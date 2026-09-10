Rezsi: csak nézték a számlájukat augusztusban az európai lakosok, Magyarország továbbra is negatív árrekorder

Az európai lakossági áram- és gázárak vizsgálata alapján kimondható, hogy hiába voltunk augusztusban nagyon messze a fűtési idénytől, volt értelme spórolni a villamos energiával, ha nem akartunk túl magas áramrezsit. Bár gázból a nyáron kevesebbet használ a lakosság, de a kereskedők töltik a télre tárolókat, az általuk generált kereslet pedig felfelé kényszeríti a nagykereskedelmi gázárakat.

Drágulás volt Európában, nőtt a lakossági rezsije/Fotó: Csomor Ádám

Jó fej volt Luxemburg kormánya

Az elmúlt hónapban a 33 vizsgált európai fővárosból 17-ben drágult a villamos energia bruttó végső lakossági felhasználói ára, 13-ban nem változott, háromban pedig még kicsit esett is. Az árváltozás európai vagy uniós átlagos nagyságáról a VaasaETT most nem között adatot, holott korábban még igen.

Mint a finn elemzőcég adataiból kiderül, leginkább a koppenhágaiak jártak pórul, ott 10 százalékkal emelkedett a villamos energia ára a háztatások számára – mert ott még a kínálat is erőteljesen szűkült: a szokásosnál kevesebb áramot termeltek a dán főváros szélerőművei. Amszterdam és Helsinki lakosainak is tudomásul kellett venniük egy 8-8 százalékos drágulást. Ezekben, és az áremelést elszenvedett további fővárosok mindegyikében az áram, mint termék ára lett nagyobb a tarifán belül, néhányban a rendszerhasználati díj és az adó is. Az árakat egy eset kivétellel kizárólag a piac mozgatta. Luxembourgban viszont a kormány – támogatásként – csökkentette a végfelhasználói díjban lévő energiaadót, ami azonnal 15 százalékos árcsökkentést eredményezett.

Ugyanakkor folyamatosan fenntartott állami intézkedésnek minősül a hatósági árak befagyasztása is, ennek köszönhetően szilárdan alacsony a budapesti és a kijevi tarifa. Mindazonáltal e kényelmen Budapesten (Magyarország egészén) lazított a rezsicsökkentés 2022-es korlátozása. Akkortól a háztartások csak az átlagfogyasztásnak elnevezett, adott mennyiségű áramot és gázt fizethetik az eredeti hatósági áron, az afeletti mennyiséget már egy szintén szabott, de magasabb árral.

Az európai áramdrágulás három fő okára mutat rá az elemzés:

drágult a gázalapú villamosenergia-termelés a gáz áremelkedése miatt

a nagy hőség két hónapjában nőtt a villamos energia iránti igény

a folytatódó közel-keleti feszültség is drágulást idézett elő az energiapiacokon.

Kínálati oldalon sok európai országban problémát okozott, hogy a szárazság miatt a vízerőművek kevesebbet termeltek, és kihívásossá vált több atomerőmű hűtése. Emlékezetes, hogy a Paksi Atomerőmű termelését is napokra csökkenteni kellett, sőt, még az a veszély is fennállt, hogy teljesen le kell állítani a létesítményt. A hazai áramszűke hatása azonban a lakossági áramárakig a befagyasztott tarifák miatt nem jutott el.