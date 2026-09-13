Adatszivárgás a Revolutnál, egy kormányzati e-mail cím áll a csalás mögött: felveszik a kapcsolatot az ügyfelekkel – kiderült, mihez férhettek hozzá

A Revolut ennek ellenére továbbra is 2027-es amerikai banknyitással számol. Ha minden engedélyt sikerül megszerezni, a vállalat közvetlenül kínálhat majd banki termékeket az amerikai ügyfeleknek. A kínálatban hitelek, hitelkártyák és az FDIC által biztosított betétek is megjelenhetnek, miközben a társaság a stabilcoinokhoz és a kriptovalutákhoz való hozzáférést is beépítené szolgáltatásaiba.

„Az OCC feltételes engedélye fontos első lépés a tervezett Revolut Bank US megalapítása felé” – mondta Nik Storonsky, a Revolut alapító-vezérigazgatója. Szerinte az engedély megteremti annak alapját, hogy a vállalat a világ legnagyobb pénzügyi piacán is kiépítse jelenlétét, és teljes Revolut-szolgáltatást kínáljon amerikaiak millióinak.

1,7 milliárdos nyereség, 75 millió ügyfél

A 2015-ben Londonban alapított Revolut értéke az egekbe szökött, a rendkívül gyors nemzetközi terjeszkedésnek köszönhetően, melynek során mára 75 millió ügyfelet szerzett. Tavaly adózás előtti nyeresége több mint másfélszeresére, 1,7 milliárd fontra nőtt, 4,5 milliárd font bevétel mellett.

Nik Storonsky, a Revolut alapító-vezérigazgatója Fotó: Al Drago

Cégen belüli források szerint Storonsky a pénzügyi csoport mintegy 29 százalékát birtokolja, amely 115 milliárd dollárt ér az előző hónapban indított, alkalmazottak részére indított másodlagos részvényértékesítés alapján.

A Revolut vállalta, hogy egy három-öt éves perióduson belül 500 millió dollárnyi tőkét fektet be az Egyesült Államokban.

Ezzel egy időben jelentősen fokozták a marketingrefordításaikat is, aminek keretében például díjmentes metróutazási lehetőséget biztosítottak New York lakosainak.

Ezen felül a Revolut februárban Mexikóban is elindította az első meghatározó, Európán kívüli banki operációját.