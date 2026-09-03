Magyar modellre épülő szörnnyel váltaná le az Öböl-háború sztárját a Rheinmetall – videón a zalaegerszegi alapokra épített XM30
Hatalmas üzlet és presztízs felé tett nagy lépést a Magyarországon is gyártó német hadiipari vállalat, a Rheinmetall. A hónap azzal indult, hogy átadták az új Lynx XM30 gyalogsági harcjármű első prototjpusát tesztelésre. Ha a németek sikerrel járnak, a Lynxek legendás elődöt válthatnak le az amerikai hadseregben: az 1981-ben szolgálatba állított M2 Bradleyt, amely az 1991-es Öböl-háborúban tett szert világhírnévre, és azóta sok harcteret megjárt.
Mára azonban már a Bradleyknél is jobb kell, és biztos, hogy XM30-asokra cserélik őket.
A Bradleykből ezrével van, ennyi lesz a Rheinmetall Lynx XM30-asából is?
Ez azonban nem a Rheinmetall biztos diadalát jelenti. Van egy vetélytársuk, a General Dynamics Land Systems, amely legalábbis időben előttük jár, igaz hogy csak néhány nappal: ők már augusztus 21-én átadták a maguk XM30-jelöltjét.
Óriási üzletről van szó: a világ legerősebb, fejlett haditechnológiájú hadseregének adnának el csúcsfegyvert. A Bradleykből nagyjából 2400-at tart az amerikai hadsereg. Igaz, nem mondtk ki, hogy mindet XM30-ra cserélnénk, és a költségvetésbe tervezett rendelések fokozatosan futnának fel, 2031-ig 326 egységre.
A jövő évre már van betervezve beszerzés, azaz a Rheinmetall és michigani székhelyű vetélytársa valóban a célegyenesbe futottak.
A jármű hamarosan megkezdi a tesztelést, további hét prototípus leszállítását pedig még az idei évre tervezik. Az értékelés egy mintegy 764 millió dolláros mérnöki és gyártásfejlesztési szerződés része, amelynek célja, hogy a járművet a digitális tervezési szakasztól egészen a validálásig eljuttassa – írja a Defense News hadiipari szakortál.
Ez nem a teljes program ára, csak az előkészítésé: a megvásárlandó harcjárművek ára nem ismert, de 20 millió dollár körüli árra bőven lehet számítani.
Számunkra külön érdekesség, hogy – mint a portál írja – az XM30 szuperharcjármű alapjául a Lynx KF41 szolgál, a Rheinmetallnak az a modellje, amit Zalaegerszegen is gyártanak.
Ezt a harckocsit más hadszínterekre képzelik, mint az Öböl-háborúé volt: ilyen az új modern
A vállalat szerint a Lynx XM30-at egy olyan hadszíntérre tervezték, amelyet egyre inkább a drónok és az elektronikai hadviselés formál.
A konstrukció moduláris, nyílt architektúrát alkalmaz, hogy szolgálat közben is gyorsan lehessen új technológiákat integrálni.
A Rheinmetall közlése szerint a prototípus a maga nemében első hibrid-elektromos hajtásláncot kapott,
amely a hagyományos belső égésű motort elektromos hajtással kombinálja.
Amint a prototípusok megfelelnek a biztonsági ellenőrzéseken, katonák harci helyzeteket szimuláló gyakorlatokon tesztelik őket. Az amerikai hadsereg azt tervezi, hogy a műszaki teszteket párhuzamosan végzi azzal, hogy a katonák további prototípusokkal kiképzést folytatnak.