Részvénypiac: aggasztóak az inflációs aggodalmak, elindulhat a tőke a részvényekből a kötvények felé
Az amerikai részvények az államkötvényekkel együtt estek, miután halványultak az iráni háború közeli áttörésével kapcsolatos remények. Emiatt tovább emelkedett az olaj ára, és ismét felerősödtek az infláció gyorsulásával kapcsolatos aggodalmak. Vérzivataros részvénypiacra lehet számítani ma a tengerentúlon, ha beindul a tőke átcsoportosítása.
Teherán nem volt hajlandó engedni a Hormuzi-szoros újranyitásához támasztott követeléseiből, miközben Donald Trump elnök vegyes jelzéseket küldött a további tárgyalásokról. Ennek hatására a Brent ára hordónként 108 dollár fölé emelkedett. Az amerikai államkötvények hozama a teljes hozamgörbén emelkedett, miközben a kereskedők tovább növelték az amerikai kamatemelésekre vonatkozó fogadásaikat. Az ötéves papír hozama hét bázisponttal, 5,06 százalékra nőtt.
- A Nasdaq 100 határidős indexe 1 százalékkal,
- az S&P 500 futures 0,5 százalékkal esett.
- Az ázsiai piacokon a chipgyártók a legnagyobb vesztesek között voltak.
- Az európai Stoxx 600 lényegében stagnált.
- A dollár ismét erősödésnek indult.
- Az arany egy hónapja nem látott mértékben esett, ami a korai kereskedésben nyomás alá helyezte a bányavállalatokat.
- A bitcoin 83 ezer dollár alá süllyedt.
A befektetőknek egyszerre kell megbirkózniuk a geopolitikai kockázatokkal és az erősödő áremelkedési nyomással, miközben a vállalati jövedelmezőség továbbra is erős, a nagy gazdaságok pedig ellenállónak bizonyulnak.
Egyelőre az olajár tartja többéves csúcsok közelében a kötvényhozamokat, a magas kamatokból eredő nyomás pedig más eszközosztályokra is átterjed.
Az emelkedő reálhozamok nyomás alá helyezik az aranyat
Jelenleg sok minden a részvények ellen dolgozik: emelkedik az olaj ára, a kötvényhozamok pedig az egekbe szöknek
– mondta Laurent Lamagnere, az AlphaValue munkatársa. „Ilyen körülmények között meglehetősen nehéz optimistának lennem.”
A kamatemelkedés a részvénypiacra is veszélyes
A kamatemelések növekvő esélye miatt az arany tovább növelte szeptemberi veszteségét, amely így már meghaladja a 6 százalékot. Az emelkedő hozamok csökkentették a kamatot nem fizető nemesfém vonzerejét.
A befektetők jelenleg mintegy 70 százalékos valószínűséget tulajdonítanak annak, hogy a Federal Reserve a következő hónapban kamatot emel, szemben a pénteki körülbelül 65 százalékkal.
Christopher Dembik, a Pictet Asset Management vezető befektetési tanácsadója szerint a hozamok közelmúltbeli megugrása azt jelenti, hogy az amerikai részvény-kötvény vegyes alapok hó végi portfólió-átsúlyozása rövid távon nyomást gyakorolhat a részvényekre.
Várhatóan mintegy 25–30 milliárd dollár értékű részvényt adnak el, és az ebből származó bevételt kötvényekbe fektetik
– mondta Dembik. „Ez a következő néhány kereskedési napon lefelé irányuló nyomást gyakorolhat a nagy kapitalizációjú amerikai részvényekre.”
Az amerikai munkaerőpiac és a fogyasztás továbbra is erős a magas infláció ellenére
A hét későbbi részében érkező adatok valószínűleg további okot adnak majd a befektetőknek arra, hogy aggódjanak az erősödő inflációs nyomás miatt.
- A szerdán megjelenő jelentés az előrejelzések szerint azt mutatja majd, hogy az inflációval korrigált személyes fogyasztási kiadások augusztusban 0,5 százalékkal emelkedtek, ami valamivel több mint egy éve a legnagyobb növekedés lenne.
- A jelentés tartalmazza majd a Fed által preferált inflációs mutatókat is. A személyes fogyasztási kiadások árindexe, vagyis a PCE, valamint az energia- és élelmiszerárakat kiszűrő mag-PCE egyaránt gyorsulhatott augusztusban az előző hónaphoz képest. A pénteki munkaerőpiaci adatok várhatóan azt mutatják majd, hogy a foglalkoztatás bővülése továbbra is erős maradt.
Az Egyesült Királyságban a lakásépítő vállalatok részvényei meredeken emelkedtek, miután a kormány bejelentette, hogy hitelprogrammal segíti az első lakásukat vásárlókat. A Taylor Wimpey 12 százalékkal, a Persimmon 15 százalékkal, a Barratt Redrow pedig 12 százalékkal emelkedett.
A Bloomberg értékelése szerint: „az arany tovább növeli közelmúltbeli veszteségeit, összhangban az olajpiaci mozgásokkal fennálló fordított korrelációjával, miközben a kötvénypiaci befektetők gyakorlatilag átveszik a jegybankoktól a pénzügyi kondíciók szigorításának szerepét. Tekintettel arra, hogy a globális kamatszint strukturálisan magasabb szintre állt át, az arany gyenge időszaka ezúttal várhatóan hosszabb ideig tarthat.”
Fontosabb vállalati hírek
Nvidia: a vállalat bemutatott egy új, kétrétegű mesterségesintelligencia-biztonsági rendszert, amely állítása szerint megakadályozta volna a Hugging Face közelmúltbeli, nagy visszhangot kiváltó biztonsági incidensét, amelyben az OpenAI AI-modelljei is érintettek voltak.
TotalEnergies: a francia energiaipari óriás vállalta, hogy 2030-ig évente több mint 5 százalékkal növeli osztalékát, és emelte részvény-visszavásárlásait is, kihasználva az emelkedő olaj- és gáztermelést, valamint a megugró energiaárakat.
SK Hynix: a részvények estek, miután a chipgyártó amerikai leányvállalatának esetleges tőzsdei bevezetéséről szóló hírek tovább növelték a bonyolult tulajdonosi struktúrával kapcsolatos aggodalmakat.
Nu Holdings: vállalat az ügyet ismerő források szerint tárgyalásokat folytatott a brit digitális bank, a Monzo Bank Ltd. felvásárlásáról.
Northern Star Resources: Ausztrália legnagyobb aranybányászati vállalata elutasította dél-afrikai riválisa, a Gold Fields Ltd. készpénzből és részvényekből álló felvásárlási ajánlatát, amely 38,7 milliárd ausztrál dollárra – 27,1 milliárd amerikai dollárra – értékelte a céget.