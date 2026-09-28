Részvénypiac: aggasztóak az inflációs aggodalmak, elindulhat a tőke a részvényekből a kötvények felé

Az amerikai részvények az államkötvényekkel együtt estek, miután halványultak az iráni háború közeli áttörésével kapcsolatos remények. Emiatt tovább emelkedett az olaj ára, és ismét felerősödtek az infláció gyorsulásával kapcsolatos aggodalmak. Vérzivataros részvénypiacra lehet számítani ma a tengerentúlon, ha beindul a tőke átcsoportosítása.

Aggódik a részvénypiac az elszabaduló infláció és a kötvényhozamok miatt, tőkekiáramlás indulhat be / Fotó: NurPhoto via AFP

Teherán nem volt hajlandó engedni a Hormuzi-szoros újranyitásához támasztott követeléseiből, miközben Donald Trump elnök vegyes jelzéseket küldött a további tárgyalásokról. Ennek hatására a Brent ára hordónként 108 dollár fölé emelkedett. Az amerikai államkötvények hozama a teljes hozamgörbén emelkedett, miközben a kereskedők tovább növelték az amerikai kamatemelésekre vonatkozó fogadásaikat. Az ötéves papír hozama hét bázisponttal, 5,06 százalékra nőtt.

A Nasdaq 100 határidős indexe 1 százalékkal,

az S&P 500 futures 0,5 százalékkal esett.

Az ázsiai piacokon a chipgyártók a legnagyobb vesztesek között voltak.

Az európai Stoxx 600 lényegében stagnált.

A dollár ismét erősödésnek indult.

Az arany egy hónapja nem látott mértékben esett, ami a korai kereskedésben nyomás alá helyezte a bányavállalatokat.

A bitcoin 83 ezer dollár alá süllyedt.

A befektetőknek egyszerre kell megbirkózniuk a geopolitikai kockázatokkal és az erősödő áremelkedési nyomással, miközben a vállalati jövedelmezőség továbbra is erős, a nagy gazdaságok pedig ellenállónak bizonyulnak.

Egyelőre az olajár tartja többéves csúcsok közelében a kötvényhozamokat, a magas kamatokból eredő nyomás pedig más eszközosztályokra is átterjed.

Az emelkedő reálhozamok nyomás alá helyezik az aranyat

Jelenleg sok minden a részvények ellen dolgozik: emelkedik az olaj ára, a kötvényhozamok pedig az egekbe szöknek

– mondta Laurent Lamagnere, az AlphaValue munkatársa. „Ilyen körülmények között meglehetősen nehéz optimistának lennem.”

A kamatemelkedés a részvénypiacra is veszélyes

A kamatemelések növekvő esélye miatt az arany tovább növelte szeptemberi veszteségét, amely így már meghaladja a 6 százalékot. Az emelkedő hozamok csökkentették a kamatot nem fizető nemesfém vonzerejét.

A befektetők jelenleg mintegy 70 százalékos valószínűséget tulajdonítanak annak, hogy a Federal Reserve a következő hónapban kamatot emel, szemben a pénteki körülbelül 65 százalékkal.

Christopher Dembik, a Pictet Asset Management vezető befektetési tanácsadója szerint a hozamok közelmúltbeli megugrása azt jelenti, hogy az amerikai részvény-kötvény vegyes alapok hó végi portfólió-átsúlyozása rövid távon nyomást gyakorolhat a részvényekre.

Várhatóan mintegy 25–30 milliárd dollár értékű részvényt adnak el, és az ebből származó bevételt kötvényekbe fektetik

– mondta Dembik. „Ez a következő néhány kereskedési napon lefelé irányuló nyomást gyakorolhat a nagy kapitalizációjú amerikai részvényekre.”