dollárindexe 0,1 százalékkal csökkent.

Vállalati hírek

Az Inditex értékesítése a harmadik negyedév elején is erőteljes ütemben nőtt, ami arra utal, hogy a Zara tulajdonosa továbbra is sikeresen vonzza a vásárlókat.

A Kioxia Holdings vezérigazgatója elhárította annak lehetőségét, hogy a vállalat szorosabbra fűzze kapcsolatait riválisával és részvényesével, az SK Hynix-el. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy igyekeznek kordában tartani a memóriachipek meredeken emelkedő árait, nehogy azok hosszabb távon visszafogják a mesterséges intelligenciához kapcsolódó keresletet.

Az Apple szerdán mutathatja be mintegy 2 ezer dolláros, összehajtható iPhone Duo készülékét egy nagyszabású termékbemutató keretében.

Részvények

  • A Stoxx Europe 600 a délelőtti kereskedelemben 8:26-kor 0,4 százalékkal esett. 
  • Az S&P 500 határidős jegyzései alig változtak. 
  • A Nasdaq 100 határidős jegyzései 0,2 százalékkal emelkedtek. 
  • A Dow Jones Industrial Average határidős jegyzései alig változtak.
  • Az MSCI Asia Pacific index 0,3 százalékkal emelkedett. 
  • Az MSCI Emerging Markets index 0,3 százalékkal emelkedett.

Devizák

  • A Bloomberg Dollar Spot Index 0,1 százalékkal csökkent. 
  • Az euró 0,1 százalékkal, 1,1638 dollárra erősödött. 
  • A japán jen 0,4 százalékkal erősödött, 153,33 jen/dollárra. 
  • Az offshore jüan árfolyama alig változott, 6,7048 jüan/dolláron állt. 
  • Az angol font 0,1 százalékkal, 1,3559 dollárra erősödött. 
  • A bitcoin 1 százalékkal, 79 238,29 dollárra emelkedett. 
  • Az ether 1,1 százalékkal, 2510,15 dollárra emelkedett.

Kötvények

  • A 10 éves amerikai államkötvény hozama 1 bázisponttal, 4,80 százalékra emelkedett. 
  • A 10 éves német államkötvény hozama 1 bázisponttal, 3,38 százalékra emelkedett. 
  • A 10 éves brit államkötvény hozama 1 bázisponttal, 5,19 százalékra emelkedett.

Nyersanyagok

  • A Brent nyersolaj ára 2,2 százalékkal, hordónként 100,05 dollárra emelkedett. 
  • Az azonnali piacon az arany ára 1,1 százalékkal, unciánként 4406,03 dollárra emelkedett.
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