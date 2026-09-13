Adatszivárgás a Revolutnál, egy kormányzati e-mail cím áll a csalás mögött: felveszik a kapcsolatot az ügyfelekkel – kiderült, mihez férhettek hozzá
A Revolut közölte, hogy ügyféladatok szivárogtak ki egy olyan csalási kísérlet során, amelyben egy kormányzati e-mail-domaint használtak fel. A pénzügyi technológiai vállalat tájékoztatása szerint a csalás észlelése után blokkolták az érintett e-mail-címet, és értesítették az „illetékes kormányzati szervet”, a bűnüldöző szerveket, az adatvédelmi hatóságokat, valamint a pénzügyi felügyeleti szerveket, írja a TechCrunch alapján a Bloomberg.
„A Revolut rendszereit és az ügyfelek pénzeszközeit az eset nem érintette” – közölte szombaton e-mailben a vállalat szóvivője. „Közvetlenül felvettük a kapcsolatot az érintett – kis létszámú – ügyfélkörrel, hogy tájékoztassuk őket, és segítséget nyújtsunk számukra.”
2022 szeptemberében egy megerősített, célzott megtévesztéses támadás során 50 150 ügyfél adatai, köztük nevek, e-mail-címek, telefonszámok és részleges kártyaadatok szivárogtak ki, de pénzhez vagy PIN-kódokhoz a hackerek ekkor sem fértek hozzá. 2026 júliusában egy hacker azt állította a dark weben, hogy 75 millió felhasználó adatait árulja, de a Revolut vizsgálata ezt cáfolta, és valószínűleg egy korábbi, külső forrásokból származó adathalmazról volt szó.
Pörög a Revolut, bankként működhet az USA-ban
A londoni központú fintech vállalat globálisan már több mint 80 millió ügyféllel büszkélkedhet, és középtávú céljuk a 100 milliós ügyfélbázis elérése. A cég kiemelt stratégiai növekedési területként kezeli az Egyesült Államok piacát. Miután márciusban benyújtották a hivatalos kérelmet az amerikai banki licenc megszerzésére, szeptember elején megkapták a feltételes engedélyt arra, hogy országos szintű bankként tevékenykedhessenek az országban.
A döntés jelentős előrelépés a vállalat számára, ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy a Revolut már bankként működhet az Egyesült Államokban.
A társaságnak további hatósági jóváhagyásokat kell megszereznie az FDIC-től, vagyis a betétbiztosításért felelős szövetségi hatóságtól, valamint a Federal Reserve-től. Az OCC végleges engedélye szintén szükséges a tényleges induláshoz.
A Revolut ennek ellenére továbbra is 2027-es amerikai banknyitással számol. Ha minden engedélyt sikerül megszerezni, a vállalat közvetlenül kínálhat majd banki termékeket az amerikai ügyfeleknek. A kínálatban hitelek, hitelkártyák és az FDIC által biztosított betétek is megjelenhetnek, miközben a társaság a stabilcoinokhoz és a kriptovalutákhoz való hozzáférést is beépítené szolgáltatásaiba.
„Az OCC feltételes engedélye fontos első lépés a tervezett Revolut Bank US megalapítása felé” – mondta Nik Storonsky, a Revolut alapító-vezérigazgatója. Szerinte az engedély megteremti annak alapját, hogy a vállalat a világ legnagyobb pénzügyi piacán is kiépítse jelenlétét, és teljes Revolut-szolgáltatást kínáljon amerikaiak millióinak.
1,7 milliárdos nyereség, 75 millió ügyfél
A 2015-ben Londonban alapított Revolut értéke az egekbe szökött, a rendkívül gyors nemzetközi terjeszkedésnek köszönhetően, melynek során mára 75 millió ügyfelet szerzett. Tavaly adózás előtti nyeresége több mint másfélszeresére, 1,7 milliárd fontra nőtt, 4,5 milliárd font bevétel mellett.
Cégen belüli források szerint Storonsky a pénzügyi csoport mintegy 29 százalékát birtokolja, amely 115 milliárd dollárt ér az előző hónapban indított, alkalmazottak részére indított másodlagos részvényértékesítés alapján.
A Revolut vállalta, hogy egy három-öt éves perióduson belül 500 millió dollárnyi tőkét fektet be az Egyesült Államokban.
Ezzel egy időben jelentősen fokozták a marketingrefordításaikat is, aminek keretében például díjmentes metróutazási lehetőséget biztosítottak New York lakosainak.
Ezen felül a Revolut februárban Mexikóban is elindította az első meghatározó, Európán kívüli banki operációját.