Magyar modellre épülő szörnnyel váltaná le az Öböl-háború sztárját a Rheinmetall – videón a zalaegerszegi alapokra épített XM30

Hatalmas üzlet és presztízs felé tett nagy lépést a Magyarországon is gyártó német hadiipari vállalat, a Rheinmetall. A hónap azzal indult, hogy átadták az új Lynx XM30 gyalogsági harcjármű első prototjpusát tesztelésre. Ha a németek sikerrel járnak, a Lynxek legendás elődöt válthatnak le az amerikai hadseregben: az 1981-ben szolgálatba állított M2 Bradleyt, amely az 1991-es Öböl-háborúban tett szert világhírnévre, és azóta sok harcteret megjárt.

A Rheinmetall fogja gyártani a világ legerősebb hadseregének gyalogsági harcjárműveit? Fotó: AFP

Mára azonban már a Bradleyknél is jobb kell, és biztos, hogy XM30-asokra cserélik őket.

A Bradleykből ezrével van, ennyi lesz a Rheinmetall Lynx XM30-asából is?

Ez azonban nem a Rheinmetall biztos diadalát jelenti. Van egy vetélytársuk, a General Dynamics Land Systems, amely legalábbis időben előttük jár, igaz hogy csak néhány nappal: ők már augusztus 21-én átadták a maguk XM30-jelöltjét.

Óriási üzletről van szó: a világ legerősebb, fejlett haditechnológiájú hadseregének adnának el csúcsfegyvert. A Bradleykből nagyjából 2400-at tart az amerikai hadsereg. Igaz, nem mondtk ki, hogy mindet XM30-ra cserélnénk, és a költségvetésbe tervezett rendelések fokozatosan futnának fel, 2031-ig 326 egységre.

A jövő évre már van betervezve beszerzés, azaz a Rheinmetall és michigani székhelyű vetélytársa valóban a célegyenesbe futottak.

A jármű hamarosan megkezdi a tesztelést, további hét prototípus leszállítását pedig még az idei évre tervezik. Az értékelés egy mintegy 764 millió dolláros mérnöki és gyártásfejlesztési szerződés része, amelynek célja, hogy a járművet a digitális tervezési szakasztól egészen a validálásig eljuttassa – írja a Defense News hadiipari szakortál.

Ez nem a teljes program ára, csak az előkészítésé: a megvásárlandó harcjárművek ára nem ismert, de 20 millió dollár körüli árra bőven lehet számítani.

Számunkra külön érdekesség, hogy – mint a portál írja – az XM30 szuperharcjármű alapjául a Lynx KF41 szolgál, a Rheinmetallnak az a modellje, amit Zalaegerszegen is gyártanak.

Ezt a harckocsit más hadszínterekre képzelik, mint az Öböl-háborúé volt: ilyen az új modern

A vállalat szerint a Lynx XM30-at egy olyan hadszíntérre tervezték, amelyet egyre inkább a drónok és az elektronikai hadviselés formál.