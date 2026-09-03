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hadiipar
Rheinmetall
Lynx KF41A
amerikai hadsereg

Magyar modellre épülő szörnnyel váltaná le az Öböl-háború sztárját a Rheinmetall – videón a zalaegerszegi alapokra épített XM30

Legendás gyalogsági harcjárművet válthat le a német a vállalat, ha sikerrel jár a most bemutatott prototípus, vagy valamelyik következő. A Rheinmetall átadta az új Lynx első prototípusát az amerikai hadsereg, de ezzel még nincs meg a győzelem.
Pető Sándor
2026.09.03., 16:48

Hatalmas üzlet és presztízs felé tett nagy lépést a Magyarországon is gyártó német hadiipari vállalat, a Rheinmetall. A hónap azzal indult, hogy átadták az új Lynx XM30 gyalogsági harcjármű első prototjpusát tesztelésre. Ha a németek sikerrel járnak, a Lynxek legendás elődöt válthatnak le az amerikai hadseregben: az 1981-ben szolgálatba állított M2 Bradleyt, amely az 1991-es Öböl-háborúban tett szert világhírnévre, és azóta sok harcteret megjárt. 

A Rheinmetall fogja gyártani a világ legerősebb hadseregének gyalogsági harcjárműveit?
A Rheinmetall fogja gyártani a világ legerősebb hadseregének gyalogsági harcjárműveit? Fotó: AFP

Mára azonban már a Bradleyknél is jobb kell, és biztos, hogy XM30-asokra cserélik őket. 

A Bradleykből ezrével van, ennyi lesz a Rheinmetall Lynx XM30-asából is?

Ez azonban nem a Rheinmetall biztos diadalát jelenti. Van egy vetélytársuk, a General Dynamics Land Systems, amely legalábbis időben előttük jár, igaz hogy csak néhány nappal: ők már augusztus 21-én átadták a maguk XM30-jelöltjét.

Óriási üzletről van szó: a világ legerősebb, fejlett haditechnológiájú hadseregének adnának el csúcsfegyvert. A Bradleykből nagyjából 2400-at tart az amerikai hadsereg. Igaz, nem mondtk ki, hogy mindet XM30-ra cserélnénk, és a költségvetésbe tervezett rendelések fokozatosan futnának fel, 2031-ig 326 egységre. 

A jövő évre már van betervezve beszerzés, azaz a Rheinmetall és michigani székhelyű vetélytársa valóban a célegyenesbe futottak.

A jármű hamarosan megkezdi a tesztelést, további hét prototípus leszállítását pedig még az idei évre tervezik. Az értékelés egy mintegy 764 millió dolláros mérnöki és gyártásfejlesztési szerződés része, amelynek célja, hogy a járművet a digitális tervezési szakasztól egészen a validálásig eljuttassa – írja a Defense News hadiipari szakortál.

Ez nem a teljes program ára, csak az előkészítésé: a megvásárlandó harcjárművek ára nem ismert, de 20 millió dollár körüli árra bőven lehet számítani.

Számunkra külön érdekesség, hogy – mint a portál írja – az XM30 szuperharcjármű alapjául a Lynx KF41 szolgál, a Rheinmetallnak az a modellje, amit Zalaegerszegen is gyártanak.

Ezt a harckocsit más hadszínterekre képzelik, mint az Öböl-háborúé volt: ilyen az új modern 

A vállalat szerint a Lynx XM30-at egy olyan hadszíntérre tervezték, amelyet egyre inkább a drónok és az elektronikai hadviselés formál. 

A konstrukció moduláris, nyílt architektúrát alkalmaz, hogy szolgálat közben is gyorsan lehessen új technológiákat integrálni. 

A Rheinmetall közlése szerint a prototípus a maga nemében első hibrid-elektromos hajtásláncot kapott,

 amely a hagyományos belső égésű motort elektromos hajtással kombinálja.

Amint a prototípusok megfelelnek a biztonsági ellenőrzéseken, katonák harci helyzeteket szimuláló gyakorlatokon tesztelik őket. Az amerikai hadsereg azt tervezi, hogy a műszaki teszteket párhuzamosan végzi azzal, hogy a katonák további prototípusokkal kiképzést folytatnak. 

 

 

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