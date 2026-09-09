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Svájc
baleset
robbanás
vízerőmű

Robbanás történt egy svájci vízerőműben: több ember is súlyosan megsérült

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Szerda reggel egy robbanás rázta meg a svájci Leventina-völgyet. Egy vízerőműben történt súlyos baleset, aminek következtében több dolgozó is megsérült. A területen építési munkálatokhoz kapcsolódó feladatok folytak.
VG
2026.09.09, 16:08

Két ember súlyosan megsérült, miután robbanás történt Piotta vízerőművében – közölte Ticino kanton rendőrsége.

A robbanás utáni pillanatok
A robbanás utáni pillanatok / Fotó: X / Mario Nawfal

A helyszínre az esetet követően rendőrök, tűzoltók és mentők érkeztek. A robbanás okát és annak pontos körülményeit még vizsgálják.

A reggeli órákban történt a robbanás

Szerda reggel 9 óra 30 perckor robbanás történt Piotta régi Ritom-erőművében. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek: Ticino kanton rendőrségének munkatársai, a biascai és az Alta Leventina-i tűzoltók, a Tre Valli Soccorso mentőszolgálat egységei, valamint a Rega légimentő szolgálat egyik helikoptere − írta a Corriere Del Ticino.

A Rescue Media beszámolója szerint az épület egy része beomlott, aminek következtében két ember megsérült.

Súlyos munkahelyi baleset történt a Ritom vízerőműben, amely az épület egy részét érintette

− közölte a Corriere Del Ticino megkeresésére a kanton rendőrsége.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a baleset okát és pontos körülményeit.

Az érintett erőműről

A régi Ritom-erőmű területén egy új turbinás erőmű építéséhez kapcsolódó munkálatok zajlottak. Helyszíni beszámolók szerint a balesetben érintett két ember munkatársait annyira megrázták a történtek, hogy nem kívántak nyilatkozni az újságíróknak.

A környéken lakók nagy erejű robbanást nem számoltak be.

A létesítményt 1920-ban helyezték üzembe, és elsősorban a svájci szövetségi vasút, az SBB villamosenergia-ellátását szolgálta. Mellette jelenleg egy új, 120 megawatt beépített teljesítményű vízerőmű épül. A beruházást végző Ritom SA 75 százalékban az SBB, 25 százalékban Ticino kanton tulajdonában áll. A projekt értéke mintegy 300 millió svájci frank.

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