Részvénypiac: jó hangulatban várják a befektetők a világ két leghatalmasabb emberének találkozóját

Emelkedett a részvénypiac, az amerikai határidős indexek pedig további erősödést jeleztek, miután az Egyesült Államok „nagyon sikeresnek” minősítette a Kínával folytatott tárgyalásokat, még azelőtt, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök a héten csúcstalálkozót tart. Az olaj eközben immár a negyedik egymást követő napon esett.

Optimista hangulatban várja a részvénypiac a világ két leghatalmasabb emberének találkozóját / Fotó: NurPhoto via AFP

A technológiai részvények drágulása 0,8 százalékkal hajtotta fel az ázsiai részvénypiacokat, így a világ részvénypiacainak legszélesebb körű mutatója, az MSCI All Country World Index sorozatban már a harmadik emelkedő napjára készül – augusztus vége óta ez lehet a leghosszabb nyerő szériája.

A határidős indexek alapján az emelkedés Európára és a Wall Streetre is átterjedhet:

az S&P 500 határidős kontraktusai 0,4 százalékkal,

a Nasdaq 100-é pedig 0,6 százalékkal emelkedtek.

A piaci hangulatot javította, hogy a Brent ára 2,2 százalékkal, hordónként 101,65 dollárra esett, és június óta a leghosszabb vesztes szériája felé tart.

Az alacsonyabb energiaárak mérsékelték az inflációs aggodalmakat, ami felhajtotta az amerikai államkötvények határidős jegyzéseit. Az azonnali kötvénypiac az ázsiai kereskedési időben zárva volt egy japán ünnepnap miatt. A német államkötvények határidős jegyzései emelkedtek, miután Friedrich Merz kancellár közölte, hogy hivatalában marad, annak ellenére, hogy pártja történetének legrosszabb eredményét érte el egy tartományi választáson.

Mindenki a Trump-Hszi Csin-ping csúcsra figyel

Mivel a következő napokban kevés fontos makrogazdasági adat várható, a figyelem az amerikai-kínai csúcstalálkozóra irányul. Mindez egy olyan hét után következik, amelyen a Federal Reserve 2023 óta először emelt kamatot, miközben a Bank of Japan megosztott döntéssel ugyan, de növelte a hitelfelvételi költségeket.

Az amerikai–kínai tárgyalások további bizonytalansági tényezőt jelentenek a piacok számára, amelyeknek már így is meg kell birkózniuk

az iráni háborúval,

az ismét erősödő inflációs aggodalmakkal,

a mesterséges intelligenciára fordított hatalmas beruházásokkal és

a globálisan magas kötvényhozamokkal.

A befektetők üdvözölni fogják a konstruktívabb hangnemet a csütörtöki találkozó előtt

– mondta Mohit Mirpuri, a szingapúri SGMC Capital vezető partnere. „A nagy áttöréssel kapcsolatos várakozások meglehetősen visszafogottak, ezért már az is támogathatja az ázsiai kockázatos eszközök piacát, ha a két fél jelezni fogja: stabilan akarják tartani a kereskedelmi kapcsolatokat, fenn akarják tartani a párbeszédet, és el akarják kerülni a helyzet újabb eszkalációját” - tette hozzá.